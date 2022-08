Curiosity Rover: 10 años explorando vida

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Hace diez años comenzó una investigación sobre la vida en Marte con el histórico aterrizaje del Curiosity Rover de la NASA el 5 de agosto del 2012.

El Curiosity Rover fue enviado a Marte con la intención de probar que hace miles de millones de años, Marte tenía las condiciones necesarias para albergar vida microscópica. Desde entonces, el vehículo espacial ha recorrido 29 kilómetros y ha ascendido 625 metros de la superficie del cráter Gale y las estribaciones del monte Sharp, espacios de investigación de la NASA en Marte, y ha analizado 41 muestras de suelo con el fin de compararlo con la Tierra.

Curiosity también estudia los cielos del planeta a través de imágenes de nubes brillantes y lunas a la deriva, visibles desde la superficie donde se encuentra. El sensor de radiación del vehículo permite a los científicos medir la cantidad de radiación de alta energía a la que estarían expuestos los futuros astronautas en la superficie marciana, ayudando a la NASA a averiguar cómo mantenerlos a salvo.

Uno de los descubrimientos más importantes de este explorador fue determinar que el agua líquida, así como los componentes químicos y los nutrientes necesarios para sustentar la vida, estuvieron presentes sobre las superficies exploradas durante al menos decenas de millones de años.

Happy 10-year landiversary to me!

It’s been a decade of discoveries. I’ve explored Gale Crater and Mount Sharp, analyzed rock samples, and studied the Martian clouds and sky. In the years ahead, I’ll study a region rich in salty minerals called sulfates. https://t.co/CneNS0c4FY

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) August 5, 2022 El equipo del Laboratorio de Ciencias de Marte de la Nasa planea pasar los próximos años explorando una zona rica en sulfato que el Curiosity atravesará en su próxima fase, área que resultó de cambios climáticos en el planeta. La misión del Curiosity se ha ampliado recientemente por otros tres años, lo que le permite continuar entre la flota de importantes misiones astrobiológicas de la NASA.

