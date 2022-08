Curiosity, 10 años en Marte

Entornointeligente.com /

Curiosity cumple 10 años en Marte. Foto: Europa Press.

Este 6 de agosto se cumplió 10 años de la llegada a Marte del vehículo robotizado Curiosity , con la misión de probar ambientes pasados propicios para la vida en la superficie del planeta rojo.

Curiosity despegó a bordo de un cohete Atlas 5 el 26 de noviembre de 2011 y viajó a lo largo de nueve meses por el espacio, recorriendo 482 millones de kilómetros.

La exitosa llegada del rover fue todo un hito de la tecnología, condensada en siete minutos de vertiginoso descenso desde la órbita , en los que fue reduciendo velocidad con una combinación de paracaidas , retrocohetes y llegada a superficie asistido por correas de sujección.

El objetivo inicial era que el rover trabajara a lo largo de dos años realizando una expedición geológica en el Monte Sharp, una elevación sedimentaria en medio del cráter Gale , situado justo al sur del ecuador marciano. Tras recorrer el cráter, Curiosity sigue actualmente explorando la ladera del monte con sus cámaras e instrumentos de recogida y análisis química de muestras .

Happy «landiversery» @MarsCuriosity ! For 10 years, Curiosity has worked to reveal the potentially habitable climate of ancient Mars.

To celebrate, we’re breaking down 5 of the most significant discoveries made using the rover’s suite of #astrobiology instruments. A thread 🧵: pic.twitter.com/nb5nVb37iL

— NASA Astrobiology: Exploring Life in the Universe (@NASAAstrobio) August 5, 2022

Este escenario se eligió por la edad del cráter , de entre 3 500 y 3 800 millones de años, el mismo periodo en el que la Tierra y el resto de los planetas del Sistema Solar fueron bombardeados de manera frecuente por meteoritos. También es la época en que Marte pudo albergar una atmósfera capaz de elevar la temperatura y permitir la presencia de agua líquida en la superficie.

Famoso por sus ‘ selfies ‘, el trabajo de este vehículo ※que ha recorrido más de 28,5 kilómetros※ ha permitido saber que Marte tenía atmósfera en su juventud , se tienen datos más detallados de la radiación en el planeta ※de cara a futuras misiones tripuladas※, ha encontrado pruebas de la existencia de agua líquida en el pasado y de emisiones variables de metano y de compuestos orgánicos. Sin embargo, no ha encontrado evidencias de vida en el Planeta Rojo.

La Unión Europea implementará el requisito Etias, un nuevo tipo de permiso para ingresar al ‘Viejo Continente’ » https://bit.ly/3Q5vGly

Posted by El Comercio on Sunday, August 7, 2022

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com