Cuántos pasos debes dar a diario para adelgazar y estar saludable, según la OMS

Entornointeligente.com /

La ciencia ha demostrado sobradamente los importantes beneficios de caminar para nuestra salud pero además puede convertirse en un aliado para perder peso, según un estudio publicado en The Journal of Nutrition. La investigación fue realizada en personas con obesidad que restringieron su ingesta calórica entre 500 y 800 por día. Un grupo caminó 3 horas a la semana a una, mientras que el otro grupo no caminó. Aunque todos bajaron de peso, aquellos que caminaron perdieron 1,8 kilos más que los que no lo hicieron.

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Por La Razón

Caminar es la forma más sencilla y económica de cumplir con la recomendación general que nos formula la OMS (Organización Mundial de la Salud) de realizar 150 minutos a la semana de un ejercicio aeróbico moderado.

Pues bien, además de establecer el tiempo, la OMS fija el número de pasos que debes dar al día para estar saludable y los que debes añadir si quieres perder esos kilos de más que has cogido durante tus vacaciones.

Cifra exacta de pasos, según la OMS

Caminar tiene innumerables beneficios avalados por la ciencia FOTO: ARCHIVO LARAZON

Para adelgazar andando debes recorrer cada día al menos 15.000 pasos. Solo así podrás comenzar a perder peso caminando. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que para estar sano debes caminar unos 10.000 pasos al día. Sólo con ese movimiento tu cuerpo estará más ágil. Además, caminar 10.000 pasos al día ayuda a prevenir enfermedades como la obesidad. Pues bien, a este mínimo marcado por la OMS debes añadirle al menos 5.000 pasos más hasta llegar a los 15.000 pasos, o lo que es lo mismo unos 11 kilómetros. A partir de esta distancia, que debes recorrer de forma enérgica, comenzarás a perder peso.

¿Evidencia científica? ¿Por qué un número tan redondo como 10.000? ¿Están todos los expertos de acuerdo? La respuesta es no. Según I-Min Lee, profesora de epidemiología en la escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard y experta en recuento de pasos y salud, el objetivo de los 10.000 pasos se hizo popular en Japón en la década de 1960 pero solo porque un fabricante de relojes, con la esperanza de sacar provecho del interés en el fitness tras los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, creo un «medidor de 10.000 pasos».

Sin embargo, otro estudio reciente publicado en The International Journal of Obesity, da la razón a la OMS y establece que la cifra idónea para adelgazar es la de esos 15.000 pasos diarios.

Además, debes tener en cuenta que alternar intervalos de mayor y menor intensidad puede ayudarnos a quemar un 20% más de calorías que si camináramos siempre al mismo ritmo, según un estudio de la sociedad científica ‘Royal Society of London’.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com