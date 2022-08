¿Cuántos libros hay del universo de «Juego de tronos» y «Canción de hielo y fuego»? ¿En qué orden hay que leerlos?

Entornointeligente.com /

¿Qué hay saber sobre el estreno de «House of the Dragon»? 0:59 (CNN Español) — La serie de televisión «Juego de tronos» se convirtió en un éxito entre 2011 y 2019 y en 2022 llega «La Casa del Dragón», un spin-off que estará centrado en contar la historia de la familia Targaryen cientos de años antes de los acontecimientos vistos en «Juego de tronos». Todas estas ficciones televisivas tienen en común que están basadas en los libros escritos por George R.R. Martin, la saga de fantasía medieval «Canción de hielo y fuego» (la cual de hecho aún no ha terminado).

La popularidad de los libros incrementó considerablemente con el estreno de «Juego de tronos» y ante la posibilidad de que continúe aumentando con «La Casa del Dragón» hemos recopilado todas las obras que pertenecen a este universo para aquellos interesados en descubrirla y sugerimos un orden de lectura con base en la cronología de los hechos que ocurren en su universo. Y es que aún hay varias historias que ※de momento※ no han sido adaptadas a televisión.

«Canción de Hielo y Fuego», la saga principal En primer lugar hay que destacar que todo este universo comenzó con «Juego de tronos», la primera novela de esta saga publicada por George R.R. Martin en 1996. La historia tiene lugar en Poniente, un continente en el que hay siete grandes reinos dominados por grandes casas nobles entre las cuales acontece una guerra por hacerse con el control de la región. A su vez se cuenta la historia de un gran muro que impide el avance de seres monstruosos y hombres salvajes en el norte así como la historia de la princesa, hija del anterior rey de Poniente asesinado, quien se encuentra exiliada más allá de Poniente.

La saga está prevista que tenga un total de 7 novelas aunque de momento solo se han publicado 5. La serie de televisión, aún llamándose como la primera novela, abarca la historia de los siete libros de la saga pese a que no haya sido terminada. De hecho, queda por saber si estos dos últimos libros diferirán de lo visto en la ficción televisiva. Martin ya aseguró en una publicación en su blog que los últimos dos libros que quedan por publicar compartirán hechos con lo ocurrido en la serie de televisión pero que el resto será «bastante diferente». La última entrega de la saga, el quinto libro, fue publicada en 2011. Así pues, este es el orden de publicación de esta saga:

«Juego de tronos» ※ publicado en 1996 «Choque de reyes» ※ publicado en 1998 «Tormenta de espadas» ※ publicado en 2000 «Festín de cuervos» ※ publicado en 2005 «Danza de dragones» ※ publicado en 2011 «Viento de invierno» ※ sin publicar aún «Sueño de primavera» ※ sin publicar aún ¿Cuáles son las mejores series de fantasía de la historia, según IMDb? 1:08 «El caballero de los Siete Reinos»: tres historias que funcionan como precuelas En 1998, George R.R. Martin ya comenzó a diversificar las historias que forman parte de este universo con el primero de las tres historias que conforman la historia de «El caballero de los Siete Reinos» o los «Cuentos de Dunk y Egg». Estos narran las aventuras de Egg antes de convertirse en el rey Aegon V Targaryen y de su escudero, Dunk, quien acabaría convirtiéndose en Ser Duncan el Alto, Lord Comandante de la Guardia Real. Estas historias también están disponibles como novelas gráficas que fueron editadas años después a la publicación de las novelas.

«El caballero errante» «La espada leal» «El caballero misterioso» «El mundo de hielo y fuego», un prólogo enciclopédico del universo Publicado en 2014, «El mundo de hielo y fuego» funciona como un compendio histórico o enciclopedia que busca arrojar más luz sobre historias previas que ocurrieron antes de las novelas como el origen de ciertas ciudades y de ciertas casas nobles.

«Fuego y sangre» Publicada en 2018, esta novela se centra en la historia de la casa Targaryen, una de las grandes protagonistas de este universo, 300 años antes de los hechos que ocurren en «Juego de Tronos». Es en partes de este libro en el que se basará la nueva serie de HBO, «La casa del dragón», para desarrollar su historia. En él se cuenta la conquista de Poniente por parte de Aegeon I Targaryen, su reinado y la historia de sus posteriores sucesores. ¿Cómo leer los libros de «Canción de hielo y fuego» en orden? Para aquellos solo interesados en seguir la historia principal basta tan solo con leer la saga de libros principal de «Canción de hielo y fuego». Para profundizar en el resto de su universo como ocurre con cualquier serie de libros u otra obra cultural, ésta puede leerse siguiendo el orden natural de publicación que ha sido el mismo orden en el que hemos ido desglosando cada una de las publicaciones.

No obstante, para aquellas personas que prefieran leerlo en el orden cronológico en el que se acontecen los hechos dentro del universo, si que se puede seguir un orden diferente. Sería el siguiente:

«El mundo de hielo y fuego» «Fuego y sangre» «El caballero errante» «La espada leal» «El caballero misterioso» «Juego de tronos» «Choque de reyes»

«Tormenta de espadas»

«Festín de cuervos»

«Danza de dragones»

«Viento de invierno» (sin publicar aún)

«Sueño de primavera» (sin publicar aún) MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com