¿Cuántos libros hay de «El Señor de los Anillos» y cómo leerlos en orden?

«Lord Of The Rings» cumple 20 años 0:55 (CNN Español) — Si hay un autor que pueda ser considerado como el padre de la fantasía en la literatura ese sería el sudafricano J. R. R. Tolkien gracias a su obra más popular «El Señor de los Anillos». No obstante, todo el universo de la Tierra Media que creó en dicha obra se expande con otros libros más allá de esta famosa novela cuya popularidad se multiplicó con el éxito de la trilogía cinematográfica de Peter Jackson. Hay bastantes más que fueron publicados de forma póstuma por Christopher Tolkien, hijo del autor. Sin ir más lejos, el último fue publicado en 2018.

Estos trabajos literarios han cautivado a fans de todo el mundo desde hace décadas y los libros siguen tan vigentes que las adaptaciones a otros medios se siguen sucediendo. Además del citado ejemplo cinematográfico, también se encuentra la nueva serie de televisión de Amazon «Los anillos de poder» o las diversas adaptaciones a videojuegos que ha habido. Entonces, ¿cuántos libros hay del universo de «El Señor de los Anillos» y en qué orden hay que leerlos para no perderse en su narración? A esto queremos dar respuesta para aquellos que quieran sumergirse en la Tierra Media.

¿Cuántos libros hay de Tolkien de «El Señor de los Anillos» y de la Tierra Media? Aunque la trilogía de libros de «El Señor de los Anillos», publicada entre 1954 y 1955 es la más popular, el universo de Tolkien se extiende ampliamente con diversas obras literarias. Sin ir más lejos, la otra obra ampliamente popular es «El Hobitt» novela publicada incluso antes que la famosa trilogía.

Más allá de estas se encuentran multitud de historias que fueron publicadas en buena parte por su hijo con las notas y escritos de su padre y que cuentan otras historias de la Tierra Media así como ahondan en la mitología de dicho universo. «El Silmarilion» es la obra más popular de ellas, pues en esta se narra más sobre el trasfondo y las diferentes leyendas de la Tierra Media antes de los hechos conocidso en «El Hobbit» y «El Señor de los Anillos» como el origen de las diferentes razas y deidades. La obra de Tolkien continúa con diferentes novelas, cuentos cortos y volúmenes centrados en el mundo fantástico del autor. Así queda conformada por orden de publicación.

«El Hobbit» ※ publicado en 1937 «El Señor de los Anillos» ※ dividido en «La comunidad del anillo», «Las dos torres» y «El retorno del rey» ※ publicado entre 1954 y 1955 «Las aventuras de Tom Bombadil y otros poemas de El Libro Rojo» ※ publicado en 1962 «El Silmarilion» ※ publicado en 1977 «Cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media» ※ publicado en 1980 «La historia de la Tierra Media» ※ compuesto por 12 libros publicados entre 1983 y 2002 «Los hijos de Húrin» ※ 2007 «La historia de Beren y Lúthien» ※ 2017 «La caída de Gondolin» ※ 2018 «La naturaleza de la Tierra Media» ※ 2021 ¿En qué orden leer los libros de «El Señor de los Anillos»? Como con cualquier conjunto de obras literarias que pertenezcan a un mismo universo, cada libro puede leerse en el orden que cada lector decida. No obstante, en el caso que concierne a este universo cabe destacar que hay libros que tratan sobre leyendas antiguas y hechos del pasado que no siempre interfieren con los hechos narrados en otros libros y que aportan trasfondo y contexto. Es por ello que, por ejemplo, si alguien solo está interesado en la parte más inmediata que compete a la historia de famosos personajes como Gandalf, Frodo y Sauron, bastaría con leer por ejemplo «El Hobbit» en primer lugar, seguido de la trilogía de «El Señor de los Anillos». «El Silmarilion» podría leerse antes de «El Hobbit» por la cronología en la que suceden las historias que ahí se narran, pero si no se conoce nada aún del universo, este libro puede resultar más denso. Es por ello que quizás sea más digerible tras conocer más sobre la Tierra Media.

La Tolkien Society, asociación dedicada al estudio y promoción de la obra de Tolkien desde el año 1969, explica en su página web que señalar un orden concreto es algo «sobre lo que es casi imposible ser prescriptivo», pero que el orden quizás más obvio de lectura es siguiendo el orden de publicación de los mismos. El organismo también señala que un factor importante a considerar es la edad del lector. Así pues recomienda que «si eres un niño de 9 años entonces el primer libro debería ser definitivamente «El Hobbit». Los niños de 11 años hacia adelante pueden leer bien «El Señor de los Anillos», mientras que «»El Silmarillion» es una lectura bastante densa, y probablemente debería abordarse un poco más adelante.

En cambio, la asociación argumenta que para un adulto la situación podría ser diferente: «Para un adulto puede ser mejor empezar con «El Señor de los Anillos» seguido de «Los hijos de Húrin», Cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media» «El Silmarilion» y varios volúmenes de «La historia de la Tierra Media».

Pese a todas estas recomendaciones, la Tolkien Society afirma que «en realidad no importa en qué orden alguien lea los libros. Deben leerse en el orden que elija el lector, pero sobre todo deben disfrutarse»

