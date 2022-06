¿Cuánto dura la inmunidad contra la covid? ¿Enfermarse por segunda vez es peor? ¿Cómo puedo prepararme?

Entornointeligente.com /

Si formas parte de los millones de personas que ya se han contagiado de COVID-19, tal vez te preguntes durante cuánto tiempo tendrás inmunidad contra el coronavirus. Al principio de la pandemia, la mayoría de la gente suponía que infectarse tenía al menos una ventaja: estar protegido de futuros encuentros con el virus. Sin embargo, ahora que la más reciente ola se dirige hacia la región occidental de Estados Unidos y el virus no muestra señales de aminorar su propagación, las reinfecciones parecen haberse convertido en algo habitual. Ya hay muchas personas que informan de segundas o incluso terceras infecciones con las nuevas variantes.

El Times Una selección semanal de historias en español que no encontrarás en ningún otro sitio, con eñes y acentos. Get it sent to your inbox. Los expertos han advertido que la exposición al coronavirus —a través de la vacunación o la infección— no significa que se esté completamente protegido de futuros contagios. Más bien, el coronavirus está evolucionando para comportarse más como sus primos más cercanos que causan resfriados comunes e infectan a las personas en varias ocasiones a lo largo de sus vidas.

«Casi desde el comienzo de esta pandemia, he pensado que la COVID-19 acabará convirtiéndose en una infección inevitable que todo el mundo contraerá varias veces, porque así es como un nuevo virus respiratorio se establece en la población humana», afirmó Amesh Adalja, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Johns Hopkins.

Sin embargo, el coronavirus aún no se ajusta a patrones estacionales claros como los demás virus del resfriado común. También puede causar síntomas debilitantes que persisten durante meses, o años en algunos casos, y ha cobrado la vida de millones de personas. Entonces, ¿qué puedes hacer para protegerte, no solo de la infección sino también de la reinfección? Les pedimos a los expertos algunas respuestas para las dudas más frecuentes.

¿Cuánto tiempo durará mi inmunidad después de contraer la covid? Antes de la variante ómicron, no era común volver a infectarse. Un equipo de científicos, dirigido por Laith Abu-Raddad en Weill Cornell Medicine en Catar, calculó que un contagio de la variante delta o de alguna de las variantes previas del coronavirus tenía una eficacia de cerca del 90 por ciento para prevenir otra infección en personas vacunadas y no vacunadas. «Pero la variante ómicron cambió ese cálculo», explicó Abu-Raddad, quien es epidemiólogo.

Después de que surgiera la variante ómicron, las infecciones previas solo brindaban alrededor del 50 por ciento de protección contra otro contagio, según mostró el estudio de Abu-Raddad. El coronavirus había adquirido tantas mutaciones en su proteína de la espícula que las versiones más nuevas se volvieron más transmisibles y más capaces de evadir la inmunidad. Eso significa que puedes infectarte de ómicron después de recuperarte de una variante anterior que no es ómicron. Incluso puedes enfermarte por una de las subvariantes de ómicron más nuevas después de superar una versión diferente.

Otros factores también aumentan la vulnerabilidad a las nuevas infecciones, comenzando por cuánto tiempo ha pasado desde que ocurrió el contagio de covid. Las defensas inmunitarias tienden a disminuir después de una infección. Un estudio publicado en octubre de 2021 calculó que la reinfección podría ocurrir tres meses después de contraer COVID-19. Si bien esos hallazgos se basaron en el genoma del coronavirus y dieron cuenta de las disminuciones esperadas en los anticuerpos que podrían combatir el virus, el estudio no tuvo en cuenta nuevas variantes, como ómicron, que eran radicalmente diferentes de las variantes anteriores. Debido a lo diferente que es ómicron, su protección puede disminuir incluso antes. En un estudio publicado en febrero que aún no ha sido arbitrado, científicos de Dinamarca descubrieron que algunas personas volvieron a contagiarse con el sublinaje BA.2 de ómicron 20 días después de infectarse con la variante ómicron BA.1 original.

Editors’ Picks

Eric Kim’s Essential Korean Recipes

Lizzo’s Lyric Offended Fans. She Changed It, and They Forgave.

Saving a Texan Bayou, ‘16 Bottles’ at a Time

Como el virus está contagiando a más personas ahora, las posibilidades de estar expuesto y volver a infectarse también son mayores, afirmó Abu-Raddad. Y aunque no está claro si algunas personas son simplemente más susceptibles a la reinfección por COVID-19, los investigadores están empezando a encontrar algunas pistas. Las personas de edad avanzada o inmunodeprimidas pueden generar muy pocos anticuerpos o de muy baja calidad, lo que las hace más vulnerables a la reinfección, dijo Abu-Raddad. Y las primeras investigaciones muestran que un pequeño grupo de personas tiene un defecto genético que paraliza una molécula inmunitaria crucial llamada interferón tipo I, lo que les hace correr un mayor riesgo de padecer síntomas graves de covid. Otros estudios podrían descubrir que esas diferencias también desempeñan un papel en la reinfección.

Por ahora, debes tratar cualquier síntoma nuevo, como fiebre, dolor de garganta, secreción nasal o cambios en el gusto o el olfato, como un posible caso de covid, y hacerte pruebas para confirmar si vuelves a ser positivo.

¿Las infecciones posteriores serán más o menos graves? La buena noticia es que el organismo puede recurrir a las células inmunitarias, como los linfocitos T y los linfocitos B, para sofocar otra infección si el virus se escapa de las defensas iniciales de los anticuerpos. Los linfocitos T y los linfocitos B pueden tardar días en activarse y empezar a funcionar, pero tienden a recordar cómo combatir el virus basándose en encuentros anteriores.

«Tu sistema inmunitario tiene todo tipo de armas para intentar detener el virus, incluso si logra pasar por la puerta principal», aseguró Shane Crotty, experto en virus del Instituto de Inmunología de La Jolla, California.

Muchas de estas células inmunitarias crean sus protecciones de forma iterativa, dijo Crotty. Eso significa que las personas vacunadas y reforzadas están muy bien equipadas para enfrentarse al coronavirus. Del mismo modo, las personas que ya han sido infectadas pueden evitar que el virus se replique a niveles elevados, si se vuelven a contagiar. Además, la mayoría de las personas que han tenido encuentros tanto con la vacuna como con el coronavirus generan una inmunidad híbrida que puede ofrecer la mejor protección.

El resultado es que las segundas o terceras infecciones probablemente sean más cortas y menos graves.

Abu-Raddad, que ha realizado un seguimiento de las reinfecciones entre grandes grupos de personas en Catar, ya ha empezado a ver ese prometedor patrón en los expedientes de pacientes: de las más de 1300 reinfecciones que su equipo identificó desde el comienzo de la pandemia hasta mayo de 2021, ninguna requirió una hospitalización en una unidad de terapia intensiva ni fueron mortales.

No obstante, el hecho de que las reinfecciones sean menos graves no significa que no sean terribles. Es posible que sigas teniendo fiebre y experimentando dolores corporales, niebla cerebral y otros síntomas. Y no hay manera de saber si los síntomas continuarán y se convertirán en covid persistente, aseveró Adalja.

Es posible que cada infección de covid te obligue a jugar a la ruleta rusa, aunque algunos investigadores plantean la hipótesis de que el riesgo es mayor justo después del primer contagio. Uno de los factores de riesgo de la covid persistente es tener altos niveles de virus en el sistema al principio de la infección, y es probable que la primera vez que se infecte tenga una carga viral muy alta, dijo Abu-Raddad. En los siguientes contagios, el organismo está mejor preparado para combatir el coronavirus, por lo que puede mantener el virus en niveles bajos hasta que se elimine por completo, dijo.

¿Qué se puede hacer para reducir el riesgo de volver a infectarse? Muchas de las herramientas y comportamientos que ayudan a protegerse contra la infección pueden ayudar a evitar las reinfecciones, comentó Abu-Raddad. «No hay una solución mágica contra la reinfección por covid», aseveró.

Por ejemplo, vacunarse y aplicarse una vacuna de refuerzo es una buena idea incluso después de haber tenido covid. Solo hay que esperar unas semanas después de la infección para vacunarse. Las vacunas reforzarán tus niveles de anticuerpos y las investigaciones demuestran que son eficaces para prevenir resultados graves si vuelves a enfermarte. «La confianza científica en la inmunidad inducida por la vacuna era y es mucho mayor que en el caso de la inmunidad inducida por la infección», dijo Crotty.

Las medidas adicionales, como usar cubrebocas en interiores y en espacios concurridos, el distanciamiento social y mejorar la ventilación cuando sea posible, pueden proporcionar otra capa de protección. Pero como la mayoría de las personas y comunidades han abandonado en gran medida estas protecciones, es el individuo quien debe decidir cuándo adoptar precauciones adicionales con base en su riesgo de contraer covid y de cuánto quiera evitarlo.

«Si tuviste una infección la semana pasada, probablemente no tengas que utilizar cubrebocas», dijo Adalja. «Pero a medida que pasa un mes más o menos desde tu contagio y empiezan a circular nuevas variantes en EE. UU., puede tener sentido que las personas de alto riesgo lo hagan. Las personas que intentan evitar la covid porque se van a ir pronto de crucero o porque necesitan una prueba PCR negativa por alguna otra razón, pueden tomar precauciones. Las protecciones contra la covid no tienen que ser iguales para todos».

The New York Times

Por Knvul Sheikh

LINK ORIGINAL: Confirmado

Entornointeligente.com