¿Cuánto deberá ser la corrección de los combustibles y qué resigna Ancap al mantenerse su precio?

La decisión del gobierno de no subir las tarifas de los combustibles en el mes de julio, implica que Ancap dejará de percibir ingresos por entre US$ 30 millones y US$ 32 millones por vender naftas y gasoil (sin contar supergás) por debajo del Precio de Paridad de Importación ( PPI ).

La cifra se suma a los US$ 93 millones de ingresos que la empresa estatal resignó de enero a mayo de este año, por vender por debajo de la referencia internacional que calcula la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

Durante el último período ventana que toma la Ursea (que va desde el 26 de mayo al 25 de junio), la diferencia entre el precio que recibe Ancap y el PPI de Ursea aumentó en $ 3,40 en nafta super 95 y $ 2,65 en el gasoil, según dijo a El País el presidente de la empresa estatal, Alejandro Stipanicic .

La decisión del Poder Ejecutivo de mantener los precios al público de los combustibles se basó en el entendido de que la situación financiera de Ancap «permanece controlada», según informó el Ministerio de Industria , Energía y Minería ayer a través de un comunicado.

Actualmente, los márgenes de refinación del petróleo a nivel mundial están en precios históricamente altos, lo que ha habilitado a Ancap a mantener un resultado positivo en sus números, pese a haber vendido sus productos por debajo de la paridad de importación.

Esto explica que Ancap no haya generado pérdidas en los últimos meses por vender por debajo de PPI. No obstante, las autoridades de la empresa estatal afirman que la coyuntura actual es «inédita» y que los actuales márgenes de refinación son «insólitos», por lo que no se puede esperar que se mantengan mucho más en el tiempo.

Stipanicic señaló que «por el momento no hay sobresaltos» en las proyecciones financieras de Ancap en julio y agosto, pero advirtió que «ya en septiembre se empieza a prender una lucecita amarilla y en octubre esa luz es naranja».

En diálogo con El País, el director de Ancap, Richard Charamelo dijo que además de los márgenes de refinación, también influyó en la decisión de no subir las tarifas, el hecho de «que el dólar viene bastante planchado».

Actualmente hay un desfasaje de $ 8,34 por litro en las naftas en comparación con la referencia internacional y de $ 11,01 en el gasoil. Es decir que si el gobierno hubiera decidido alinear los precios al PPI, el aumento de los combustibles tendría que haber sido del 10,3% en naftas y de 16,9% en el gasoil.

Según Stipanicic, desde febrero a junio de este año, el gasoil en el mercado internacional subió 49% mientras que medido en dólares en Uruguay subió 33%. En tanto, en las naftas, la suba internacional en el mismo período fue de 39% y en Uruguay de 19%. «Estamos con un atraso considerable, sobre todo en gasolinas», afirmó el presidente de la estatal. No obstante, dijo que «hay que ir viendo» la situación mes a mes y que «no no se puede exagerar ni para un lado ni para el otro».

El dinero que deja de ingresar a la caja de Ancap por no subir las tarifas, «es bastante», dijo Charamelo. No obstante, señaló que «por ahora» la estatal «no tiene mayores problemas».

Pese a que Ancap no se ha endeudado ni ha generado pérdidas por vender por debajo PPI, también es cierto que la no recaudación de esos ingresos implica que la estatal renuncia a la posibilidad de ahorrar para poder enfrentar la situación cuando la coyuntura actual se revierta. «Es plata que hoy podrías ahorrar por si en algún momento la necesitás de urgencia. Está claro que ese colchón no lo tenés pero hoy no la estás necesitando», dijo Charamelo.

