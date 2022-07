¿Cuánto cuesta sacar el pasaporte? Saime anuncia precios al restablecer página

Entornointeligente.com /

1429349

Caracas.- El pasaporte venezolano y la prórroga tienen nuevo precio. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) publicó, este sábado 16 de julio, una infografía para recordar que estos documentos de identificación están anclados al petro , por lo que su fluctuación incide en el costo de los documentos.

Por medio de la imagen compartida a través de la cuenta en la red social Twitter, el organismo detalló que para obtener la prórroga de la documentación correspondiente se requieren 1,8 petros ; mientras que el pasaporte posee un valor de 3,6 petros .

Estos montos representan un total de 612,77 bolívares o 107,50 dólares estadounidenses (prórroga) y 1.225,548 bolívares o 215 dólares (pasaporte por 10 años), según la tasa de cambio de Banco Central de Venezuela (BCV) del este sábado 16 de julio.

Anteriormente, el precio de la prórroga estaba en 455,80 bolívares, mientras que el pasaporte costaba en 911,59 bolívares.

Asimismo, el Saime precisó que para efectuar el pago de algunos de estos trámites los ciudadanos pueden utilizar petros o bolívares digitales , a través de los bancos Banesco, Venezuela y Mercantil.

Algunos usuarios de la misma red social donde fue compartida la información recordaron que el sistema del Saime estuvo inactivo durante aproximadamente tres semanas, por lo que solicitaron a las autoridades del ente emitir una actualización de la información , pues algunos presentan problemas para ingresar.

Yo entré. Usa el enlace que están compartiendo y le das f5 muchas veces. Yo entré hace una hora…

— Erika Rojas (@Laerikarojas) July 16, 2022

Algunas de las fallas que reportan los internautas es que pese a tener una cita fijada, aún no logran descargar la planilla de solicitud por las fallas en el sistema.

No he podido descargar la planilla eso me tiene estresado

— Ale Sojo 🇻🇪🇺🇸 (@AlejandroSLibre) July 16, 2022

Aymara Higuera Economía

Aymara Higuera Economía

Miles de venezolanos en las zonas más desconectadas de nuestro país visitan diariamente El Pitazo para conseguir información indispensable en su día a día. Para muchos de ellos somos la única fuente de noticias verificadas y libres de parcialidades políticas.

Sostener la operación de este medio de comunicación independiente es cada vez más caro y difícil. Por eso creamos un programa de membresías: No cobramos por informar, pero apostamos porque los lectores vean el valor de nuestro trabajo y contribuyan con un aporte económico que es cada vez más necesario.

Forma parte de la comunidad de Superaliados o da un aporte único.

Asegura la existencia de El Pitazo con una contribución monetaria que se ajuste a tus posibilidades.

Es completamente seguro y solo toma 1 minuto.

Por: El pitazo Autor: Aymara Higuera Fecha de publicación: 2022-07-16 18:11:57 Fuente

LINK ORIGINAL: Reporte Confidencial

Entornointeligente.com