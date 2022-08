cuánto cuesta, dónde comprarlo, cuándo sale a la venta

Entornointeligente.com /

La maldición del campeón: ¿Realidad o coincidencia? 2:45 (CNN Español) — Cada 4 años de mundial llega el tan esperado álbum de estampas o láminas de Panini que ha atrapado a los aficionados futboleros y coleccionistas de todo el mundo, en especial en Latinoamérica. Y pronto podrás tener en tus manos la edición Qatar 2022: el próximo 7 de septiembre sale a la venta este libro coleccionable que podrás adquirir por internet o en distintos puntos de venta físicos.

En Argentina, la fecha de lanzamiento del álbum fue el 24 de agosto, pero pero la preventa comenzó el pasado viernes y muy rápido, en menos de 24 horas, el álbum estaba agotado en todo el país, reportó la agencia estatal de noticias de Argentina, Télam.

Ernesto Acuña, vicepresidente segundo de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, dijo que las ventas de álbumes y figuritas del mundial no tienen antecedentes, y han pedido, desde esta asociación, que les den prioridad a los kioskeros en vender las láminas del Mundial a ellos y no a grandes supermercados y ventas por domicilio.

«Les pedimos que hagan algo: que nos entreguen las figuritas a nosotros, que la gente de Panini recapacite, que cambie, y que a partir del día lunes no salga un solo camión a repartir en un punto que no sea un kiosko del país», dijo Acuña en el canal A24.

«También le decimos al Gobierno, que es el que tiene que controlar esto, que tiene que tomar cartas en el asunto y que no se puede desentender.

«Para algunos serán las figuritas. Para nosotros el plato de comida», aseguró Acuña.

En los demás países de Latinoamérica a partir del 7 de septiembre. Mientras que en Estados Unidos, el álbum saldrá a la venta el 24 de agosto, según Panini America.

De acuerdo con la editorial italiana, se necesitarán 670 estampas para llenar el álbum ya que cuenta con las 32 selecciones y sus seleccionados completos, estadios, escudos y cromos especiales.

El álbum incluye las estampas con los rostros de los jugadores más emblemáticos del momento que estarán disputando la Copa del Mundo junto a sus selecciones: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Neymar, Kylian Mbappé, entre otros.

Aquí te decimos cuánto cuesta y dónde podrás comprar el álbum de Panini, que salió a la venta por primera vez en 1970, cuando el Mundial se jugaba en México.

¿Cuánto cuesta el álbum de Panini edición Qatar 2022? Estos son los precios de Panini México del álbum coleccionable para esta edición del Mundial de Qatar 2022:

Sobre con cinco estampas: 18 pesos Caja con 104 sobres: 1.872 pesos Ecoblíster con 10 sobres: 179 pesos Álbum de pasta suave con dos sobres: 59 pesos Álbum de pasta suave con cuatro sobres: 89 pesos Álbum de pasta dura regular: 247 pesos Álbum de pasta dura con 104 sobres: 2.121 pesos Los precios del álbum Panini Qatar 2022 en Estados Unidos , según Panini America:

Álbum de pasta suave sin sobres: US$ 2 Caja con 50 sobres: US$ 75 En Colombia aún no hay precio para el álbum, pero hay preventa de las láminas:

Caja de 104 sobres: 364.000 pesos Aún no hay precios oficiales del álbum Panini Qatar 2022 para Argentina, pero medios deportivos aseguran que el paquete de 5 estampas costará alrededor de 105 pesos.

¿Dónde comprar el álbum de Panini edición Qatar 2022? El álbum de Panini estará disponible para su venta por internet (la preventa terminó el 14 de agosto) pero también podrás encontrarlo en tiendas especializadas, puestos de revistas y periódicos, supermercados o tiendas departamentales en México.

Estos son los puntos de venta autorizados para adquirir el álbum y las estampas para el Mundial de Qatar 2022:

Tiendas Panini Tiendas Panini online Tiendas Panini online exclusive Tiendas especializadas Puestos de periódicos en la Ciudad de México Oxxo Sanborns Liverpool Mixup La Comer HEB Librerías Gandhi Amazon En Estados Unidos:

Si vives en Estados Unidos podrás comprar tanto el álbum de Panini edición Qatar 2022 como los sobres y paquetes en internet a través de la tienda online, aquí.

