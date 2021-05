¿Cuánto café puedes tomar sin miedo a no dormir?

Entornointeligente.com / El investigador en nutrición, Rob M. van Dam, señala que hay una manera sabia de consumir cafeína. El único requisito es que cada persona debe experimentar por sí misma y observar cuánta cafeína toma y cuándo la toma. Además, hay otros factores que afectan cómo el cuerpo metaboliza la cafeína. ¿Cuánto café puedes tomar sin miedo a no dormir?. En el video te lo contamos.

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com