¿Cuántas veces podemos contagiarnos por COVID-19 y cómo prevenirlo?

Con el coronavirus evolucionando los expertos vaticinan que la repetición de los contagios es cada vez más posible. Incluso valoran que algunas personas van a contraer el coronavirus más de dos veces, lo que presupone que estarán expuestos a más peligros.

Al menos eso dicen las investigaciones recientes.

«Hasta hace poco, era algo inusual, pero hoy en día es bastante común» contagiarse dos, tres o incluso cuatro veces, de acuerdo con el doctor Eric Topol, director del Scripps Research Translational Institute.

«Si no producimos mejores defensas, esto se va a dar con mayor frecuencia», afirmó el especialista a The Associated Press.

¿Por qué pasa? Los investigadores sostienen que la inmunidad que genera una infección y la protección que ofrecen las vacunas se diluyen con el tiempo. Por esa razón -afirman- las personas vuelven a ser vulnerables al virus.

Por otro lado, afirman los expertos, el virus ha evolucionado y es más contagioso en este momento. De hecho, el peligro de volver a infectarse fue siete veces mayor que con las variantes de ómicron que con la delta, según una investigación hecha en el Reino Unido.

Los científicos creen que las mutaciones del ómicron responsables de la mayoría de las infecciones de Estados Unidos burlan la inmunidad derivada de una infección previa y de las vacunas. Las autoridades sanitarias estadounidenses analizan la posibilidad de modificar las vacunas de refuerzo para adaptarse mejor a las nuevas variantes del virus.

Dificultades para saber cuántos vuelven a contagiarse Hasta el momento no están disponibles las cifras acerca de cuántas personas se han contagiado más de dos veces.

Pero en el estado de Nueva York, por ejemplo, datos indican que hubo 5,8 millones de contagios durante la pandemia y unos 277.000 casos en los que una persona se contagió por segunda vez. No obstante, la cifra podría estar por debajo de la realidad porque la gente no comunica los resultados cuando se hace la prueba de COVID-19 en casa.

¿Es posible el contagio después de las vacunas? Lo que dicen los hechos es que sí podemos contagiarnos después de recibir las vacunas. Personalidades de la política, como el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, se han contagiado por segunda vez pese a estar vacunado.

Su resultado llegó a mediados de este mes, días después de una reunión en persona con el presidente Joe Biden.

«Seguiré las pautas de salud pública y me aislaré. Me siento bien, pero eso es porque recibí mis vacunas», dijo Trudeau en un tuit a mediados de junio.

Trudeau ha sido triplemente vacunado. En enero había recibido la dosis de refuerzo y en ese mismo mes fue por primera vez positivo a COVID-19.

¿Por qué unos son más vulnerables que otros a nuevos contagios? Hasta el momento los científicos no tienen la respuesta, reseña La VOA

Sin embargo, existen sospechas acerca de que entran en juego varios factores como la salud y la biología, la exposición a ciertas variantes, el grado de expansión del virus en una comunidad, no estar vacunado y el cuidado personal.

De acuerdo a investigadores británicos, las personas no vacunadas tienen más probabilidades de volver a infectarse, si es joven o tuvo una infección leve la primera vez.

¿Protegen las vacunas? Los médicos dicen que la vacuna, con sus refuerzos, es la mejor protección contra los casos severos de COVID-19 y hay alguna evidencia de que también reduce las probabilidades de volver a infectarse.

«Cuesta saber las consecuencias a largo plazo», dijo a la AP el doctor Peter Hotez, decano de la facultad de medicina tropical de la Baylor University, argumentando que todavía no hay suficientes casos documentados de infecciones múltiples.

Pero un nuevo estudio, abarcador, usando datos del Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos, que no ha sido analizado por la comunidad científica todavía, ofrece algunas pistas. Dice que las posibilidades de volver a infectarse aumentan el peligro de un contagio severo y de problemas de salud, incluso con los pulmones, el corazón y la diabetes.

VOA / YS (Foto: ONU)

LINK ORIGINAL: Informe 21

