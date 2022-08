¿Cuántas horas debe dormir una persona mayor de 60 años?

Entornointeligente.com /

Los problemas del sueño son frecuentes en las personas mayores y de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los trastornos del sueño en adultos mayores pueden deberse a cualquiera de las siguientes causas:

Enfermedad de Alzheimer. Alcohol. Cambios en el reloj interno natural del cuerpo, lo que lleva a que algunas personas se duerman más temprano en la noche. Enfermedad crónica como insuficiencia cardíaca. Ciertos medicamentos, hierbas, suplementos y drogas psicoactivas. Depresión (es una causa común de problemas de sueño en personas de todas las edades). Afecciones neurológicas y cerebrales. No ser muy activo. Dolor causado por enfermedades como la artritis. Estimulantes como la cafeína y la nicotina. Orinar frecuentemente durante la noche. Así las cosas, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, explicó que la cantidad de sueño que necesita una persona depende de varios factores por la edad y por lo general un adulto mayo de 60 años necesita siete horas de sueño.

«Para los adultos, dormir menos de siete horas por noche con regularidad se vincula con un estado de salud deficiente», señaló la entidad sin ánimo de lucro.

Además, el portal Xataka citó un estudio de la Sociedad Europea de Cardiología que reveló que «irse a dormir entre las 22:00 y las 23:00 de la noche se asocia con un menor riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca (y a otros problemas relacionados)».

«El cuerpo tiene un reloj interno de 24 horas que llamamos ritmo circadiano y que ayuda a regular nuestro funcionamiento físico y mental. Si bien no podemos concluir la causalidad de nuestro estudio, los resultados sugieren que es más probable que la hora de acostarse temprano o tarde altere ese reloj corporal y esto traiga consecuencias negativas para la salud cardiovascular», le explicó al portal el neurocientífico de la Universidad de Exeter y autor principal del estudio, David Plans.

Adicional, la falta de sueño puede afectar negativamente el humor y el temperamento, así como la habilidad de concentración en las tareas cotidianas.

De hecho, la doctora Stacy M. Peterson and Brooke L. Werneburg le explicaron a Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, que la falta de sueño influye en lo que se come y cuánto se come, dado que las hormonas se regulan durante el sueño y al faltar horas de sueño, las hormonas del hambre se descontrolan y eso aumenta la sensación de hambre y disminuye la saciedad.

Por ello, si se padecen trastornos del sueño, la biblioteca reveló algunas recomendaciones como, por ejemplo:

Un refrigerio ligero a la hora de ir a la cama puede ser de gran ayuda. Muchas personas encuentran que la leche tibia aumenta la somnolencia, dado que contiene un aminoácido natural similar a un sedante. Evitar estimulantes como la cafeína (que se encuentra en el café, el té, las bebidas de cola y el chocolate) durante al menos tres o cuatro horas antes de acostarse. No tomar siestas durante el día. Hacer ejercicio en horarios regulares cada día, pero no, no horas antes de acostarse. Evitar la estimulación excesiva, como programas televisivos violentos o juegos de computadora, antes de irse a dormir. Practicar técnicas de relajación a la hora de ir a la cama. No ver televisión ni utilizar la computadora, teléfono celular o tableta en el cuarto. Intentar acostarse a la misma hora todas las noches y despertarse a la misma hora todas las mañanas. De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica, por ello, lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.

