Cuándo se iría Dudamel de la U y los nombres que ya asoman como posibles reemplazantes del DT

La Universidad de Chile hace rato que no lo pasa bien y ahora tendrán que enfrentar otro difícil proceso: El del cambio de entrenador.

Tras las duras derrotas ante Everton y Audax Italiano, la salida de su técnico Rafael Dudamel es prácticamente un hecho.

Eso sí, su partida aún no se hace oficial. ¿Cuándo se irá? Su despedida está pactada para después del partido de este sábado ante Palestino , justo la última fecha antes del receso por la Copa América.

En ese sentido, los nuevos controladores de Azul Azul, que llegarán a hacerse cargo del club esta semana, tendrán que definir a su reemplazante.

Y, según El Mercurio, ya hay candidatos. “Las especulaciones abundan. Que Eduardo Domínguez , el DT de Colón de Santa Fe, Gabriel Milito (Argentinos Juniors), Alexander Medina (Talleres de Córdoba) o Gustavo Costas , experimentado entrenador de 58 años campeón en clubes de Perú y Ecuador, pero que está cesante tras salir de Guaraní de Paraguay”

“También hay otro coach cuyo nombre se escucha en los pasillos de Azul Azul: el joven Francisco ‘Paqui’ Meneghini (32 años), ex espía de Bielsa y ex director técnico de Audax Italiano y La Calera: está sin club, ya estuvo en la U dos veces —primero en el fútbol formativo y luego con Beccacece— y, de hecho, su cuerpo técnico lo integran otros dos ex azules, el Francisco Contreras y Gonzalo Fellay”, añadieron.

En tanto, en medio de los cambios, Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg dejaron libre su cargo en el club. La mesa de Azul Azul debería quedar constituida en los próximos días. ¿Encontraste algún error? Avísanos

