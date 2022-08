cuándo se estrena, cuántos episodios tendrá y cómo ver el nuevo spin-off de «Juego de Tronos»

Entornointeligente.com /

Lanzan el tráiler de «House of the Dragon» 0:48 (CNN Español) — Si no te gustan los dragones o todo el universo de «Juego de Tronos», quizás debas prepararte y silenciar la frase «House of the Dragon» en tus redes sociales.

Una nueva era en esta popular historia escrita por George R.R. Martin y transmitida por HBO está a punto de comenzar.

«House of Dragon» es una precuela a «Game of Thrones». En esta producción veremos la historia de la familia Targaryen, es decir, la casa de donde salió Daenerys, la mamá de los dragones o Khaleesi, interpretada en «Juego de Tronos» por Emilia Clarke.

La serie está basada en el libro «Fuego y Sangre» de George R.R. Martin y está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de «Game of Thrones».

Datos importantes del estreno de «House of the Dragon» Tal como ocurrió con «Game of Thrones», «House of Dragon» se emitirá los domingos a través de HBO. Para los que prefieran sintonizar a través de sus dispositivos o en ‘streaming’, los episodios también estarán disponibles en HBO Max.

Algo importante de saber es que HBO no dará a conocer todos los episodios de una vez, por lo que no podrás hacer binge watching de esta producción. La serie debuta el 21 de agosto a las 9:00 p.m. hora de Miami, y contará con 10 episodios en total, cada uno revelado los domingos subsiguientes.

El episodio número uno de la serie se llamará «The Heirs of the Dragon», o «Los herederos del dragón», en español.

El segundo episodio lleva el nombre «The Rogue Prince» o «El príncipe rebelde».

HBO no ha dado a conocer los otros ocho títulos de los episodios restantes de «House of the Dragon».

Según HBO, la serie se podrá disfrutar en formato 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision y Dolby Atmos.

¿Qué personajes debes conocer? La serie está protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans y Milly Alcock.

Esta es la descripción de cada uno de los personajes principales según HBO:

Paddy Considine como el rey Viserys Targaryen

(Crédito: Ollie Upton / HBO)

«Elegido por los señores de Poniente para suceder al Viejo Rey, Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal. Un hombre cálido, amable y decente, Viserys solo desea continuar con el legado de su abuelo. Pero los buenos hombres no necesariamente son grandes reyes».

Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen

(Crédito: Ollie Upton / HBO)

«Hermano menor del rey Viserys y heredero al trono. Un guerrero incomparable y un jinete de dragones, Daemon posee la verdadera sangre del dragón. Pero se dice que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire».

Olivia Cooke como Alicent Hightower

(Crédito: Ollie Upton / HBO)

«La hija de Otto Hightower, la Mano del Rey y la mujer más hermosa de los Siete Reinos. Se crió en la Fortaleza Roja, cerca del rey y su círculo más íntimo; posee tanto una gracia cortesana como una aguda perspicacia política».

Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen

(Crédito: Ollie Upton / HBO)

«La primogénita del rey, es de pura sangre valyria y es una jinete de dragón. Muchos dirían que Rhaenyra nació con todo… pero no nació hombre».

Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, «La serpiente marina»

(Crédito: Ollie Upton / HBO)

«Señor de la Casa Velaryon, un linaje valyrio tan antiguo como la Casa Targaryen. Como La Serpiente Marina , el aventurero náutico más famoso en la historia de Westeros, Lord Corlys construyó su casa en un asiento poderoso que es incluso más rico que los Lannister y que cuenta con la armada más grande del mundo».

Eve Best como la princesa Rhaenys Targaryen

(Crédito: Ollie Upton / HBO)

«Una jinete de dragón y esposa de Lord Corlys Velaryon, ‘La reina que nunca existió’ fue descartada como heredera al trono en el Gran Consejo porque el reino favorecía a su primo, Viserys, simplemente por ser hombre».

Fabien Frankel como Ser Criston Cole

(Crédito: Ollie Upton / HBO)

«De ascendencia dorniense, el hijo común del mayordomo del Señor de Blackhaven. Cole no tiene derecho a tierras ni títulos; todo lo que tiene en su nombre es su honor y su habilidad sobrenatural con la espada».

Sonoya Mizuno como Mysaria

(Crédito: Ollie Upton / HBO)

«Llegó a Westeros sin nada, vendió más veces de las que puede recordar. Podría haberse marchitado… pero en lugar de eso, se convirtió en la aliada más confiable, y menos probable, del príncipe Daemon Targaryen, el heredero al trono».

Rhys Ifans como Otto Hightower

(Crédito: Ollie Upton / HBO)

«La Mano del Rey, Ser Otto sirve leal y fielmente tanto a su rey como a su reino. Como lo ve la Mano, la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey, Daemon, y su posición como heredero al trono».

Milly Alcock como la joven princesa Rhaenyra Targaryen

(Crédito: Ollie Upton / HBO)

HBO es parte de Warner Bros. Discovery, nuestra empresa matriz.

