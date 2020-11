¿Cuándo se conocerán los primeros resultados de las elecciones en Estados Unidos?

En Pensilvania y Michigan, dos estados muy preciados, el lento escrutinio de una gran cantidad de votos por correo podría retrasar el resultado hasta el miércoles o incluso más tarde

Entornointeligente.com /

El día de las elecciones en Estados Unidos finalmente llegó, y 100 millones de personas ya han votado por correo o de forma presencial.

Millones más debían votar este martes en persona, y el ganador entre el presidente republicano Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden puede no conocerse hasta bien entrada la madrugada.

Pero la contienda para lograr una mayoría necesaria de 270 votos electorales, obtenidos al ganar el voto popular en cada estado, ha sido tan reñida que conocer al ganador podría exigir una espera hasta el miércoles o incluso más, y derivar en batallas legales sobre el recuento de votos. Los focos estarán puestos en 12 estados, que serán clave para conseguir los votos en el colegio electoral del total de 538 que hay en juego.

Los primeros circuitos del este serán los primeros en cerrar. Por ejemplo, en algunas zonas de Kentucky e Indiana el cierre será a las 21 horas (Uruguay) y los conteos empezarán a los pocos minutos. En tanto, el último estado en cerrar sus votaciones será Alaska, que finalizará sobre las 3 de la madrugada.

¿Qué pasará con los estados clave? Si Biden, candidato con mayor intención de voto según encuestas, gana Georgia, Florida o Carolina del Norte, las posibilidades de que Trump sea reelecto se verán reducidas. Precisamente en Georgia, que es un estado clave a nivel presidencial y para el Senado, los centros de votación cerrarán a las 21 y los resultados podrían conocerse en cuestión de horas. Lo mismo sucederá en Florida, donde, salvo en Panhandle, todos los circuitos cerrarán a las 22 (hora uruguaya).

En esta elección de 2020, Florida llegó a cifras récord de votación anticipada y, según las previsiones, los resultados están divididos casi en partes iguales entre republicanos y demócratas. Después de las 23 horas, a menos que el margen sea demasiado estrecho, ya habrá un adelanto del ganador en ese estado.

En Kentucky y Carolina del Norte, otros dos que son clave para la disputa en el Senado, los comicios darán cierre sobre las 21 y 21.30 horas respectivamente. En Carolina del Norte la mayor parte de los votos anticipados ya se contabilizaron así que este puede ser otro de los estados que se definan este martes.

Trump necesitaría ganar en Georgia, Florida o Carolina del Norte para obtener la reelección siempre y cuando mantenga el resto del mapa electoral que consiguió en la elección de 2016.

Tal vez todo se reduzca a Pensilvania. Ahí las votaciones cierran a las 22 horas, aunque el recuento del voto anticipado no iniciará hasta la mañana del miércoles. La votación presencial se espera que sea mayormente republicana, pese a que Biden es originario de allí, así que Trump podría ganar una ventaja temprano por la noche en esa localidad.

En Wisconsin, las urnas cerrarán a las 23 horas de Uruguay. Pero los funcionarios no registrarán el conteo hasta que se abran los sitios de votación de este martes. Es decir, que un resultado provisorio igualado podría demorar un día o más el ganador allí. En Milwaukee, la ciudad más grande de ese estado, los funcionarios dijeron que no difundirán los resultados de la votación anticipada hasta que no se cuenten todas las boletas, un proceso que probablemente demore hasta alrededor de las 6 de la mañana, informó CNN.

En Michigan las últimas votaciones también cerrarán a las 23 horas, aunque la mayoría de los centros de votación cerrarán antes: a las 22:00. En esa región el voto anticipado ha sido uno de los denominadores comunes y el conteo de votos ya inició este lunes. De todos modos, es otro estado que podría demorarse.

¿Cómo se decide el vencedor? Oficialmente, el ganador de la Casa Blanca no se decide hasta que todos los estados hayan certificado su recuento de votos que, en virtud de los retrasos en las boletas enviadas por correo, podría ser de una semana o más en algunos lugares.

Pero los resultados de la contienda son típicamente “anticipados” por los principales medios noticiosos en la noche de las elecciones, según sus propias tabulaciones de los totales informados, distrito por distrito.

Ellos anuncian quién es el ganador de cada estado, y finalmente de toda la elección, cuando parece que no hay una forma matemática para que un candidato supere su desventaja y el otro tenga el camino asegurado hacia el número mágico de 270 electores.

La aplastante victoria de Ronald Reagan en 1980 fue anunciada a las 22:15 del martes de esas elecciones. Pero en 2016, la victoria de Trump sobre Hillary Clinton solo se hizo evidente alrededor de las 4 de la madrugada cuando los recuentos mostraron que había ganado Pensilvania.

Aún así, Clinton solo reconoció la derrota una hora después de que Wisconsin cayera ante Trump. Y en 2000, la elección se redujo a quién ganó Florida, donde los candidatos se dividieron por unos pocos cientos de votos. Los dos partidos lucharon legalmente durante semanas hasta que la Corte Suprema intervino y detuvo los recuentos, concediendo la elección a George Bush.

¿Cuándo se conocerá entonces el resultado? Podría ser en el entorno de la 1 de la mañana o antes si Biden arrasa en los primeros informes de estados clave. De lo contrario, el tiempo dependerá de quién se haga con los estados clave posteriores. Y eso podría alargarse.

Problemas imprevistos podrían causar retrasos. Las autoridades electorales de Carolina del Norte anunciaron este martes que se extendió la votación en cuatro distritos debido a problemas técnicos, lo que retrasará la entrega de resultados estadales al menos 45 minutos.

En Pensilvania y Michigan, dos estados muy preciados, el lento escrutinio de una gran cantidad de votos por correo podría retrasar el resultado hasta el miércoles o incluso más tarde.

Cualquier posible recuento de votos y juicios sobre los recuentos podría postergar aún más el nombramiento del vencedor, durante días o incluso semanas.

Cierre de circuitos: 21 horas – Georgia, Kentucky y Carolina del Sur

21:30 horas – Carolina del Norte y Ohio.

22 horas – Florida y Pensilvania.

23 horas – Arizona, Michigan, Minnesota, Texas y Wisconsin.

00 horas – Iowa y Nevada.

Con información de AFP

Entornointeligente.com