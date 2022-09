¿Cuándo juegan los ecuatorianos en el exterior?

Entornointeligente.com /

Del viernes 9 al lunes 12 de septiembre de 2022, los legionarios que juegan en las ligas de Europa y América tendrán acción, en una nueva jornada de cada campeonato.

La principal novedad del fin de semana es que Moisés Caicedo , Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento no tendrán actividad , ya que la Premier League de Inglaterra suspendió la jornada por el fallecimiento de la Reina Isabel II.

Así mismo, los tricolores del Brighton jugarán el siguiente partido con nuevo director técnico porque Graham Potter se marchó al Chelsea , donde firmó un contrato por cinco años.

Pero no todas son malas noticias, puesto que Piero Hincapié tendrá acción nuevamente en la Bundesliga tras superar su sanción por expulsión. El Bayer Leverkusen jugará este sábado 10 de septiembre, contra el Hertha Berlín.

Los farmacéuticos están urgentes de una victoria porque se encuentran en la zona baja de la tabla, con tres puntos en cinco partidos.

Continuando en Alemania, el Augsburgo abrirá sexta fecha de la Bundesliga este viernes 9 de septiembre. El equipo donde juega Carlos Gruezo visitará al Werder Bremen. El cotejo arranca a las 13:30 (hora Ecuador).

En España el Real Valladolid de Gonzalo Plata abrirá el campeonato español este viernes cuando visite la casa del Girona. El partido está programado para las 14:00 (hora Ecuador).

Bundesliga 9 de septiembre

​

13:30 Werder Bremen vs. Augsburgo

10 de septiembre

​

08:30 Hertha Berlín vs. Bayer Leverkusen

La Liga 9 de septiembre

14:00 Girona vs. Real Valladolid

Liga de Bélgica 10 de septiembre

​

11:15 Seraing United vs. Club Brujas

11 de septiembre

​

06:30 Westerlo vs. Anderlecht

09:00 Cercle Brugge vs. Antwerp

11:30 Union Sait-Gillioise vs. KRC Genk

MLS 10 de septiembre

12:00 Charlotte FC vs. NYC FC

17:00 New York RB vs. New England

19:00 Seattle Sounders vs. Austin FC

19:00 Chicago Fire vs. Inter Miami

19:30 FC Dallas vs. LAFC

20:30 Real Salt Lake vs. DC United

20:30 Colorado vs. Whitecaps

Liga MX 9 de septiembre

​

21:05 Juárez vs. Monterrey

10 de septiembre

​

17:00 Querétaro vs. Santos Laguna

19:05 Tigres UANL vs. León

21:05 Toluca vs. Pumas

11 de septiembre

16:00 Cruz Azul vs. Mazatlán

18:05 Atlas vs. Atlético San Luis

20:05 Pachuca vs. Tijuana

Liga argentina 11 de septiembre

​

11:00 Newell’s vs. Gimnasia de La Plata

18:00 Talleres vs. Defensa y Justicia

12 de septiembre

​

Sarmiento vs. Independiente

Brasileirão 10 de septiembre

​

14:30 Caerá vs. Santos

17:00 Fluminense vs. Fortaleza

11 de septiembre

​

09:00 Avaí vs. Paranaense

14:00 São Paulo vs. Corinthians}

