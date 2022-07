¿Cuándo habrá vacunas disponibles contra nuevas subvariantes de ómicron como BA.5?

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — La subvariante de ómicron BA.5, hábil para evadir la inmunidad que proporcionan las vacunas y las infecciones previas de covid-19, fue responsable de cerca del 80% de los nuevos casos en Estados Unidos la semana pasada, según datos oficiales. Los fabricantes de vacunas trabajan en refuerzos que puedan hacerle frente, pero ¿cuándo comenzarán a aplicarse? Los indicios apuntan al otoño boreal.

BA.5 causó el 78% de las nuevas infecciones la semana pasada, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), mientras que la cercana BA.4 fue responsable del 13% de los casos.

El incremento de BA.5 en los últimos meses —con tres cambios clave en sus proteínas de espiga que la ayudan a burlar la inmunidad— se ha correspondido con un aumento de los casos, las hospitalizaciones y las muertes en Estados Unidos y también en Europa.

Cómo y cuándo: las claves sobre el «refuerzo bivalente» contra las variantes BA.4 y BA.5 La FDA aconsejó a los fabricantes de vacunas que cuando actualicen las dosis de refuerzo añadan a la mezcla un componente para atacar a las subvariantes BA.4 y BA.5 de ómicron. El resultado sería un refuerzo que se conoce como «bivalente» o «de dos componentes».

El consejo de las autoridades es para que las «vacunas modificadas puedan utilizarse potencialmente a partir de principios o mediados del otoño de 2022», dijo en un comunicado hace tres semanas el Dr. Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA.

publicidad En una entrevista reciente con MSNBC , el Dr. Ashish Jha, coordinador del equipo de respuesta contra el covid-19 de la Casa Blanca, hizo referencia a la disponibilidad de refuerzos efectivos contra ómicron para «otoño o invierno».

Por otra parte, la FDA no aconsejó cambiar la vacunación primaria de aquellas personas que todavía no han recibido ninguna dosis. Al respecto dijo que la fórmula que se creó para combatir la versión del virus que surgió inicialmente en 2019 brinda una base de protección contra los síntomas graves, incluso con las variantes dominantes en circulación.

La OMS alerta de la propagación de nueva variante de ómicron 2:24 No esperes para darte un refuerzo Lo que nos lleva al mensaje clave del Gobierno en este momento: no esperes para darte el refuerzo disponible. Jha ha sido enfático al respecto, en especial con un mensaje dirigido a los estadounidenses de 50 años y mayores: «Si no se han puesto una vacuna este año, háganlo. Podría salvar sus vidas».

De hecho, el Gobierno ha remarcado que aunque recibas una dosis ahora también podrás ponerte la vacuna específica contra ómicron cuando esté disponible, no se excluyen mutuamente.

Las compañías se alistan para la nueva vacuna Pfizer y BioNTech ya presentaron a la FDA información que muestra que dos refuerzos que apuntan a la variante ómicron mostraron una respuesta inmunitaria sustancialmente superior a la vacuna disponible en la actualidad. Sus estudios preliminares sugieren que podría neutralizar las variantes BA.4 y BA.5. En una declaración a CNN, un portavoz de Pfizer dijo que estarían «preparados para distribuir una vacuna en el mundo a principios de octubre de 2022» considerando que estén las aprobaciones para hacerlo.

Moderna también presentó los detalles de un refuerzo que tiene el componente de la vacuna original y otro contra la variante ómicron, aunque no específicamente contra BA.4 y BA.5. Sin embargo, el laboratorio dijo que tienen una respuesta «potente» contra las subvariantes.

Novavax, que recibió recientemente la autorización de emergencia de la FDA , ha dicho que su vacuna general una respuesta inmune «amplia» a las variantes que circulan actualmente, incluidas las subvariantes BA.4 y BA.5 .

Un camino alternativo Mientras avanza la actualización de las vacunas inyectables, hay científicos que están trabajando en un enfoque diferente: vacunas que se administren como sprays nasales o tabletas que generarían defensas en la boca, la nariz y la garganta, las primeras en la línea de batalla. El objetivo es que el virus no pueda replicarse en la nariz, explicó a CNN la Dra. Ellen Foxman, inmunobióloga de la Facultad de Medicina de Yale, quien aseguró que esta solución sería como «el santo grial».

Si funciona, existe la esperanza de que la inmunidad en las mucosas frente en desarrollo de nuevas variantes. Sin embargo, queda un largo recorrido por hacer para que esta solución pueda convertirse en una realidad.

Con información de Brenda Goodman y Jen Christensen de CNN. Covid-19 Vacuna contra el coronavirus

