Cuándo cobro ANSES: jubilaciones, pensiones, programas y otras prestaciones, para el martes 19 de julio

Teniendo en cuenta ese aumento, cabe recordar que la jubilación mínima queda establecida en $37.525, mientras que el tope máximo que puede cobrar un jubilado de ANSES es $252.507,44. Del mismo modo que la agencia de Gobierno que lidera Fernanda Raverta actualizó durante el mes de junio los haberes de asignaciones y beneficios:

La asignación universal por hijo (AUH) pasó de $6.375 a $7.331 La asignación por embarazo que era de $6.375 se actualizó a $7.331 La asignación familiar por hija o hijo va de los $1.540 a los $15.840 dependiendo de los ingresos familiares y de la zona de residencia. La pensión no contributiva por invalidez actualizada es de $26.267, igual que la pensión no contributiva por vejez La pensión no contributiva para madres de 7 o más hijos pasó de $32.630 a $37.520

Calendario de pagos de julio 2022 para Asignaciones Familiares de PNC Asignaciones Familiares para PNC julio 2022.png Se pagarán para todas las terminaciones del DNI entre el 8 de julio y el 11 de agosto.

Calendario de pagos de julio 2022 para jubilados y pensionados Jubilaciones y pensiones NO superan julio 2022.png Quienes cobran hasta $42.178: DNI terminados en 0: viernes 8 de julio DNI terminados en 1: lunes 11 de julio DNI terminados en 2: martes 12 de julio DNI terminados en 3: miércoles 13 de julio DNI terminados en 4: jueves 14 de julio DNI terminados en 5: viernes 15 de julio DNI terminados en 6: lunes 18 de julio DNI terminados en 7: martes 19 de julio DNI terminados en 8: miércoles 20 de julio DNI terminados en 9: jueves 21 de julio Jubilados barbijo.jpg Gentileza: Conclusión Importante: Jubilados y pensionados de ANSES: ¿Habrá nuevo aumento? ANSES: aumento para jubilados cuándo lo cobrás con DNI Calendario de pagos de julio 2022 para jubilados y pensionados Jubilaciones y pensiones SUPERAN julio 2022.png Quienes reciben haberes superiores de $42.178: DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de julio DNI terminados en 2 y 3: lunes 25 de julio DNI terminados en 4 y 5: martes 26 de julio DNI terminados en 6 y 7: miércoles 27 de julio DNI terminados en 8 y 9: jueves 28 de julio Calendario de pagos de julio 2022 para AUH Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo julio 2022.png DNI terminados en 0: viernes 8 de julio DNI terminados en 1: lunes 11 de julio DNI terminados en 2: martes 12 de julio DNI terminados en 3: miércoles 13 de julio DNI terminados en 4: jueves 14 de julio DNI terminados en 5: viernes 15 de julio DNI terminados en 6: lunes 18 de julio DNI terminados en 7: martes 19 de julio DNI terminados en 8: miércoles 20 de julio DNI terminados en 9: jueves 21 de julio Importante: Libreta de AUH ANSES: para qué sirve y cómo sacarla Mi ANSES: ¿Cuál es la diferencia entre SUAF y AUH? Mi ANSES: cómo consultar liquidación de AUH Calendario de pagos de julio 2022 para AUE DNI terminados en 0: lunes 11 de julio DNI terminados en 1: martes 12 de julio DNI terminados en 2: miércoles 13 de julio DNI terminados en 3: jueves 14 de julio DNI terminados en 4: viernes 15 de julio DNI terminados en 5: lunes 18 de julio DNI terminados en 6: martes 19 de julio DNI terminados en 7: miércoles 20 de julio DNI terminados en 8: jueves 21 de julio DNI terminados en 9: viernes 22 de julio Calendario de pagos de julio 2022 para Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Asignaciones por Prenatal y Maternidad julio 2022.png DNI terminados en 0 y 1: miércoles 13 de julio DNI terminados en 2 y 3: jueves 14 de julio DNI terminados en 4 y 5: viernes 15 de julio DNI terminados en 6 y 7: lunes 18 de julio DNI terminados en 8 y 9: martes 19 de julio Calendario de pagos de julio 2022 para Tarjeta Alimentar DNI terminados en 0: viernes 8 de julio DNI terminados en 1: lunes 11 de julio DNI terminados en 2: martes 12 de julio DNI terminados en 3: miércoles 13 de julio DNI terminados en 4: jueves 14 de julio DNI terminados en 5: viernes 15 de julio DNI terminados en 6: lunes 18 de julio DNI terminados en 7: martes 19 de julio DNI terminados en 8: miércoles 20 de julio DNI terminados en 9: jueves 21 de julio Calendario de pagos de julio 2022 para Asignación de Pago Único Asignaciones de Pago Único julio 2022.png Se abonarán todas las terminaciones del DNI entre los días 11 de julio y 11 de agosto la primera quincena. La segunda quincena será del 21 de julio al 8 de agosto.

Calendario de pagos de julio 2022 para Desempleo Desempleo julio 2022.png DNI terminados en 0 y 1: lunes 25 de julio DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de julio DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de julio DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de julio DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de julio anses.webp Si sos trabajador sin ingresos formales, de casas particulares, monotributista social o monotributista A y B, ya podés realizar la inscripción a través de mi ANSES.

