Cuándo cobro ANSES: jubilaciones, pensiones, programas y otras prestaciones, para el jueves 11 de agosto

El organismo previsional, a cargo de Fernanda Raverta , al igual que todos los meses, entrega los beneficios según la terminación del DNI de cada persona. En este caso, no solo entregará los montos correspondientes sino que habrá bonos extras para ciertas personas, como Plan Progresar .

Por su parte, el lunes 15 de agosto será día no laborable ya que corresponde al traslado de la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, fecha que se recuerda el 17 de cada año.

Los beneficios suman el incremento del 15%, que fue el más importante desde que rigen los ajustes por la actual Ley de movilidad jubilatoria. Cabe recordar que la jubilación mínima queda establecida en $37.525 , mientras que el tope máximo que puede cobrar un jubilado de ANSES es $252.507,44. Del mismo modo que la agencia de Gobierno que lidera Fernanda Raverta actualizó durante el mes de junio los haberes de asignaciones y beneficios:

La asignación universal por hijo ( AUH ) pasó de $6.375 a $7.331 La asignación por embarazo (AUE) que era de $6.375 se actualizó a $7.331 La asignación familiar por hija o hijo va de los $1.540 a los $15.840 dependiendo de los ingresos familiares y de la zona de residencia. La pensión no contributiva por invalidez actualizada es de $26.267, igual que la pensión no contributiva por vejez La pensión no contributiva para madres de 7 o más hijos pasó de $32.630 a $37.520 Calendario de pagos de agosto 2022: fechas de cobro según DNI Jubilados y pensionados con haberes que NO SUPEREN los $42.178 Jubilados y Pensiones NO SUPEREN agosto.jpg DNI terminados en 0: lunes 8 de agosto DNI terminados en 1: martes 9 de agosto DNI terminados en 2: miércoles 10 de agosto DNI terminados en 3: jueves 11 de agosto DNI terminados en 4: viernes 12 de agosto DNI terminados en 5: martes 16 de agosto DNI terminados en 6: miércoles 17 de agosto DNI terminados en 7: jueves 18 de agosto DNI terminados en 8: viernes 19 de agosto DNI terminados en 9: lunes 22 de agosto Jubilados y pensionados con haberes que SUPEREN los $42.178 Jubilados y Pensionados SUPEREN agosto.jpg DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de agosto DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de agosto DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de agosto DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de agosto DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de agosto Fachadas ANSES (1).JPG Calendario de pagos de agosto 2022 para AUH Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo agosto.jpg DNI terminados en 0: lunes 8 de agosto DNI terminados en 1: martes 9 de agosto DNI terminados en 2: miércoles 10 de agosto DNI terminados en 3: jueves 11 de agosto DNI terminados en 4: viernes 12 de agosto DNI terminados en 5: martes 16 de agosto DNI terminados en 6: miércoles 17 de agosto DNI terminados en 7: jueves 18 de agosto DNI terminados en 8: viernes 19 de agosto DNI terminados en 9: lunes 22 de agosto Importante: Libreta de AUH ANSES: para qué sirve y cómo sacarla AUH de ANSES: pagan plus del 20% cómo cobrarlo Calendario de pagos de julio 2022 para AUE Asignación por Embarazo (1).jpg DNI terminados en 0: miércoles 10 de agosto DNI terminados en 1: jueves 11 de agosto DNI terminados en 2: viernes 12 de agosto DNI terminados en 3: martes 16 de agosto DNI terminados en 4: miércoles 17 de agosto DNI terminados en 5: jueves 18 de agosto DNI terminados en 6: viernes 19 de agosto DNI terminados en 7: lunes 22 de agosto DNI terminados en 8: martes 23 de agosto DNI terminados en 9: miércoles 24 de agosto Embarazadas-anses Calendario de pagos de agosto 2022 para Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Asignaciones por Prenatal y Maternidad agosto.jpg DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de agosto DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de agosto DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de agosto DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de agosto DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de agosto Calendario de pagos de agosto 2022 para Asignación de Pago Único Asignaciones Pago Único agosto.jpg Se abonarán todas las terminaciones del DNI entre los días 5 de agosto al 12 de septiembre la primera quincena. La segunda quincena será del 22 de agosto al 12 de septiembre.

Calendario de pagos de agosto 2022 para Desempleo Desempleo agosto.jpg DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de agosto DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de agosto DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de agosto DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de agosto DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de agosto Calendario de pagos de agosto 2022 para Asignaciones Familiares de PNC Asignaciones Familiares de PNC agosto.jpg Se pagarán para todas las terminaciones del DNI entre el 8 de agosto y el 12 de septiembre.

