Cuna Más brinda atención a más 170,000 niños menores de 36 meses de edad

Lourdes Sevilla Carnero, directora ejecutiva de Cuna Más, afirmó que el trabajo desplegado se ha dirigido hacia usuarias y usuarios en condición de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema, por lo que sus oportunidades de alcanzar todo su potencial físico, cognitivo, social y emocional se hubieran visto reducidas de no haber accedido a la atención especializada que, actualmente, se les brinda de manera presencial y no presencial. «Los tres primeros años de vida son decisivos en la formación del ser humano. Por ello, en el marco de la Estrategia de Gestión Territorial Primero la Infancia, el Estado promueve con especial interés la atención y articulación de todas las instituciones públicas que atendemos a la niñez peruana, buscando garantizar que, en un futuro no muy lejano, se cuente con ciudadanas y ciudadanos preparados para contribuir con el desarrollo del país», aseveró Sevilla Carnero. Lea también:[Cuna Más atiende a más de 88,000 familias familias de pueblos andinos y amazónicos] La calidad de la atención brindada, en el marco de la pandemia de covid-19 se mantuvo de manera ininterrumpida, bajo una intervención no presencial, la cual ha permitido que, a junio del 2022, la prevalencia de anemia entre las niñas y niños usuarios menores de un año se haya reducido al 9.1 %, lo que representa una disminución de 2 % con relación a enero del mismo año. Al respecto, el programa social destacó la oportuna articulación con otras instancias del Estado, como el sector Salud, que a lo largo de los primeros seis meses del año ha permitido que el 74.3 % de las niñas y niños usuarios, en el citado rango de edad, cuenten con tamizajes de hemoglobina que permiten detectar y tratar la anemia infantil. Otro de los beneficios de contar con estos tamizajes periódicos es el fortalecimiento del consumo de suplementos con hierro entre las niñas y niños usuarios. A junio de este año, por ejemplo, el 94.2 % de niñas y niños menores de un año accedían a dichos suplementos, consumiéndolos tanto de manera preventiva como terapéutica en los centros infantiles de atención integral, del Servicio de Cuidado Diurno, así como en sus hogares, donde se brinda el Servicio de Acompañamiento a Familias. «Pese a las limitaciones que impuso la pandemia, como programa social adaptamos nuestra atención al contexto no presencial, acompañando a nuestras familias usuarias mediante consejería telefónica, canales digitales de mensajería instantánea y redes sociales», explicó la representante de Cuna Más. Dijo que de la misma manera, para continuar la atención en alimentación, entre agosto del 2021 y lo que va del presente año se ha distribuido unas 4,818 toneladas de víveres no perecibles a las usuarias y usuarios del Servicio de Cuidado Diurno, contribuyendo con la prevención de la anemia y desnutrición infantil. Es importante destacar que, desde marzo pasado, el programa social lleva adelante un proceso de reactivación progresiva y segura de la atención presencial de sus dos servicios. Así, más de 9,136 niños menores de 36 meses, usuarios del Servicio de Cuidado Diurno, han retornado satisfactoriamente a los centros infantiles de atención integral (CIAI), ubicados en distritos urbanos y periurbanos de las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. Del mismo modo, a la fecha son más de 112,600 familias en áreas rurales de 19 regiones las que volvieron a recibir las visitas domiciliarias de las (os) facilitadoras (es) de Cuna Más, capacitados en prácticas de cuidado saludable y aprendizaje en el hogar para potenciar el desarrollo infantil temprano de la primera infancia. Cuna Más Digital Por segundo año consecutivo, la intervención no presencial mantuvo la tecnología como una de sus mejores aliadas del programa. Así, la multiplataforma Cuna Más Digital, disponible de manera gratuita en redes sociales institucionales, continuó compartiendo información y guía para madres, padres y cuidadores principales sobre desarrollo infantil temprano, consolidando su estatus como uno de los hitos de innovación del programa social. «Estamos muy contentos por la buena acogida de los contenidos de Cuna Más Digital, que solo entre agosto del 2021 y lo que va del 2022 ha llegado a 8 millones 432,344 personas en todo el país, con contenidos de valor sobre buenas prácticas de crianza y cuidado para potenciar el desarrollo integral de la primera infancia», explicó Sevilla Carnero. Metas al 2026 De acuerdo con las proyecciones realizadas tanto por el programa social como por el sector de Desarrollo e Inclusión Social, para el año 2026 se prevé ampliar la cobertura de los dos servicios del programa social a un total de 236,944 niñas y niños menores de 36 meses de edad. Este aumento progresivo del universo de usuarias y usuarios empezará el 2023, con la ampliación de la cobertura a 202,589 usuarias y usuarios en todo el país, priorizando a quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema. (FIN) NDP/JCB/MAO Mas en Andina: Publicado: 28/7/2022

