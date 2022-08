Cumpriu-se a tradição em Caldas da Rainha com um excelente espetáculo

Entornointeligente.com /

Caldas da Rainha é mundialmente famosa pelas loiças de Bordallo Pinheiro, pelas suas águas termais, o parque D. Carlos, a sua doçaria onde pontificam as cavacas… Mas também é famosa pela sua corrida de toiros em 15 de agosto. O toiro é o elemento essencial da Festa Brava. É a sua razão de ser. E em Caldas da Rainha, na tarde de 15 de agosto, a mais tradicional data taurina, cumpriu-se a tradição: uma casa absolutamente cheia, a roçar o esgotado, e uma tarde de toiros de excelência.

Triunfo ganadeiro da casa do Dr. António Silva: presença, trapio, condições de lide de elevado grau, três toiros de excelência com destaque para o lidado em 5º lugar (nº 147, chamado Lupo) e que mereceu a chamada à arena da jovem ganadeira Sofia Silva Lapa. Uma tarde seguramente para figurar nos anais da ganadaria e para os aficionados que estiveram presente reterem na memória.

E se o triunfo ganadeiro foi um dos destaques da tarde, também os cavaleiros e forcados souberam aproveitar as qualidades dos toiros para assinarem belas lides, grandes ferros e excelentes pegas de caras. A trilogia toiro/cavaleiro/forcado funcionou na plenitude e as ovações foram uma constante da tarde na arena caldense.

Subscrever Abriu praça Marcos Bastinhas com a sua conectividade com o público a gerar vibração quer na brega quer na cravagem e remate das sortes. O seu primeiro toiro foi suave, com pouco andamento e Marcos soube aproveitá-lo ao máximo desde que de início se dobrou com ele no centro da arena para deixar dois compridos. Na série de curtos, segundo e terceiro são de muito boa execução, entradas frontais, quarteios ajustados e ferros bem cravados rematando alguns deles com piruetas. Fechou com um de palmo. No quarto da ordem, um dos bons toiros da corrida, soube aproveitar ao máximo as suas qualidades para a ferragem curta, bem cravada, chegando ao grande público e rematando com bom par deixado no corredor e outro como epílogo de uma boa lide.

Em plano elevado e de triunfo andou também João Ribeiro Telles, autor do que terá sido o melhor ferro da tarde na lide do quinto da ordem. No segundo da tarde, que foi nobre e suave, recebeu-o bem, com brega ajustada e dois compridos bem apontados. Teve depois uma excelente série de quatro ferros curtos, entrando nos terrenos do toiro, ajustadas às reuniões e boas as cravagens, rematando com um ferro de violino, sempre do agrado do público. No excelente quinto toiro da tarde uma nova e triunfal atuação. Esteve bem na brega, a deixar o toiro bem colocado e se primeiro e segundo curtos foram bons, o quarto, montando o já célebre «Ilusionista», foi extraordinário pela batida ao pitón contrário e pela reunião cingida e ajustada que fizeram o público levantar-se das bancadas. Uma tarde para recordar.

Em terceiro lugar atuou Francisco Palha que deixou um excelente comprido a abrir a sua lide a um bom toiro, com um remate muito bom e outro comprido de muito boa nota: poderia ter soado a música em sua honra… A série de curtos foi interessante, procurando os melhores terrenos e deixando dois bons curtos, entrando nos terrenos do toiro e cravando como mandam as regras. Subiu de tom e subiu a fasquia no sexto da tarde, que correspondeu sempre que teve o cavalo por perto mas que por vezes buscou tábuas. O segundo comprido foi de muito boa execução e na série de curtos, houve boa brega e ligação com o toiro para lhe deixar cinco bandarilhas em que se destacou nos segundo e quarto, com batidas ao pitón contrário com muito valor, em terrenos de compromisso e bem cravados, de alto a baixo e como mandam as regras. Grande atuação de Francisco Palha a encerrar as lides a cavalo neste 15 de agosto caldense.

Dois Grupos de Forcados Amadores executaram as seis pegas de caras e com enorme mérito e valor: Santarém e Caldas da Rainha. Os toiros exigiram dos forcados de cara e mais ainda da pronta atuação das ajudas. Pelos Amadores de Santarém abriu praça Francisco Graciosa muito bem à 1ª pega, a entrar nos terrenos do toiro, a provocar a investida, a recuar e a fechar-se com decisão. Salvador Ribeiro de Almeida igualmente bem e ao primeiro intento e António Queirós e Melo extraordinário em todos os momentos e a consumar à primeira tentativa. Pelos Amadores de Caldas da Rainha o forcado Lourenço Palha executou uma excelente cara ao primeiro intento, seguido por Duarte Palha também numa belíssima intervenção à 1ª e o cabo Duarte Manuel num gesto de honra e pundonor, depois de uma duríssima 1ª tentativa em que esteve fora da cara, arrancou um pegão à segunda tentativa.

Boa direção de corrida a cargo de Ana Pimenta assessorada pelo veterinário José Luís da Cruz.

A próxima corrida em Caldas da Rainha terá lugar a 27 de agosto, uma corrida de homenagem ao Emigrante.

Síntese da Corrida

Praça de Toiros de Caldas da Rainha (15/08/22)

Diretora de Corrida: Ana Pimenta, Veterinário: Luís Cruz

Lotação : cheia

Cavaleiros: Marcos Bastinhas (volta e volta), João R. Telles (volta e volta), Francisco Palha (volta e volta)

Forcados Amadores: Santarém e Caldas da Rainha (voltas em todas as pegas)

Ganadaria: Dr. António Silva (volta da ganadeira após a lide do 5º toiro, nº 147, chamado Lupo e que pesou 530kg)

*As voltas à arena no final das lides são concedidas pelo diretor de corrida como prémio à qualidade da performance artística dos intervenientes ou pela bravura dos toiros.

