Cumbre de la OCS en Uzbekistán concluye con firma de acuerdos

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que «es cada vez más claro el creciente papel de nuevos centros de poder».

La vigésima segunda Cumbre de Jefes de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Uzbekistán celebra este viernes su segunda y última jornada donde las discusiones se centrarán en la seguridad regional, los vínculos económicos y el mercado energético.

De acuerdo con el programa de la reunión en la primera sesión de este viernes intervienen los jefes de los estados miembros mientras que los líderes de los socios de diálogo de la OCS se dirigirán en la segunda sesión.

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, abogó por un mundo multipolar al expresar en su intervención que «es cada vez más claro el creciente papel de nuevos centros de poder que cooperan entre ellos no sobre la base de ciertas reglas impuestas desde el exterior».

Organización de Cooperación de Shanghái celebró hoy sesión plenaria de su 22 cumbre de jefes de Estados. El presidente de Uzbekistán, país sede, adelantó que se firmarán más de 40 acuerdos destinados a reforzar la cooperación entre sus ocho miembros

De igual forma, el titular del Kremlin aseguró que «en la política y la economía mundiales tienen lugar transformaciones fundamentales y tienen un carácter irreversible» donde resaltó el aumento de las transacciones en divisas nacionales.

A su vez, el mandatario de China, Xi Jinping, rechazó en su alocución a la injerencia extranjera cuando señaló que «es importante no permitir los intentos de fuerzas externas de provocar revoluciones de color, al tiempo que contrarrestamos la injerencia en los asuntos internos».

En este sentido, el jefe de Estado instó a trabajar con unidad en pos de la seguridad, la lucha contra el terrorismo, el desarrollo inclusivo, la estabilidad en la cadena de suministros y a participar en la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda con las propuestas nacionales de Asia.

— Mission of China to the EU (@ChinaEUMission) September 16, 2022 En este sentido, el jefe de Estado instó a trabajar con unidad en pos de la seguridad, la lucha contra el terrorismo, el desarrollo inclusivo, la estabilidad en la cadena de suministros y a participar en la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda con las propuestas nacionales de Asia.

Por otro lado, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, expresó en su discurso que «el unilateralismo estadounidense busca mantener a los países del mundo en un estado de atraso» por lo que llamó la OCS a encaminar medidas contra las políticas hegemonistas de la Casa Blanca.

Asimismo, Raisi resaltó que «en los últimos años, nuestra región ha experimentado la interferencia extranjera (…) Estados Unidos no aprendió de su lección en Afganistán, sino que busca desestabilizar la región».

— Belarus MFA ���� (@BelarusMFA) September 16, 2022 Asimismo, Raisi resaltó que «en los últimos años, nuestra región ha experimentado la interferencia extranjera (…) Estados Unidos no aprendió de su lección en Afganistán, sino que busca desestabilizar la región».

La Cumbre de la organización regional finalizará con la adopción de una declaración conjunta final, así como el ingreso oficial de Irán como miembro pleno, status al que Bielorrusia manifestó la voluntad de adherirse.

