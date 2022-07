¡Cultívate!: Qué sentimos cuando morimos, investigadores crean algoritmo que predice crímenes y los 60 años de los Rolling Stones

Entornointeligente.com /

Desde julio, todos los viernes el periodista y escritor Marco Fajardo presenta el newsletter «Cultívate» con las últimas novedades de la ciencia y la cultura. La presente edición habla de lo que la ciencia sabe sobre el momento en que morimos, los 60 años de los Rolling Stones y la poca fe que tenían en su canción «Satisfaction», las espectaculares imágenes que entregó el telescopio web y la polémica en el Fondo del Libro por la pelea entre su secretaria ejecutiva, la poeta Gladys González, y los trabajadores de la repartición, entre otros. ¡Suscríbete! Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

¡Buenos días! Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda edición de Cultívate, el nuevo newsletter de ciencia y cultura de El Mostrador, que incluye una recomendación de panoramas culturales en regiones (en esta ocasión, Antofagasta, Concepción y Valpo) . Si te interesa tenerlo todos los viernes en tu casilla de correo, suscríbete aquí .

En esta edición hablaremos sobre las espectaculares imágenes que nos entregó el telescopio espacial James Webb , echaremos una ojeada al caso de la poeta que metió en una crisis al Fondo del Libro y, también, celebraremos los 60 años de los Rolling Stones . Además, repasaremos la entrevista que la periodista Emilia Aparicio le hizo a la escritora mexicana Sylvia Aguilar Zéleny , quien relata en su más reciente libro la historia de su hermana convertida al islam . ¡Suscríbete!

1 60 AÑOS DE LOS ROLLING STONES: «‘(I CAN’T GET NO) SATISFACTION’ NO ME CONVENCÍA»

Esta semana se cumplieron 60 años del primer recital de los Rolling Stones en el ya legendario Marquee Club de Londres. Todo un hit, tomando en cuenta que de joven, en una entrevista, Mick Jagger dice que no se imaginaba más de dos años haciendo música, como nos recuerda la intro del video «Moves like Jagger» de Maroon 5, uno de los favoritos de mi hija.

Mick Jagger y Keith Richards se conocieron en el colegio en 1962 y dos años después grabaron su primer disco. ¡El vocalista tenía 21 años! El próximo 26 de julio cumplirá 79. Y sigue dando conciertos. «Satisfaction», uno de sus temas más famosos, surgió durante su tercera gira por Estados Unidos, en 1965. Y aunque su manager Andrew Oldham supo de inmediato que sería un hit, Richards no estaba tan seguro. De hecho no le gustaba nada, según relató al respecto el vocalista en un documental de la BBC . Pero se convertiría en su primer número uno en ese país. En estas seis décadas vivieron de todo, además del consabido cóctel de sexo, drogas y rock & roll (Jagger tiene ocho hijos) : conciertos mortales (Altamont), la misteriosa muerte de un miembro de la banda (Brian Jones) y el exilio (en Francia, por problemas impositivos, donde grabaron «Exile On Main St.» en 1972, considerado por muchos como el mejor álbum de los Stones). Entremedio grabaron funk y hasta música disco. 2 QUÉ SABEN LOS CIENTÍFICOS DE LO QUE SE SIENTE EN EL MOMENTO EN QUE MORIMOS Una de las notas más leídas esta semana en la BBC trata sobre lo único seguro que tenemos en esta vida: la muerte. Supongo que todos tenemos nuestros muertos queridos . (Siempre te recordaré, Soledad González, querida compañera de universidad, venida del sur, madre soltera y siempre con una sonrisa. A punto de titularte fuiste atropellada por un micrero que se dio a la fuga en la avenida Pajaritos. Moriste el día que cumplí 24 años y mucho te lloré).

Lo interesante de esta nota es que, según los científicos, algunas pruebas han demostrado que el cerebro experimenta una especie de momento de éxtasis antes de dejar de funcionar. De hecho, lo equipararon con las sensaciones que provoca la droga sicodélica DMT , con sensaciones como «trascendencia del tiempo y el espacio» y «unidad con objetos y personas cercanas». Eso explica el famoso «túnel de luz» de Ghost (la veo siempre que la pillo en el cable) o también la famosa expresión francesa de «la petite mort» , sobre el orgasmo.

3 POETA GLADYS GONZÁLEZ Y LA CRISIS DEL FONDO DEL LIBRO Una fuerte crisis atraviesa el Fondo del Libro. La destapó hace algunos días el escritor chileno Gonzalo León, afincado en Buenos Aires, quien publicó en su Facebook la carta que enviaron al Ministerio de las Culturas las(os) 20 trabajadoras(es) de esa repartición para denunciar malos tratos y pedir medidas contra la secretaria ejecutiva, la poeta Gladys González.

Lo cierto es que la sangre ya llegó al río, González se fue de licencia y está la tole tole en el mundillo literario por la crisis. Dicen las malas lenguas que a la poeta la nombraron por ser mujer, feminista y de regiones (aunque nació en Santiago), sin tomar en cuenta su mal carácter y los atados que ya tuvo en el gremio con el montaje de su feria de libros en Valparaíso. Sus defensores –que no son pocos– achacan los problemas a su intento de instalar un modelo realmente cultural en un sitio tomado por las tropas mercantiles de la literatura chilena. Al parecer quienes la designaron hoy están metidos en un forro por haber ignorado estos antecedentes y ahora evalúan cómo –y por quién– reemplazarla, porque en las actuales condiciones es difícil que vuelva.

4 EL UNIVERSO QUE SE ABRE CON LAS IMÁGENES DEL TELESCOPIO JAMES WEBB Los que sí están en éxtasis son los astrónomos con las imágenes que entregó esta semana la Nasa, captadas por el telescopio espacial James Webb y que fueron noticia mundial .

Se trata de una verdadera revolución, porque no solo se entregaron imágenes nunca vistas, sino que además, por su lejanía, corresponden a hechos ocurridos hace millones de años, lo que permitirá saber más sobre el origen del universo. El telescopio espacial se encuentra a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra en dirección contraria al Sol y puede llegar a observar más de 100 galaxias al mismo tiempo. Los telescopios que se ubican en Chile podrían poner su granito de arena en esta revolución, por ejemplo, para entender procesos astrofísicos de su atmósfera que el James Webb no puede ver y sí los aparatos en nuestro país, de mucho mayor tamaño.

5 MINORITY REPORT YA NO ES CIENCIA FICCIÓN: INVESTIGADORES CREAN ALGORITMO QUE PREDICE CRÍMENES AL 90% Muchos fans de la ciencia ficción alucinamos con Minority Report , la película de Steven Spielberg de 2002 –basada en un relato de 1956 del gran Philip K. Dick– y protagonizada por Tom Cruise, que interpreta a un policía que detiene criminales gracias a tres síquicos.

Bueno, resulta que el argumento de la cinta se podría hacer realidad gracias a un algoritmo creado por un grupo de científicos de la Universidad de Chicago, centrado en delitos violentos y contra la propiedad, gracias a patrones como tiempo y espacio geográfico. Dicen que lo han probado en varias ciudades del país y tiene una precisión de 90%, según un estudio de la revista National Behaviour . De aplicarse en Chile –como ya piensan algunos–, a lo mejor ahora a los delincuentes sí se les acabará la fiesta.

6 FANS DE LA CIENCIA FICCIÓN, AQUÍ TIENEN LAS DOS NUEVAS EXPONENTES QUE YA ESTÁN ENTRE LAS MEJORES NOVELAS DE LA DÉCADA El sello Minotauro, un clásico en la ciencia ficción, ha publicado dos libros que prometen convertirse en clásicos del género, como supe por xataca.com.

Estoy hablando de Mickey 7 , de Edward Ashton, un profesor de física cuántica que escribe sobre un clon que cumple tareas peligrosas en la colonización de un planeta hostil, y Aves extintas , de Simón Jiménez, un estadounidense-filipino que propone un alucinante viaje entre mundos y especies. La primera ya está en manos del cineasta coreano Bong Joon-ho, ganador del Oscar por Parasite , y será producida por la Warner Bros, con Robert Pattinson en el papel principal, mientras la segunda fue finalista del prestigioso premio Locus, a lo mejor por su fin de mundo por culpa de un «capitalismo monstruoso». 7 PINK FLOYD: DAVID GILMOUR ELIGE SUS CINCO DISCOS FAVORITOS DE TODOS LOS TIEMPOS Me convertí en fan de Pink Floyd tras escuchar «El lado oscuro de la luna» en un casete blanco, allá en Huasco, a fines de los años 80, rodeado por el desierto de Atacama y el mar. Tenía once o doce años, y aluciné.

Por eso no podría menos que reverenciar los gustos musicales de alguien como don David Gilmour, histórico músico de la banda que reveló sus discos favoritos en una entrevista con Guitar Tricks Insider . Como podrán imaginar, se trata esencialmente de música anglosajona, partiendo por el álbum «Blow By Blow» del guitarrista británico Jeff Beck. Le siguen «Greatest Hits» de The Shadows; Dire Straits y su placa homónima; «The Beano Album» de John Mayall & The Bluesbreakers; y «Electric Ladyland» de Jimi Hendrix. Como se puede ver, se trata de discos de los años 60, cuando Gilmour rondaba la veintena, lo que confirma la teoría de que la música nos pega sobre todo por la edad a la que la escuchamos. Eso explica que yo siga escuchando música de los 80 y no pueda hacer nada con el reguetón de las generaciones actuales, aunque debo confesar a Paloma Mami como placer culpable.

8 VIAJE A MARTE: PROPULSOR EXPLOTA DURANTE LA PRUEBA DE SPACE X Y Elon Musk volvió a hacer noticia, pero esta vez no fue por dejar caer a Twitter ni por tener descendencia con una ejecutiva de su empresa.

En esta ocasión, un cohete de su empresa Space X explotó al despegar durante una prueba en Texas. Los científicos del multimillonario están haciendo pruebas para llevar una nave espacial a Marte. No se trata de la primera vez que la firma de Musk sufre un incidente de este tipo. El año pasado, un prototipo de cohete Starship para viajes espaciales se estrelló y el empresario incluso se dio el lujo de bromear al respecto, al escribir que «al menos el cráter está en el sitio correcto». Esta vez no hubo bromas.

9 LA ESCRITORA MEXICANA SYLVIA AGUILAR ZÉLENY Y SU LIBRO SOBRE SU HERMANA CONVERTIDA AL ISLAM: «ES UN EJERCICIO DE ESCRITURA QUE ROMPE GÉNEROS» La periodista Emilia Aparicio entrevistó a la autora para la sección Cita de Libros .

El libro de Aisha es una novela de autoficción que cuenta la transformación del ateísmo al islam de su hermana mayor, y habla de religión, la metamorfosis, la familia y también de género. «Es más que una novela, lo veo como un libro, un ejercicio de escritura que rompe géneros como tal, en el que hay poesía, testimonios, narración y todas aquellas maneras que tenemos de hablar de alguien que no conocemos del todo», dijo la narradora en esta conversación.

10 PANORAMAS REGIONALES

SE VIENE LA GALA DE ROCK A ANTOFAGASTA

El próximo sábado 23 de julio, a las 20:00 horas, el rock se tomará el Teatro Municipal de Antofagasta con varias bandas locales destacadas de la ciudad. Se trata de «Cuna de Barro», «Pulmón» y «Burn», una banda tributo a Deep Purple que promete deleitar a las audiencias de Antofagasta y el resto de las comunas. La idea es darles espacio a los nuevos talentos de un género que entre los jóvenes ha sido desplazado por el reguetón y el trap. En esta ocasión se cobrará una entrada de 7 mil pesos para apoyar el trabajo de estos proyectos musicales. LA ÚLTIMA PELÍCULA DE CRONENBERG EN TEATRO INSOMNIA

El INSOMNIA Teatro Condell de Valparaíso trae la más reciente película del veterano director canadiense David Cronenberg, que promete no decepcionar a los fans del realizador de cintas como Scanners , The Dead Zone o The Fly . El artista estuvo ocho años sin filmar y en esta nueva cinta de «body horror» mezcla la ciencia ficción, la tecnología y las modificaciones corporales, con Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart. Este filme muestra un escenario en el que la especie humana se adapta a un entorno artificial, el cuerpo humano es objeto de nuevas transformaciones y mutaciones. En este contexto, Saul Tenser (Viggo Mortensen), célebre artista performativo, con la ayuda de su compañera Caprice (Léa Seydoux), escenifica la metamorfosis de sus órganos en espectáculos de vanguardia. Timlin (Kristen Stewart), una investigadora de la Oficina del Registro Nacional de Órganos, sigue de cerca sus prácticas. Crimes of the future se podrá ver el viernes 15 (19:00 hrs.), domingo 17 (20:00 hrs.), miércoles 20 (20:30 hrs.), viernes 22 (20:00 hrs.), martes 26 (18:00 hrs.) y jueves 28 (20:30 hrs.). ORQUESTA DE JÓVENES CIEGOS LLEGA AL BIOBÍO

Una singular orquesta llegará a tocar gratis al Teatro Biobío de Concepción. Es la Orquesta Sonidos de Luz, con más de 40 conciertos en el cuerpo ya desde el 2020, de los cuales 25 fueron online . Pertenece a la Fundación Luz y la integran jóvenes ciegos o de baja visión. El recital será este sábado 16 de julio, a partir de las 19:00 horas, con un variado repertorio de estilos musicales, como jazz, reggae, bossa nova y música popular, que se encuentran compilados en su disco «Música para tus ojos», que grabaron en el 2019 con nueve covers y una canción propia, «Blues para Luciano». En la ocasión además se presentará la cantante ciega penquista María José Vergara. El director del grupo es Cristóbal Rojas Basso, que en el 2020 ganó el Global Teacher Prize de Música y el año pasado fue seleccionado entre los 50 mejores profesores del mundo, quien no ocultó su felicidad por tocar con la orquesta. La Orquesta Sonidos de Luz nació el 2004 y Rojas asumió el 2015 como el tercer director, con más de 100 conciertos desde el 2018. Y ahora, me despido hasta la próxima.

Haznos llegar tus comentarios a nuestro correo [email protected] o a nuestra cuenta de Instagram @elmostrador_cultura

¡Que tengas un lindo fin de semana!

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com