¡Cultívate!: La conservación de los océanos en Puerto de Ideas Biobío y Salman Rushdie como chivo expiatorio

Hola, bienvenidos a una nueva edición de «Cultívate», el newsletter con lo más interesante de la ciencia y la cultura de los últimos días, además de nuestros panoramas regionales recomendados.

Lo principal: la próxima semana arranca Puerto de Ideas Biobío , que se realizará por primera vez en Concepción y Talcahuano, y que tendrá como foco la relación entre humanidad y naturaleza, con invitados de lujo, entre otros, Rashid Sumaila –profesor de economía oceánica nigeriano-canadiense–, Diego Golombek –biólogo y divulgador científico argentino–, la bióloga marina Camila Fernández y la actriz Leonor Varela.

En esta edición además pasamos revista al caso Salman Rushdie , Hollywood pide disculpas a los indígenas y por qué la pseudotelepatía cuántica tenía razón.

1 1- PUERTO DE IDEAS ADVIERTE SOBRE EL OCÉANO EN PELIGRO

Un tema clave en el evento que reúne a lo más granado de científicos, artistas e intelectuales del momento en Chile , será la importancia del mar y los océanos para el planeta.

Max Bello , especialista en políticas oceánicas reconocido internacionalmente, será el encargado de abrir el evento, en una charla donde se referirá al cuidado de los océanos y la importancia de generar áreas marinas protegidas.

Conocido por sus contactos transversales, su papel ha sido clave en la creación de parques marinos en Chile, una iniciativa llevada adelante durante los mandatos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, que en la Cumbre de las Américas además se amplificó al resto del continente, gracias al Presidente Gabriel Boric.

Tras el bochorno de lo ocurrido en el Senado con la Ley de Pesca , también será interesante escuchar a Rashid Sumaila, profesor de economía oceánica nigeriano-canadiense, que es uno de los principales expertos en el debate sobre la sustentabilidad del sector.

El bioeconomista hablará de cómo conciliar el papel económico de las pesquerías y la conservación del océano. A este diario ya le comentó una verdad de perogrullo: si no hay peces, no hay industria.

Además de los expertos, a partir del 22 de agosto, el Teatro Dante de Talcahuano será el escenario donde se realizará el 1° Festival de Cine del Mar, que cuenta con el apoyo especial de BHP Foundation, en el marco de Puerto de Ideas Biobío, dedicado a documentales que inviten a reflexionar sobre el mar y los océanos, ya sea abordando sus temáticas desde el punto de vista científico, cultural o artístico.

Este Festival tendrá una competencia internacional de documentales, al cual postularon más de 1.000 películas de diferentes países. El jurado será presidido por la destacada actriz Leonor Varela y, además, contará con una cartelera que exhibirá gratuitamente diversas producciones cinematográficas.

2 2- SALMAN RUSHDIE, EL CHIVO EXPIATORIO

Tras el cobarde ataque que recibió el escritor de origen indio Salman Rushdie la semana pasada, en una localidad del estado de Nueva York, The Conversation publicó un interesante artículo sobre cómo su caso representa la compleja relación entre Occidente y el Islam.

Rushdie estaba en Chautauqua hablando ante 2.500 personas sobre la difícil situación de los escritores de Ucrania , en este caso por la guerra, algo de lo que sabe bien tras ser condenado a muerte en 1989 por el líder religioso iraní, el ayatolá Ruhollah Jomeiní, por su libro Los versos satánicos , publicado en 1988 y prohibido ese mismo año en su país natal.

Desde entonces, ha debido vivir escondido por «blasfemar» contra el profeta Mahoma, uno de los peores pecados en la cultura islámica. Su atacante, un estadounidense de origen libanés, nació después de la publicación del libro, lo que demuestra el poder que puede tener un texto.

Para el autor del artículo, Vijay Mishra, profesor de la Murdoch University de Australia, el caso Rushdie «ha puesto al descubierto líneas de fractura entre Occidente y el islam que antes permanecían ocultas. Estas líneas de fractura insinuaban una diferencia radical entre lo que constituye la responsabilidad artística en Occidente y en Oriente».

«La experiencia de Rushdie también plantea el reto de cómo negociar esa libertad entre culturas, especialmente con culturas gobernadas por absolutos morales y religiosos cuidadosamente definidos», agrega .

Habrá que ver ahora cómo se recupera el autor, víctima de una intolerancia que, por desgracia, se multiplica en el mundo en tantos frentes y motivos.

3 3- LA FALLA MATEMÁTICA EN LA TEORÍA DEL COLOR

Durante más de 100 años, la comunidad científica se ha adherido a un paradigma desarrollado por el físico ganador del Premio Nobel Erwin Schrödinge r y otros científicos, como Bernhard Riemann y Hermann von Helmholtz. Y, hasta nuestros días, este paradigma es utilizado por los científicos y la industria para describir cómo el ojo distingue un color de otro.

Ahora, un novedoso estudio ha descubierto un importante error en el espacio matemático tridimensional que subyace a la forma en que entendemos la percepción del color, lo que podría impulsar las visualizaciones de datos científicos, mejorar los televisores y recalibrar la industria textil y de pinturas.

«Demostrar que uno de ellos está equivocado es más o menos el sueño de un científico», dijo Roxana Bujack, informática con formación en matemáticas y autora principal del artículo publicado por un equipo del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Proceedings of the National Academy of Sciences .

«Nuestra investigación demuestra que el modelo matemático actual de cómo el ojo percibe las diferencias de color es incorrecto» , afirmó Bujack.

4 4- LA «PSEUDOTELEPATÍA CUÁNTICA» TENÍA RAZÓN

Un grupo de científicos chinos ha publicado un artículo sobre la «pseudotelepatía cuántica» en la revista Physical Review Letters .

Específicamente, utilizando partículas cuánticas entrelazadas, l os investigadores han conseguido superar los límites de la probabilidad y la estadística clásicas . Como explica la física cuántica, las cosas no están necesariamente ahí si no se miran.

Para ilustrar este punto, los físicos diseñaron una serie de juegos teóricos de emparejamiento en los que dos jugadores tienen una probabilidad limitada de ganar mientras no puedan comunicarse entre sí –si las mediciones se limitan a revelar la realidad tal y como existe–, pero que pueden ser conquistados sistemáticamente utilizando la pseudotelepatía cuántica.

En otras palabras, los dos jugadores, si aprovechan los efectos cuánticos, pueden ganar siempre. Todo un reto.

5 5- HOLLYWOOD PIDE DISCULPAS A INDÍGENAS

Recuerdo que de niño, en las películas del Viejo Oeste, los vaqueros siempre eran «la civilización», atacada de vez en cuando por «los salvajes», es decir, «los indios», ya fueran apaches o sioux, que eran irremediablemente «los malos». Estos últimos gritaban, usaban plumas y hablaban con errores gramaticales. Nunca nadie contaba que en realidad los blancos estaban llegando a un territorio ya habitado, precisamente por esos indígenas.

Pues bien, en 1973, una mujer indígena subió al escenario de los Oscar para reclamar por esta actitud de Hollywood. Era la activista Sacheen Littlefeather, y lo hizo en representación de Marlon Brando, que se había acercado al Movimiento Amerindio, cuando este debía recibir su premio al mejor actor por El padrino .

Y aunque su breve discurso fue aplaudido por parte de la audiencia, también fue recibido con abucheos, gestos racistas y bromas posteriores por parte de los presentadores de la gala, Raquel Welch y Clint Eastwood.

Pues bien, esta semana, la Academia de Hollywood anunció que le envió una carta de disculpas.

«Cuando subiste al escenario de los Oscar en 1973 para no aceptar el Oscar en nombre de Marlon Brando, en protesta por la tergiversación y el maltrato de los nativos americanos por parte de la industria cinematográfica, hiciste una declaración poderosa que continúa recordándonos la necesidad del respeto y la importancia de la dignidad humana» , dijo en la misiva David Rubin, actual presidente de la Academia.

«El abuso que soportaste por esa declaración fue injustificado. La carga emocional que has vivido y el daño de tu propia carrera en nuestra industria son irreparables. Durante demasiado tiempo no se ha reconocido el coraje que demostraste. Por ello, ofrecemos tanto nuestras más profundas disculpas como nuestra más sincera admiración» , añadió.

Ella aceptó las disculpas. No solo eso: el próximo 17 de septiembre, Littlefeather será la protagonista de un evento organizado en el Museo de la Academia de Los Ángeles para conmemorar el 50 aniversario del momento.

Bien por Hollywood. Mejor tarde que nunca.

