Culture & Bussines Pride levanta el telón de su edición más ambiciosa en Santa Cruz de Tenerife

Entornointeligente.com /

En el apartado nacional la participación de nuevos valores como Palomo Spain, Elizabeth Duval, o Víctor Gutiérrez con iconos de la lucha igualitaria como Carla Antonelli. La celebración más transversal del Pride celebrará su quinta edición, y segunda en Santa Cruz de Tenerife, hasta el 17 de junio de 2022. La clausura correrá a cargo de un festival de música gratuito encabezado por Carlinhos Brown

Santa Cruz de Tenerife se convertirá, entre los días 11 y 17 de junio de 2022, en la capital mundial LGTBIQ+. La ciudad recibe por segundo año Culture & Business Pride, un orgullo diferente, una celebración centrada en Los Derechos LGTBIQ+, con un compromiso de destacar el trabajo por la igualdad y el activismo de personas que contribuyen a una evolución necesaria.

En esta quinta edición, se abordarán diversas temáticas que permitirán la comprensión del colectivo de una manera global y natural. Ideado como punto de encuentro e interacción, pero también desde el ocio, la afirmación y la celebración de un movimiento social, sin fronteras y abordando temas de ámbitos tan dispares como la cultura, la tecnología, los negocios, la ciencia y el arte. La política fue la protagonista en la primera conferencia «La política como motor de transformación social» o lanzamientos como la primera criptomoneda hecha por y para el colectivo LGTBIQ+, Maricoin se celebraron en el primer Networking Hub «Nuevos horizontes en el emprendimiento». Una jornada que también dará espacio a la Visibilidad Drag y que ha detonado las actividades de Culture Club, el espacio para las actuaciones en directo, con la actuación conjunta de Gigi Code, Carmen Farala o Drag Vulcano en Queens’ Performance y Juana La Cubana en el Espacio de Arte la Recova con todo el aforo completo. Además, en los próximos días pasarán artistas como Elvira Sastre, Samantha Hudson y Álex Mercurio, que actuarán el martes 14 y miércoles 15 de junio respectivamente.

Un formato donde se da la mano el contenido divulgativo con el networking y con el ocio, que se mantendrá entre los días 11 y 18, presentando encuentros volcados en el trabajo por los derechos con nombres como Carla Antonelli, Gladis de León o Jaime de los Santos o representantes de asociaciones LGTBIQ+ como Diversas, Libertrans, Caminar Intersex, Efecto Puerto, Trans Boys o Chrysallis. Ámbitos como la comunicación y las redes sociales se revisarán desde la perspectiva LGTBIQ+, o el deporte de primera línea con la participación de Víctor Gutiérrez o Marta Lliteras en un panel en el Espacio de Arte La Recova el lunes 13 de junio.

Entre el martes 14 y miércoles 15, se revisará el estado actual de los derechos y sus nuevas perspectivas en disciplinas como el periodismo, con la participación estelar de Owen Jones del diario británico The Guardian, el cine, con Ramón Salazar, la creación literaria, destacando a la escritora Elizabeth Duval o el diseño de moda con Palomo Spain, Dominicco o Rain Dove, la ciberseguridad o el mundo de los negocios tendrán su perspectiva transversal reflejada en cada una de las actividades de Culture & Business Pride. Destaca la participación de la banda feminista rusa Pussy Riot, que participarán en el panel «The Creative Mind» junto a Boris Izaguirre, Pilar Albarracín y Yosi Negrín, con la moderación de Samantha Hudson.

Más sobre Boris Izaguirre Miguel Sanz Culture Club The Guardian Santa Cruz de Tenerife Noticias relacionadas Boy George tiene daáada una cuerda vocal; Culture Club anula su gira La quinta edición de este proyecto se desplegará del 11 al 18 de junio en diversos espacios y escenarios de la capital tinerfeña con un carácter completamente multidisciplinar. Un evento que sigue su lema Another way of Loving, another way of Pride, apostando por un enfoque cultural y constructor de espacios comunes y confluencia de ideas y energías. Con sedes el Museo de Bellas Artes, la sala Recova, Auditorio de Tenerife y otros espacios de Santa Cruz que ofrecerán actividades para todos los públicos.

Algunos de los participantes mencionados en estas actividades divulgativas como Owen Jones o Rain Dove, han sido galardonados en esta nueva cita con los Alan Turing LGTBIQ+ Awards, una celebración de la diversidad que se incluye dentro de Culture & Business Pride con la celebración de una Gala la noche del jueves 16 de junio en la que estará presente todo el palmarés de premiados en una ceremonia conducida por Cayetana Guillén Cuervo y Boris Izaguirre en la que participará el periodista Javier Cid, además de las actuaciones de la formación canaria Papaya o las mencionadas Pussy Riot.

Reconocimiento internacional a la diversidad en los Alan Turing LGTBIQ+ Awards

El jueves 16 de junio la programación de Culture & Business Pride se centrará en la gala de entrega de los premios Alan Turing LGTBIQ+ Awards, una cita única en el mundo. El reconocimiento de las aportaciones de diez personalidades de diferentes procedencias y alcance en ámbitos diversos, cuyo acto se celebrará en el Auditorio de Tenerife el 16 de junio.

Cuarta edición en cinco años, que continúa dando espacio a la diversidad con un palmarés excepcional de invitados internacionales y nacionales, así como representantes de organizaciones de alcance global. En esta nueva entrega, nombres como la ciberactivista y exanalista del ejército de Estados Unidos, en su primera visita pública a nuestro país, Chelsea Manning, el parlamentario europeo y político polaco Robert Biedron, o la modelo no binaria Rain Dove. Destaca especialmente por su actualidad el colectivo artístico ruso Pussy Riot, con una especial proyección en su lucha por la libertad y los derechos humanos y su rechazo al conflicto en Ucrania, nombres como Owen Jones, periodista británico experto en política internacional o artistas como la cantante y ganadora de Eurovisión en 2014, Conchita Wurst o el colectivo Gilbert & George, ya convertidos en iconos de la música popular. Organizaciones que trabajan en la lucha por la igualdad como Amnistía Internacional o la Asociación Internacional IGLTA, destacada por su trabajo en el ámbito LGTBIQ+ o personalidades nacionales como Miguel Sanz, director del Instituto de Turismo de España, Turespaña.

Más información sobre

Entradas

Tiktok

Link

Spotify

Instagram

Facebook

Twitter

Youtube

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com