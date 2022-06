Cultura de cancelación evita que artistas aprendan, dice director Manolo Caro

Entornointeligente.com /

La cultura de la cancelación es una práctica que evita que los artistas tengan la oportunidad de aprender de sus errores y evolucionar, afirmó este sábado el director y productor mexicano Manolo Caro en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara que se desarrolla en esta ciudad del occidente de México.

«La cultura de la cancelación me parece un horror, porque es no darnos la posibilidad de aprender, es como ponerle una cruz a alguien y decir: nunca exististe, pero sí existió y existieron películas increíbles que ahora están canceladas, existieron movimientos que fueron importantes y que hoy no podrían ser», expresó durante una charla con estudiantes.

El director de la popular serie «La casa de las flores» se refirió al riesgo en el que están quienes hacen arte en una época en la que la cultura de cancelación silencia a quienes van contra los valores o lo políticamente correcto aunque su trabajo haya sido en otro momento de la historia.

Caro aseguró que su trabajo se ha caracterizado por ser «honesto y congruente» lo que lo ha llevado a ser tachado de «clasista o racista» por el trabajo cinematográfico que realizó hace años.

«Probablemente hoy no haría cosas que hice en los inicios, pero no me arrepiento de nada porque he sido congruente y he sido honesto y lo voy a seguir defendiendo y me voy a seguir topando con gente que no le guste mi persona, o la forma de realizar mis películas, tú puedes decidir qué ver a qué dedicarle tu tiempo», señaló.

El director de películas como «Perfectos desconocidos» (2018) y «La vida inmoral de la pareja ideal» (2016) es uno de los invitados especiales de la edición 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara que se desarrolla del 10 al 18 de junio y en el que forma parte de un proyecto de formación de guionistas jóvenes.

Caro contó que la idea de hacer la miniserie «Alguien tiene que morir» nació por la necesidad de contar la persecución contra la comunidad homosexual a lo largo de la historia y que aún está presente pese a que hay la creencia de que la sociedad avanzó en este tema.

«Estamos contando una historia de 1954, en España, pero esto hoy en día ocurre no solo en los casos más famosos, sino en todas las comunidades de México, en el interior de las casas en Latinoamérica, y que creemos que hemos avanzado mucho y no, tal vez lo que hemos hecho es verbalizarlo, pero la homofobia sigue existiendo y sigue matando todos los días», comentó.

La serie fue estrenada en 2020 y cuenta la historia de un joven homosexual que regresa a la España de mediados de la década de los años 50 en medio del franquismo y con una familia conservadora que no acepta su identidad.

El festival tendrá una amplia selección de 166 filmes tanto en su competencia oficial como en los programas paralelos como el preestreno de «The Black Phone», cinta protagonizada por el actor estadounidense Ethan Hawke y la proyección del filme de animación «Lightyear» como parte de sus galas a beneficio de instituciones filantrópicas.

Casi un centenar de filmes forman parte de la selección oficial en competencia en las categorías de corto y largometrajes de ficción y documental tanto en la sección mexicana como iberoamericana, además del programa de películas de animación, de la diversidad sexual y una nueva sección de cine socioambiental.

Temas relacionados: Cine México Manolo Caro

LINK ORIGINAL: La estrella

Entornointeligente.com