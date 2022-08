Cultura capacita a Osinfor sobre diversidad cultural y combate a discriminación racial

Entornointeligente.com /

Esto se realizó con la finalidad de que los servicios públicos que brindan a los ciudadanos que se autoidentifican como parte de un pueblo indígena o del pueblo afroperuano, se realicen con pertinencia cultural. Estas acciones a cargo de la Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Viceministerio de Interculturalidad se vienen realizando en el marco de la estrategia nacional Perú Intercultural, que busca fortalecer la construcción de un Estado Intercultural. Durante la capacitación se difundieron datos relevantes, como la existencia de 55 pueblos indígenas u originarios , así como de las 828,841 personas que se autoidentifican con el pueblo afroperuano . Asimismo, datos estadísticos sobre el racismo en el Perú, señalan que el 53% de encuestados considera que los peruanos somos racistas , según se refleja en la encuesta elaborada por el Ministerio de Cultura en el 2018. Por su parte, los participantes compartieron sus testimonios. «Cuando yo me presenté a mi primer trabajo en Lima, escuché a un señor que le dijo al gerente que me entrevistó que, cómo iba a poner a una negra como yo de imagen en la oficina. En ese momento, decidí que nunca más nadie me diría negra con desprecio», señaló Eva Bernilla Goto, trabajadora de Osinfor. Los participantes coincidieron en que, si bien el racismo es un problema público y latente, es un acto cívico y patriótico de los peruanos y peruanas involucrarnos en la solución. Además, se comprometieron a replicar lo aprendido en sus áreas y oficinas de trabajo. Iván Ayme, director de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial , manifestó que, en lo que va del 2022, se viene articulando con los 3 niveles de gobierno y la empresa privada para la ejecución de acciones de sensibilización, para promover el respeto y trato igualitario, entre todos los peruanos y peruanas. Finalmente, invitó a la ciudadanía a reportar sus denuncias a través del Servicio Orienta, llamando o escribiendo al 976 079 336, visitando la web y sus respectivas redes sociales de «Alerta Contra el Racismo» . También, escribir al correo [email protected] y/o a la mesa de partes del Ministerio de Cultura, de manera física o virtual en la sede central y las Direcciones Desconcentradas de Cultura (DDC). (FIN) NDP/LZD También en Andina: Mejorarán transitabilidad y señalización en complejo arqueológico Cumbemayo, ubicado en Cajamarca. ?? https://t.co/zqQiSt1thj pic.twitter.com/n769MtLCaI

