Culmina el año escolar, ¿por qué las maestras y maestros no lo celebran?

Culmina el año escolar 2021–2022, francamente no somos tan optimistas como la Ministra de Educación y el Presidente de la Republica ante esta culminación.

Quizás la Ministra está rodeada de un sequito que no le permite conocer la realidad que viven la mayor parte de las maestras, maestros, docentes y trabajadores del sector educativo quienes, a pesar de las carencias, han resistido y haciendo los esfuerzos más inauditos al día de hoy continúan desempañándose en el ejercicio de su profesión y cumpliendo con sus deberes y responsabilidades a pesar de esta «dura realidad» que no deja de golpearlos.

Mientras muchos otros profesionales de la República desde que se iniciaron «las medidas coercitivas y unilaterales» impuestas por el imperio asumieron la opción de dejar el país los maestros y maestras de las escuelas públicas y los profesores de media han sido quienes menos casos de deserción laboral presentan al día de hoy. Algún día se conocerán cifras precisas y quedara documentado que mientras muchos médicos, ingenieros, abogados y otros profesionales abandonaron el barco en medio de la tormenta, los docentes, en su gran mayoría, asumiendo las más duras consecuencias y se mantuvieron firmes y consecuentes apostando llevar el barco a puerto seguro.

Previo al acto del cierre del año escolar realizado en el Teresa Carreño, el presidente Maduro nos dice que «…hoy estaremos revisando con el sector educativo un regreso a clases victorioso». En pleno acto al iniciar sus palabras saluda a los niños y niñas, a los jóvenes y las jóvenes y todos le responden a su saludo. ¿Por qué las maestras y maestros no responden al saludo del Presidente?. sencillo, por que no estaban en este importante acto de cierre de año escolar los docentes.

¿Por qué las maestras y maestros no estuvieron presentes en el Acto realizado en el Teatro Teresa Carreño de cierre de año escolar 2021–2022? Quizás el Presidente no tiene respuesta a esta pregunta, pero la Ministra de Educación Yelitze Santaella tiene que saber responder a esta pregunta, en caso de no tener la respuesta queda claro que después de un año de gestión en Salas la Ministra desconoce la realidad educativa del país. Mas allá de discursos elogiosos y de datos y de cifras, que caben en cualquier papel, parece quedar claro que la gestión de Yelitze Santaella frente al Ministerio de Educación es un rotundo fracaso.

El Presidente Maduro debe ser enterado que a la fecha el personal que trabaja en el Ministerio del Poder Popular para la Educación aún no recibe el respectivo bono vacacional, peor aun persiste la incertidumbre del monto que recibirán los trabajadores de la educación por dicho concepto. Algunos están inculpando a la tal ONAPRE de recortes en los beneficios laborales a los trabajadores.

Un fantasma parece estar recorriendo el país, el fantasma del neoliberalismo. Este fantasma amenaza con borrar conquistas y logros de los trabajadores que después de 12 años parecían echar raíces.

Finalizamos estas notas reiterando que solo una política sostenida de mejoramiento de las condiciones materiales de vida de los trabajadores y del pueblo en general permitirán que superemos la difícil situación a la que las medidas coercitivas unilaterales nos llevaron. No se justifica que aumentada la producción petrolera y los niveles de exportación de crudo los sueldos y salarios no les permitan a los trabajadores y al pueblo en general superar la vida de privaciones, distante del «buen vivir» que el Comandante Chávez nos mostró como un horizonte posible.

¿Yelitze Santaella, donde está el socialismo en la política salarial de los maestras y maestros? preguntaría el Comandante.

