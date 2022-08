¿Cuáles son los temas que priorizará Petro durante sus primeros 100 días de Gobierno?

Entornointeligente.com /

Gustavo Petro ha dicho que durante su administración comenzará de nuevo las negociaciones con el ELN y que buscará lograr una «paz total».

BOGOTÁ — Los retos del presidente de Colombia , Gustavo Petro, son variados. Pobreza, desigualdad, violencia interna y los efectos aún existentes tras la pandemia son algunos de los temas que debe atender el mandatario.

En este sentido, tras la reunión hacia la transición entre los equipos del expresidente Iván Duque y el actual mandatario, se trazaron una serie de prioridades que tendría que atender Petro durante sus primeros 100 días de Gobierno.

Hacienda, trabajo y justicia El Ministerio de Hacienda tiene como prioridad la reforma tributaria. Precisamente, el lunes, fue presentado al Congreso un proyecto de ley de esta reforma , la cual busca obtener inicialmente 25 billones de pesos (un poco más de 5.700 millones de dólares) adicionales en 2023, como base de financiación para los planes sociales del líder de izquierda.

La reforma busca reducción de beneficios tributarios para los más pudientes, reducir la pobreza y la desigualdad en el país y conseguir los recursos suficientes para hacer frente a la pobreza.

El Ministerio de Trabajo dará prioridad a la Reforma Pensional, que pretende unificar el Sistema General de Pensiones, y la la cual planteó el presidente en su plan de Gobierno y: «Toda persona trabajadora, incluyendo las de mayores ingresos, cotizarán de manera obligatoria a Colpensiones una suma calculada sobre la base de uno a cuatro SMLV (Salario Mínimo Vigente), lo que asegurará una pensión básica bajo el régimen de prima media. Las personas cuyos ingresos sean superiores a cuatro SMLV decidirán libremente dónde cotizar el excedente; en este pilar participarán las Administradoras de Fondos de Pensiones».

En el ámbito de la justicia, se pretender generar estrategias para lograr la liberación de las personas detenidas en las protestas recientes.

Salud y educación Otra de las propuestos por el comité de empalme es buscar una solución rápida a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que incumplen indicadores financieros y recuperación financiera de hospitales y clínicas. La promesa fue cambiar su modelo. Así mismo, dar inicio a la implementación del modelo preventivo y predictivo y de un plan de compras centralizadas de medicamentos de alto impacto e intervenir en los problemas de salud pública priorizados, como la mortalidad materna e infantil y la desnutrición.

En cuanto a la educación, se priorizará lograr la concertación entre la Nación y el Sistema Universitario Estatal (SUE), para fortalecer las universidades públicas. Además de revisar la propuesta de ampliación de la base presupuestal estas instituciones.

También se priorizará la Reforma al Sistema General de Participaciones -que corresponde a los recursos que la Nación debe transferir a las entidades territoriales- y a la Ley 30 de 1992 -la que organiza la educación superior-.

Lucha anticorrupción La prioridad es el saneamiento de varias entidades del Estado. En este sentido, se busca hacer públicas las agendas de altos funcionarios del ejecutivo y solicitar a los congresistas de la bancada de gobierno se unan a esta iniciativa». Así como el ordenamiento de medidas para cuidar las finanzas públicas y avanzar en procesos de transparencia.

También se buscará la aceptación del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas del establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Colombia.

Ambiente Según el comité, el presidente adoptará las medidas necesarias para frenar los pilotos de fracking e impulsará el Acuerdo de Escazú, aprobado en julio de este año.

Paz, defensa e interior Lograr avances sólidos de la política de la propuesta «Paz Total». En este sentido, se pretende agilizar la reactivación de los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN . Además del acercamiento con grupos al margen de la ley, como el Clan del Golfo y eventualmente las disidencias de la FARC.

El nuevo gobierno también se enfocaría en la protección de la vida de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz, al articular un «Plan de emergencia para la protección a la vida de los líderes sociales».

A través de decretos que firmaría el presidente, se generaría un plan de emergencia de protección y seguridad para estas personas.

Minas y Energía La propuesta del gobierno de Petro es declarar una «moratoria minera», que permita revisar el cumplimiento las obligaciones ambientales y económicas de los actuales concesionarios que explotan los recursos mineros.

Además, revisar los acuerdos de coordinación y concurrencia suscrito por la Agencia Nacional Minera con los alcaldes, y buscar establecer el potencial del país en materia de minerales estratégicos para dar paso a la «transición energética». También buscará cambios en el Código de Minas, y un modelo minero que se articule con las prohibiciones y restricciones ambientales y los esquemas de ordenamiento territorial.

Así mismo, reglamentar la Ley 2183 de 2022, para adoptar la Política nacional de insumos agropecuarios (fertilizantes) con un especial énfasis en los productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, y la Ley Estatutaria para la creación de la jurisdicción agraria.

Las recomendaciones del equipo de empalme también incluye el lanzamiento del proceso participativo de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, la Declaratoria de Patrimonio de la Sierra Nevada de Santa Marta, la creación de un grupo que apoye al Presidente para la selección de los cargos de primer nivel, y considerar la condonación de los créditos del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez – ICETEX de al menos 4.500 jóvenes que se encuentran en la categoría de «incobrabilidad».

Por otro lado, el lunes se radicó en el Congreso, además de la reforma tributaria, el proyecto de ley estatutaria que reforma el Código Electoral colombiano, que busca mejorar la calidad de los procesos electorales

El mismo día, en la noche, el presidente se reunió con cada uno de los ministros designados, un día después de su posesión , precisamente para hablar sobre los proyectos que se implementarán.

