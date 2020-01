Cuáles son los posibles escenarios de reestructuración de la deuda argentina

Entornointeligente.com /

Las consultoras y los analistas financieros hacen números y combinaciones en la búsqueda de un camino más beneficios para el país en tanto reestructura la deuda . Desde el gobierno es poco lo que ha trascendido, sobre el plan de pago. De hecho algunos incluso dudan si existe. Pero, esta mañana la Diputada Nacional del Frente de Todos , Fernanda Vallejos, dijo en el programa radial #MuchaData que “El proyecto (para la reestructuración de la deuda) es operativo y genera las condiciones para una negociación que está comenzando. No vemos propicio que se conozcan detalles de una negociación que está en ciernes “, aceptó. No obstante, las cabezas de los economistas hacen cuentas. En esta nota, dos consultoras macroeconómicas muestran sus cartas y analizan posibilidades.

“Argentina tiene que ir a una negociación con tenedores de deuda privados por más de 100 mil millones de dólares con el adicional del FMI mirando que transforma esto en una especie de baile de a tres”, parodió Guido Lorenzo de la consultora LCG . “En ese contexto, el FMI preferiría más quita a los acreedores, de otro modo la reestructuración podría ser más amistosa. El problema de que sea más amistosa es cuánto libera al país, en términos de carga de deuda”, admitió el economista. “Si logra diferir vencimientos pero no baja el Riesgo País , cuando sea necesario renovar la deuda no van a tener como pagarla”, dijo. La cosa es clara. Un país no renegocia la deuda para reunir el dinero y cancelar, sino que en realidad logra “aire” para volver al mercado y refinanciar. De esta manera, como admite Lorenzo, “si sólo se estira el vencimiento y no se hace una quita de capital ni de intereses, el riesgo país es poco probable que baje, de hecho el país sigue tan endeudado como antes solamente con dos años más de diferencia de plazos”, dijo.

Alberto Fernández quiere resolver los problemas de la deuda argentina en marzo de 2020

Por otro lado, se puede hacer quita de intereses. “Lo veo correcto, aunque no reduce el ratio de deuda del PIB, aunque reduce la carga de los próximos años”, admitió. La otra opción es hacer una quita de capital, aunque con esto se está admitiendo que hay problemas de solvencia”, dijo. De todos modos, la Argentina hace 10 años que no crece y no genera superávit fiscal.

Dentro de este contexto, el economista de la consultora macroeconómica creada en 2010 por Martín Losteau recomendó: “La reestructuración más beneficiosa para el país sería aquélla en la que se haga algo más agresivo con quita de capital e intereses porque le va a aliviar bastante el perfil de la deuda. Tiene la contra de que posiblemente cueste convencer en unos años de que le vuelvan a prestar al país”, analizó. Avanzando con los números indicó: “Uno podría pensar una q uita de cupón del 50% y quita del capital del 20% “, aunque recordó que puede haber muchas variantes.

Respecto a la posición de los bonistas y lo cerca o lejos que pueden estar de aceptar la propuesta, Lorenzo recordó que los bonos nuevos que se emitieron durante el gobierno de Mauricio Macri tienen cláusulas de acción colectiva que no son tan exigentes como los del canje anterior. “Si se logra el 66% de adhesión el resto debería aceptarlo. Y la deuda está concentrada en fondos de afuera que no tienen mucha idea de cómo salir de Argentina. En ese sentido, creo que hay espacio para negociar”, argumentó.

También Balanz evaluó que un escenario con mayor probabilidad de éxito para una oferta “sostenible” de reestructuración de la deuda pública de la Argentina sería una quita del 20% del capital. Esa quita, de 100 a 200 puntos básicos de reducción de cupón, más un tratamiento similar entre distintas leyes, llevaría a una pérdida de 30% a 40% en valor presente neto, evaluó la compañía financiera y destacó en su análisis que, para que la reestructuración sea sostenible, “debería lograr mantener la capacidad de pagar servicios de deuda sin acceso al mercado de capitales y sin esperar una aceleración muy importante del crecimiento del PBI en el corto plazo”.

Deuda: una negociación clara y rápida favorecería a los privados

Esta condición significa necesidades de financiamiento para pagar intereses a tenedores privados en 1,5% del PBI, “para evitar problemas de liquidez durante la transición sin acceso al mercado de capitales”, consideró el informe. La solución significa recortar cerca de 50% el pago de intereses, que se alcanza o bien con 50% de recorte en el cupón o con 50% de quita de capital.”Este último es muy poco probable de ser aceptado, mientras que la reducción de cupón sería difícil de ser aceptada por los tenedores de bonos largos, ya que implicaría una pérdida grande en términos de valor presente”, consideró Balanz.

La empresa también sostuvo que para que la oferta logre una aceptación amplia, la pérdida en valor presente debería ser similar para todos los bonos. Por tal motivo, señaló que la ” opción más viable” sería una combinación de extensión de cinco años de plazo en el tramo corto y medio, una quita del 20% en el valor nominal, y una reducción de 100 a 200 puntos básicos en el cupón. “Hacer ofertas por tramos de bonos facilitaría alcanzar las mayorías necesarias. La opción de quita de capital extenderá la negociación por fuera del objetivo de marzo, pero es la mejor opción para equiparar las pérdidas en valor presente de los distintos bonos”, enfatizó. Y añadió que “será más fácil que luego de la reestructuración los bonos coticen por tasa, si la misma contempla una quita de capital”, concluyeron.

LINK ORIGINAL: Perfil

