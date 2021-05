cuáles son los peligros de esta droga cuyos ingredientes proceden de Wuhan

Entornointeligente.com / Otra epidemia silenciosa continúa afectando a miles de personas cada año y uno de sus orígenes es la ciudad china de Wuhan. El fentanilo es un opioide sintético entre “50 y 100 veces más potente que la morfina ” causante de la muerte de aproximadamente 30.000 estadounidenses cada año.

Uno de los puntos de origen de esta potente droga se encuentra en laboratorios y empresas legales repartidas por China , como es el caso de la ciudad de Wuhan. Se puede recetar como fármaco para calmar el dolor intenso producido tras una operación quirúrgica o por una patología crónica. Sin embargo, el fentanilo también se produce de forma ilegal y se distribuye entre los principales mercados de droga , aunque es una de las más relacionadas con las muertes por sobredosis.

Un opioide sintético más barato que la heroína Durante los primeros meses de la pandemia en 2020, se observó que el precio de este potente opioide había aumentado en el mercado negro. Según una investigación de Los Angeles Times , la producción de esta droga se ha visto especialmente afectada durante la pandemia al depender de “ingredientes químicos procedentes principalmente de Wuhan (China)”.

Esta ciudad es conocida por producir sustancias químicas necesarias para diseñar sintéticamente fentanilo y otros opioides . “Los vendedores enviaban grandes cantidades a todo el mundo. Los mayores clientes fueron los cárteles mexicanos de la droga, que han abrazado el fentanilo en los últimos años porque es más barato y más fácil de producir que la heroína”, destacan en el citado medio.

Pero, ¿cuáles son las características de esta droga y cómo impacta en la salud? Los opioides son drogas que están presentes de forma natural en la planta de la amapola. Algunos se elaboran de esta planta, mientras que “otros como el fentanilo se crean en laboratorios donde los científicos utilizan la misma estructura química para fabricar opioides sintéticos”, explican en el National Institute on Drug Abuse de EE. UU.

¿Cuáles son sus efectos en la salud? El fentanilo se puede consumir de forma legal al ser un tratamiento farmacológico para aliviar el dolor en pacientes oncológicos, con alguna enfermedad crónica o tras pasar una cirugía. No obstante “lo que hasta ahora parecía ser un analgésico seguro y eficaz, se ha convertido en una droga que puede matar”, advierten.

Al igual que sucede cuando se consume morfina o heroína, esta droga actúa al unirse ” a los receptores opioides que se encuentran en áreas del cerebro que controlan el dolor y las emociones” . Así, algunos de sus efectos son los siguientes:

Felicidad extrema. Aletargamiento. Náuseas. Confusión Estreñimiento. Sedación. Problemas para respirar. Pérdida del conocimiento. Además de crear adicción como ocurre con otras drogas, el fentanilo puede causar una sobredosis. “La respiración se puede hacer muy lenta o detenerse por completo”, reduciendo el nivel de oxígeno y produciendo lo que se conoce como hipoxia. Esto puede derivar en un “estado de coma y causar daños permanentes en el cerebro o la muerte” .

