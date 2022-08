¿Cuáles son los derechos de las mujeres durante sus embarazos, partos y puerperios?

Entornointeligente.com /

El 31 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Obstetricia y de la Embarazada en Sudamérica. La fecha invita a reflexionar cómo las mujeres atraviesan sus embarazos, partos y puerperios, el acceso a la información sobre sus derechos y el respeto a los mismos.

«Desde el punto de vista profesional, la Obstetra Partera es la persona que con formación científica, motivación, aptitud y actitud responsable, proporciona una atención integral a la mujer durante en embarazo», dice Carolina Rondán, quien se describe como apasionada por su trabajo y afortunada por acompañar a otras mujeres y sus familias en esa etapa de sus vidas.

«Nos centramos en proporcionar apoyo físico, emocional y psicológico, asegurándonos que todas las preguntas e inquietudes que pueda tener cada familia sean abordadas», explica la experta, que hace seis años se recibió como Obstetra Partera en la Facultad de Medicina de la Udelar.

Su posición de profesional y también de madre, sumada a las ganas de brindar a la maternidad una mejor atención, la llevó a dar un paso más y junto a otras profesionales creó Nacer Hoy , emprendimiento de acompañamiento y atención a mujeres durante el embarazo, el parto y en el posparto.

» Nacer Hoy surgió en plena pandemia, vimos que las familias gestantes quedaron muy solas, no se sentían acompañadas y donde se vieron vulnerados sus derechos; queríamos que en este lugar encontrasen ese acompañamiento cercano y empático, además de información real y actualizada», cuenta.

Nuevos paradigmas La preocupación de Carolina es también la de muchos colectivos y organizaciones dedicados a los derechos de las mujeres, como la Cooperativa Mujer Ahora que reunió en el informe «Violencia obstétrica, una vieja impunidad» análisis respecto al modelo de asistencia al parto en Uruguay. En uno de ellos, encontró que derechos como el de tener un acompañante a la hora de las consultas y del parto, así como la realización de los controles prenatales, fueron violados durante la emergencia sanitaria.

Por otro lado, el informe » Dignity and respect in maternity care » —publicado en marzo de 2022 y promovido por la Organización Mundial de la Salud en conjunto al Programa de Reproducción Humana— advirtió sobre el escenario alarmante de maltratos vividos por las mujeres y los recién nacidos alrededor del mundo. El estudio multinacional subrayó casos de abuso físico y verbal, humillación y negligencia.

«Hace falta visibilizar, concientizar y trabajar temas vinculados al parto respetado, humanizado y la violencia obstétrica. Es fundamental tener presente como profesionales de la salud, la autonomía de la voluntad de la mujer, que es quien debe ser partícipe de su proceso y no una mera espectadora». Carolina Rondán Agresiones verbales en frases como «No estás colaborando», «Si querés un parto natural, pujá sola», «Yo soy el médico y soy el que sabe», y prácticas como episiotomías no consentidas, cesáreas innecesarias, tactos excesivos e inducciones que aceleran el proceso natural de parto, encabezan la lista de acciones consideradas violencia obstétrica .

«En primer lugar debe haber un cambio de paradigma en la atención brindada a las mujeres, actualmente hay una tendencia a la patologización y medicalización sobre todo del embarazo y nacimiento y es sumamente necesario volver a las raíces y entender que el embarazo y el parto son procesos fisiológicos, que en su mayoría no necesitan intervenciones, solo necesitan acompañamiento y seguimiento», afirma Rondán.

La Obstetra Partera Carolina Rondán. «Por otro lado, la falta de parteras dentro de los equipos de salud es, sin duda, uno de los grandes obstáculos. Es sabido que la presencia de las parteras en todos los niveles de atención contribuye a mejorar los resultados de salud materna y perinatal «, complementa.

Violencia obstétrica En Uruguay, la violencia obstétrica está incluida en la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (Ley 19.580), y es considerada «toda acción, omisión y patrón de conducta del personal de la salud en los procesos reproductivos de una mujer, que afecte su autonomía para decidir libremente sobre su cuerpo o abuso de técnicas y procedimientos invasivos».

Para Lilián Abracinskas , directora de la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) , las violencias que se siguen dando en el contexto de la atención en salud sexual y reproductiva son parte de un problema mayor.

«No es porque faltan leyes o protocolos o guías, las hay, el problema es que lo que no se entiende como sujeto de derecho a la persona mujer que está en esa situación y que debería ser el centro de respeto, de atención y cuidado. Sin embargo, te das cuenta por los relatos, que todos se sienten con el derecho de juzgarla, cuestionarla, mandarla, decirle cuándo y cómo. Me parece que hoy el nuevo desafío es levantar la complejidad del debate, no podemos discutir violencia obstétrica, sin discutir la violencia estructural».

