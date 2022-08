Cuáles son los cuatro tipos de millonarios y los hábitos que les permitieron construir sus fortunas

Entornointeligente.com /

Por infobae.com

La investigación de Corley, quien es contador y planificador financiero, tuvo como resultado un libro titulado Hábitos ricos: los hábitos diarios de éxito de las personas ricas. Publicado en 2009, fue un éxito de ventas y se convirtió en un clásico.

El trabajo de Corley tuvo como premisa una pregunta sólo aparentemente simple: ¿Por qué los ricos son tan ricos?». Porque, el 85% de los millonarios en los Estados Unidos no nacieron ricos, sino que fue algo que ellos hicieron para convertirse en tales.

No fue un acto, como un golpe de la suerte. Al contrario: fue algo que hicieron regularmente. Los ricos tienen, comprobó el autor, hábitos de ricos.

«La riqueza no es un subproducto de la suerte, la educación, el trabajo duro o la herencia. El éxito financiero es un proceso a prueba de tontos», advirtió Corey, quien volcó sus conclusiones en su «Programa de hábitos de ricos», una suerte de guía que desde 2009 se ha actualizado y tiene una página web.

4 TIPOS DE MILLONARIOS

Por lo general, los millonarios entrevistados por Corley eran dueños de negocios, empresarios, inversores o genios que habían creado algún producto o servicio único.

Cada uno de ellos caía en una de cuatro categorías: ahorradores-inversionistas, escaladores de empresa, virtuosos y soñadores, escribió recientemente este especialista en una nota para Cnbc.

El primer grupo identificado por Corley es el de los ahorradores-inversionistas. Son personas que se caracterizan por estar constantemente pensando en formas inteligentes de hacer crecer su riqueza, según Corley. Estos millonarios hacen que el ahorro y la inversión formen parte de su rutina diaria, independientemente del trabajo que hacen.

El segundo grupo incluye a los que Corey define «escaladores de empresa». Son aquellos que trabajan para una gran empresa y dedican todo su tiempo y energía a ascender en la escala corporativa hasta que obtienen un puesto ejecutivo con un salario extremadamente alto.

El tercer grupo es el de los «virtuosos». Son aquellas personas que se destacan en lo que hacen, y ganan grandes sumas de dineros por su conocimiento y experiencia. Son generalmente personas altamente calificadas, con títulos conseguidos en las mejores universidades. Es el caso, por ejemplo, de eminencias en los campos de la medicina o de la abogacía.

El cuarto grupo, es el de los soñadores: aquellas personas que se convirtieron en millonarios tras seguir un sueño, como iniciar su propio negocio, convertirse en un actor, músico o escritor exitoso. «Los soñadores aman lo que hacen para ganarse la vida y su pasión se refleja en sus cuentas bancarias», escribió Corley.

Al millonario promedio del estudio de Corey le tomó entre 12 y 32 años acumular un patrimonio neto de entre US$ 3 millones y US$ 7 millones. «El 88% de los millonarios que entrevisté dijeron que ahorrar en particular era fundamental para su éxito financiero a largo plazo», remarcó.

LOS HÁBITOS PARA CONSTRUIR UNA FORTUNA

El libro de Corey, que abunda en la narración de casos, presenta también algunos de los «hábitos de ricos» que promete su título. Entre ellos, estos son algunos de los más importantes: 1. Ahorran el 20 % del salario todos los meses

Los ahorradores-inversionistas entrevistados por Corley ahorraron constantemente el 20% o más de su salario neto, todos los meses. Por lo general, destinaban el 10% a cuentas de jubilación y el otro 10 % se dirigía automáticamente a una cuenta de ahorros separada. «Muchos lograron esto al automatizar el retiro de un porcentaje fijo de su salario neto», dijo Corley.

Además, los ahorradores-inversores transferirían sus ahorros mensuales acumulados a una cuenta de inversión

De acuerdo a este experto, incluso si no se puede ahorrar el 20% del salario, ahorrar un porcentaje menor de manera constante puede ayudar a alcanzar las propias metas financieras.

«Con tu primer cheque, adquirí el hábito de ahorrar algo -el 10%, el 5% o por lo menos el 1%-. El punto es establecer algunos objetivos de ahorro y seguir con ello. Esto crea el hábito de ahorro», sugirió el especialista a Business Insider.

2. Invierten regularmente parte de los ahorros

Debido a que los ahorradores-inversionistas invirtieron constantemente sus ahorros, su dinero se acumuló con el tiempo. Cuando comenzaron, este interés compuesto no era muy significativo. Pero después de 10 años, comenzaron a acumular una riqueza significativa, con un promedio de riqueza US$ 3.3 millones.

En lo que respecta a los millonarios conocidos como «soñadores-emprendedores» si bien en la primera etapa de la búsqueda de sus sueños no tenían capacidad de ahorro, una vez que lograron el éxito inmediatamente dieron un giro y comenzaron a invertir sus ganancias.

Además. aquellos que nacieron en las clases media o baja y se convirtieron en millonarios no se limitaron a una única fuente de ingresos. «Desarrollaron corrientes múltiples», escribió Corley. «Tres parece ser el número mágico, según mi estudio: el 65% tenía al menos tres corrientes de ingresos que habían creado antes de llegar al primer millón de dólares». Valores de la bolsa, renta de propiedades y negocios laterales son algunas de las distintas fuentes de ingresos a las que recurren los ricos.

3. Son extremadamente austeros

Uno de los denominadores comunes los millonarios objeto de estudio de Corley es que todos eran extremadamente austeros. De acuerdo al experto, ser frugal requiere ser consciente de cómo se gasta el dinero, gastar el dinero en productos y servicios de calidad y gastar la menor cantidad posible buscando el precio más bajo.

«La mayoría de los ricos de mi estudio fueron educados por padres pobres o padres de clase media que intentaban inculcar en ellos buenos hábitos. Ser austero fue uno de esos buenos hábitos que llevaron consigo en su vida adulta», señaló Corley.

Se austero «le permitirá ahorrar una mayor cantidad de dinero», recomienda Corley. «Y cuanto más tenga ahorrado, más dinero podrá invertir».

4. Mantienen sus gastos bajos

Los millonarios por mérito propio buscan siempre mantener los gastos lo más bajo posibles. Sus estrategias incluyen:

-No gastar más del 25% del salario neto en la vivienda.

-No gastar más del 15% del salario neto en alimentos.

-No gastar más del 10% del salario en entretenimiento, lo cual incluye bares, películas, restaurantes.

-No gastar más del 5% de la paga anual en vacaciones.

-Nunca jugar. En caso de apostar en lotería o casino, eso sale del presupuesto de entretenimiento.

6. Evitan a los amigos derrochadores

Uno de sus sellos es el esfuerzo consciente que hacen para asociarse con personas de ideas afines. «Evitan a los derrochadores como a la plaga», enfatizó Corley. Según él, quienes buscan amistades que comparten el deseo de tener una vida sin excesos es «altamente probable» que vean replicados los buenos hábitos de dinero.

Por el contrario, los ricos «siempre están buscando individuos que se orienten a objetivos, sean optimistas y entusiastas y tenga en general una perspectiva mental positiva».

Casi el 90% de los millonarios dedican al menos 30 minutos diarios a la construcción de relaciones ricas.

7. Se casan con la persona correcta

«Una de las razones por las que los millonarios por mérito propio son millonarios es que eligen correctamente con quién se casan», dijo el experto. Ellos encuentran una persona que comparte sus valores y hábitos de dinero y terminan fusionándose en un equipo muy eficiente cuando se trata de ahorrar, gastar e invertir.

8. Leen constantemente

«El 88% de la gente rica dedica 30 minutos o más de cada día a educarse o mejorarse mediante la lectura», escribió Corley. «La mayoría no lee para entretenerse, sino para obtener o mantener conocimientos». El hecho de que lean para perfeccionarse «los separa del resto de la competencia», explicó: «Al incrementar su conocimiento pueden ver más oportunidades, lo cual significa más dinero. En términos comparativos, sólo uno de cada 50 personas con problemas financieros realiza este tipo de lectura diaria de autoformación, y en consecuencia los pobres no crecen profesionalmente».

Entre los tipos de libros que leen los millonarios se destacaron tres grupos, observó: biografías de personas exitosas (58%), desarrollo personal (55%) e historia (51%). En viaje a sus oficinas un 63% escucha audiolibros y un 94% se informa sobre la actualidad. Sólo el 11% lee para entretenerse. El 86% cree que mejorar mediante la educación es un programa para la vida entera, contra el 5% de los que no tienen recursos.

9. No participan de juegos de azar

«Todas las semanas, el 77% de los que tienen dificultades financieras juegan a la lotería. Casi nadie que tenga dinero apuesta. La gente rica no confía su patrimonio a la buena suerte: crea su propia buena suerte», enfatizó el autor de Rich Habits.

10. Nunca se dan por vencidos

Las personas que obtuvieron éxito financiero comparten tres características, según el estudio de Corley: «Concentración, persistencia y paciencia». Nunca dejan de perseguir sus objetivos, aunque sufran reveses: «Aquellos que se convirtieron en millonarios son persistentes. Nunca renuncian a su sueño. Prefieren ahogarse mientras el barco se hunde antes que darse por vencidos», escribió.

Más de la cuarta parte de sus encuestados dijo que fracasó al menos una vez en su negocio, y se levantó y siguió adelante. «Si queremos tener éxito en la vida, tenemos que resistir ante la adversidad aunque parezca interminable», concluyó.

