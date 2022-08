¿Cuáles son licencias obligatorias y multas para aquellas empresas que no las otorguen?

Entornointeligente.com /

En algunas ocasiones, los trabajadores requieren ante las empresas permisos especiales por circunstancias personales que atraviesan y que los obligan a hacer una para en sus labores diarias, comentó. Existen diferentes tipos de licencias o permisos remunerados que, por ley, los empleadores deben otorgar a sus trabajadores, indicó. Desde la Sunafil se supervisa que estas licencias se otorguen y que se cumplan conforme lo indica la ley, destacó. Las más recurrentes A continuación, detalló la lista de algunas de las licencias más recurrentes: 1.- Licencia por maternidad: las trabajadoras gestantes tienen derecho a gozar de 49 días de descanso prenatal y 49 de descanso posnatal. 2.- Permiso por lactancia materna: la madre trabajadora puede gozar de una hora diaria de permiso por lactancia materna, hasta que su hijo cumpla un año de edad. 3.- Licencia por enfermedad o accidente: se activa para trabajadores que tengan un hijo, padre, madre, cónyuge o conviviente, o persona bajo su tutela enfermo, diagnosticado en estado grave o terminal o que sufra accidente que ponga en riesgo su vida. Esto con el fin de que pueda asistirlo por un plazo máximo de siete días calendarios. En caso se requieran más días de licencia, estos serán concedidos por un lapso adicional no mayor de 30 días a cuenta del derecho de vacaciones. 4.- Licencia por cáncer: aplica para aquellos trabajadores que tengan un hijo menor de 18 años diagnosticado con cáncer. Esta comprende un periodo no mayor a un año. 5.- Licencia por asistencia médica y terapias: aplica para los trabajadores que tengan hijos menores con discapacidad, hasta por 56 horas consecutivas o alternas al año. Por paternidad En el caso de otras licencias obligatorias, están la de paternidad, por 10 días calendarios consecutivos; la licencia por ser miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, por 30 días naturales por año para la realización de sus funciones, entre otras, mencionó. A solicitud del trabajador, el empleador puede otorgar libremente licencias con o sin goce de remuneraciones como, por ejemplo, por fallecimiento de un familiar, por temas personales, entre otros, agregó. La Sunafil supervisa constantemente que la normativa se cumpla a través de diversos operativos llevados a cabo en todo el país, aseveró. Incumplimientos En caso de incumplimiento, la infracción se califica como «muy grave» y se calcula dependiendo del tipo de empresa y cantidad de trabajadores afectados, enfatizó. Si es una microempresa, la multa oscila entre 1058 y 3128 soles, mientras que si se trata de una pequeña empresa, la multa se establece entre 3542 y 35,190 soles, reportó. Si no se trata de una micro y pequeña empresa (mype), la multa se considerará entre 12,098 a 241,638 soles, concluyó. Más en Andina: ?? Conoce cómo ahorrar hasta 25% en tu empresa con el «presupuesto base cero» https://t.co/O652kpktiO Este permite gestionar los recursos de la compañía según sus objetivos o necesidades. pic.twitter.com/EyWZbHFtds

