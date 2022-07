¿Cuáles son las calles más llamativas del mundo?

Entornointeligente.com /

La firma británica GetAgent llevó a cabo un estudio utilizando un software de registro visual para encontrar las calles más atractivas

Existen diversos tipos de rankings para clasificar calles, ciudades y países del mundo. Los listados se crean midiendo la cantidad de atractivos turísticos, la facilidad en movilidad, su belleza, sus oportunidades para extranjeros, entre muchos otros aspectos.

Recientemente, la firma británica GetAgent hizo una lista de las «calles más llamativas». Para ello, llevó a cabo un estudio utilizando un software de seguimiento ocular.

«Se compiló una lista de 50 calles de todo el mundo mediante investigación documental. A una muestra de 40 participantes se les mostró una serie de imágenes de las calles, y se utilizó un software de seguimiento ocular para registrar la cantidad de veces que las personas miraban cada imagen y el tiempo que pasaban mirándolas», explica la empresa.

Finalmente, se utilizó el tiempo promedio de fijación para clasificar cada calle de acuerdo con lo «atractiva» que es. Es decir, entre más tiempo pasaron los participantes mirándola, más arriba en la lista resultó la calle.

Top 10 de las calles más llamativas GetAgent dice que en las calles más llamativas de distintas partes del mundo resaltan la arquitectura histórica y algunas maravillas naturales.

En la lista hay lugares de Países Bajos, Japón, Reino Unido, Suráfrica, Perú, entre otros países.

1. Camino del Filósofo (Kioto, Japón) Este camino peatonal de dos kilómetros fue el más llamativo de las 50 imágenes, de acuerdo con el estudio. Los participantes vieron la imagen 550 veces y pasaron mirándola 6,2 segundos en promedio. «Es fácil ver por qué», dice GetAgent, destacando que el lugar está adornado de árboles de cerezo que florecen en primavera con un color rosado y se vuelven verdes en verano.

Damos un paseo por el Paseo del filósofo o Camino de la filosofía de Kioto, un lugar precioso en cualquier época del año (pero en primavera con los cerezos en flor, ¡más!) https://t.co/5WH11lE3Hb pic.twitter.com/fh6283LVeE

— Japonismo ※ Todo sobre Japón (@Japonismo) February 12, 2018

2. Rue Principale (Rocamadour, Francia) Los participantes estuvieron mirando durante 4,62 segundos en promedio esta calle ubicada en Rocamadour, al sur de Francia. En los últimos días, los ciclistas del Tour de Francia pasaron por esa población situada en lo alto de un acantilado.

3. Vía Baldassarre Galuppi (Burano, Italia) «Esta calle vibrante que se encuentra en la isla veneciana de Burano está llena de color, por lo que no es de extrañar que los espectadores la encontraran particularmente hermosa, ya que captó la atención de nuestros participantes durante 4,22 segundos en promedio», dice el estudio. El lugar fue nombrado en honor al compositor Baldassarre Galuppi.

#3gennaio 1785, #Venezia : muore il compositore Baldassarre #Galuppi , detto il Buranello. Maestro di cappella a San Marco e agli Incurabili, sarà celebrato per l’impulso dato all’opera buffa grazie al sodalizio con Carlo #Goldoni . A Burano è a lui dedicata la piazza principale pic.twitter.com/eRWT5luJyZ

— Alberto Sanavia (@alberto_sanavia) January 3, 2022

4. Herbert Baker Street (Pretoria, Suráfrica) En promedio, los participantes miraron esta calle surafricana durante 4,17 segundos y 256 veces. Los llamativos colores de los árboles alineados junto a la carretera la hacen muy llamativa.

WORLD'S MOST BEAUTIFUL STREETS: The Jacarandas lining Herbert Baker Street in Pretoria, South Africa bloom with purple flowers from September to November. pic.twitter.com/czX2ldo9zJ

— Friends of the Urban Forest (@SFUrbanForester) March 18, 2020

5. Lombard Street (San Francisco, Estados Unidos) «En una colina empinada en San Francisco, esta calle se reconoce instantáneamente como una de las más icónicas de la costa oeste. Con ocho curvas cerradas, los autos tienen que abrirse camino con cuidado», dice GetAgent. Los participantes la miraron 282 veces y durante 4,05 segundos en promedio.

Lombard Street, San Francisco, California 🌴 pic.twitter.com/Kx37RGs8u7

— WorldNatGeo (@WorldNatGeo) July 18, 2022

6. Circus Lane (Edimburgo, Escocia)

Quizás la estructura de Circus Lane te recuerde a otros pasajes del barrio: esta calle de Edimburgo forma parte de los mews de Stockbridge, callejuelas que se construyeron en los siglos XVII y XVIII en la parte trasera de grandes casas adosadas.

Hay tantos lugares por los que un simple paseo se convierte en algo especial.. 😍

Circus Lane, #Edimburgo #Escocia #viajesunicos #viajesamedida #momentos #travel #experiencias pic.twitter.com/AD7xuvPlDz

— ViaVerde Viajes (@viajeroviaverde) August 14, 2019

7. The Circus (Bath, Inglaterra) Este es un famoso ejemplo de arquitectura georgiana, en la ciudad de Bath en Somerset, Reino Unido.

8. Gold Hill (Shaftesbury, Inglaterra)

9.Lijnbaansgracht (Amsterdam, Países Bajos)

10. Orchard Road (Singapur)

