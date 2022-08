¿Cuál será el futuro de Moisés Caicedo?

Entornointeligente.com /

Moisés Caicedo y su desempeño han hecho felices a los hinchas del Brighton, club en el cual es una de las figuras. El volante cuenta con ofertas de grandes clubes ingleses pero su contrato lo ata a los albiazules.

Manchester United, Liverpool y Arsenal , tres de los clubes más grandes de la Premier League se interesan en el ecuatoriano. Sin embargo, según reportó el periodista inglés Jonas Hen Shrag, el jugador no sería transferido.

» Tal y como están las cosas, me dicen que Moisés Caicedo se quedará en el Brighton esta temporada «, publicó el comunicador en su cuenta de Twitter. Recibió varias respuestas, principalmente de hinchas del Manchester United.

Según el portal Transfermarkt, el jugador estaría valorado en USD 6,60 millone s. Sin embargo, el cuadro del Brighton tendría pensada una cifra mucho más alta por el ecuatoriano, que suma su segunda temporada y fue titular en los primeros tres juegos de la Premier League.

As things currently stand, I am told that Moisés Caicedo will stay at Brighton this season

— Jonas Hen Shrag (@JonathanShrager) August 22, 2022

Extraoficialmente, se conoció que la intención del club es que el tricolor dispute los partidos del Mundial de Catar 2022 , que se inicia en noviembre, para luego analizar una posible transferencia, con la intención de conseguir mejores ganancias.

A sus 20 años, Caicedo cumple exitosamente con su carrera deportiva. Además de sus destacadas participaciones con el Brighton, es titular en la selección ecuatoriana, que dirige el argentino Gustavo Alfaro.

