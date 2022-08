¿Cuál será el futuro de Egan Bernal? Ineos confirmó un fichaje para 2023

Entornointeligente.com /

Avanza el calendario UCI y el Ineos es uno de los equipos que se perfila como protagonista , pues viene de ser el mejor equipo del Tour de Francia y tanto en la ronda ‘gala’ como en el Giro de Italia uno de sus corredores se subió al podio.

Pues en el Tour fue el británico Geraint Thomas quien se ubicó por detrás de Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, mientras en Italia el ecuatoriano Richard Carapaz fue segundo , solo atrás de Jai Hindley (Bora) y por encima de Mikel Landa (Bahrain Victorious).

Vea también: «El fútbol femenino colombiano tiene potencial, aunque no haya una liga seria»: Leicy Santos

El más reciente fichaje del Ineos para 2023 Así, y con la intención de seguir entre los equipos poderosos, Ineos confirmó este lunes 1 de agosto, la llegada del británico Leo Hayter , quien tiene 20 años, procede del Hagens Berman Axeon y -en principio- arriba como gregario.

A su llegada, el joven pedalista no pudo ocultar su emoción y comentó: «Estoy súper orgulloso y emocionado de unirme a Ineos Grenadiers , ascendiendo al nivel más alto del deporte en un equipo británico en el que me he inspirado desde que comencé a competir».

Así las cosas, se suma un nuevo compañero en el equipo de Egan Bernal , quien pese a avanzar en la rehabilitación tras el accidente sufrido, no haría parte de la Vuelta , sino de las clásicas de remate de temporada.

Le puede interesar: Club italiano no esconde su interés por un defensa central colombiano

A su vez, se estima que para 2023 el pedalista de Zipaquirá vuelva a integrar la nómina del Ineos para las principales competencias que afronte el equipo en el cual milita desde mayo de 2019.

Leo Hayter 🤝 INEOS Grenadiers

We’re excited to announce the signing of @leohayter as a stagiaire this season, before turning pro with the Grenadiers in 2023 📝

Welcome Leo! pic.twitter.com/3P0ilGGMCQ

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 1, 2022

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com