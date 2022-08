¿Cuál hombre no le conviene?

Entornointeligente.com /

Cuando inician las relaciones, todo se vuelve posible en nuestra mente y las murallas, por muy gruesas, largas y altas, se ven facilísimas de sortear. El enamoramiento hace ver todo manejable y la idea de una vida juntos se muestra como la culminación a esa felicidad que se está viviendo. Sin embargo, nunca se termina de conocer a la pareja y la etapa inicial es vital para detectar señales que delimitarían una futura unión, y aunque algunas parejas logran tener éxito en su matrimonio a pesar del poco tiempo que tuvieron en disfrutar su noviazgo, otras se lamentarán toda su vida. Así que, si nota algunas señales como las siguientes, es mejor no dar un paso como la vida en común. • Cuando son celosos: Existen muchas señales para identificar cuándo los hombres son celosos, puesto que siempre tratarán de controlar su tiempo. Los celos no son amor verdadero. Los hombres controladores creen que la mujer les pertenece, al grado de prohibirles relacionarse con las personas que le rodean, se tornan desconfiados, inseguros y obsesivos. • Cuando nunca paga las invitaciones: La sociedad ha marcado que el hombre es el protector y proveedor de la familia, así que debe estar muy alerta con respecto a la economía de su pareja, pues, aunque en la actualidad resulta común que la mujer aporte económicamente, sobre todo cuando están en la etapa del noviazgo, los gastos deben ser equitativos y controlados. ¿En qué gasta su dinero? ¿En qué lo invierte? ¿Trabaja para conseguirlo? ¿Siempre paga usted las invitaciones? Es una señal para saber cómo será su futuro matrimonio. • Le cuesta tomar decisiones: Es una pesadilla que los hombres, aunque sean adultos, no puedan tomar decisiones por ellos mismos. Si bien algunas veces se necesita el consejo de los padres o de alguna persona cercana, recuerde identificar las señales antes de comprometerse; reflexione: ¿La involucra en la toma de decisiones? ¿Se preocupa por satisfacer sus necesidades? ¿Él piensa en su bienestar? ¿Pide su opinión? ¿Es inseguro? • Tiene una mala relación familiar: La familia siempre estará ahí para ayudar en las buenas y en las malas, es una unión indestructible, trasciende un lazo espiritual y de sangre que mantendrá ligados de por vida a sus miembros. Observe cómo trata él a sus padres, hermanos y familiares. Así podrá darse cuenta del valor que tiene la familia para él y por consecuencia se formará una idea de cómo será su futuro entorno familiar. • ¿Cómo controla sus emociones?: Es normal que en todos los matrimonios existan peleas y diferencias de opiniones, puesto que los dos fueron educados por diferentes ideologías, costumbres y culturas. Sin embargo, una señal de alarma en que debería sopesar muy bien antes de casarse o juntarse es observar cómo controla sus emociones. ¿Cuándo está enojado, ¿la humilla, culpa o menosprecia? ¿Es violento? ¿Es depresivo? ¡Cuidado! Pues si tiene comportamientos que la lastiman o hagan sufrir, tendrá un futuro directo al fracaso. No existe un manual para lograr éxito en los matrimonios, sin embargo, el amor, el respeto mutuo, el compromiso y la buena comunicación son claves para tener una relación duradera y feliz.

Martes 23 Agosto, 2022

