¿Cuál es la salida para la crisis en Argentina? 5 economistas ofrecen su visión

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — Argentina busca una salida para la crisis cambiaria e inflacionaria en la que está inmersa y que parece no dar tregua: el peso se ha devaluado frente al dólar en el mercado informal, el riesgo país se mantiene alto y la inflación interanual en junio fue de 64% y se espera que siga creciendo, todo en medio de una caída del PIB en los últimos años y una pobreza que se mantiene alta.

El país arrastra así grandes problemas que no ha podido resolver, entre ellos un alto déficit de las cuentas públicas y una importante emisión monetaria, especialmente durante la pandemia de covid-19; una economía y empleo informales en crecimiento ; escasez de reservas y liquidez para afrontar pagos de la deuda ; tarifas energéticas subsidiadas en el contexto del encarecimiento el petróleo y gas por la guerra en Ucrania; y una eterna desconfianza en el peso y la economía en general, construida de crisis en crisis, entre otros factores.

¿Por qué está en crisis la economía de Argentina y cómo se llegó a esta situación? ¿Pero cómo se puede salir de esta crisis económica?

CNN consultó a diferentes economistas, que aportaron sus visiones sobre la situación en Argentina.

Marina Dal Poggeto Economista y directora ejecutiva de la consultora EcoGo

publicidad «Hacen falta dos cosas: un horizonte para tomar decisiones que no abarquen un solo gobierno, y gobernabilidad para tomar esas decisiones. Necesitás urgente un programa de estabilización, que arranque con corrección de precios y achique de la brecha cambiaria, y reducir el desequilibrio fiscal».

«Pero no va durar si no se avanza con reformas estructurales que le den aire a la economía, y para eso hay que aumentar la competitividad sistémica: la mitad del precio de los productos son impuestos pero la recaudación es del 30% por la informalidad. Hay que cambiar esta estructura: mejorar el mercado laboral, la informalidad y sector público. No se puede tener un sistema previsional (administración de fondos para la jubilación) universal donde todos se jubilan con tan pocos aportes».

«Pero tenés los sindicatos, movimientos sociales, gobernadores, y empresarios locales que se benefician del status quo».

Martín Kalos Economista y director de EPyCA Consultores

«Hoy el problema económico requiere de una solución política. La interna en la coalición de gobierno impide tomar las decisiones que hay que tomar, y es un problema de varios años: la falta de coordinación entre la política económica del Ministerio de Economía, la política monetaria del Banco Central y la política de Energía de la Secretaría».

«En el caso de la política energética argentina, hoy es mas crucialmente una discusión sobre las tarifas en hogares e industrias y los subsidios, porque las tarifas no cubren el costo. Desde hace más de una década Argentina tuvo como política atrasar las tarifas: el gasto en subsidios energéticos va a superar en 2022 los 2,5% el PIB y explica en buena medida el déficit fiscal».

«Ese déficit se financia desde hace 4 años con emisión porque Argentina no tiene acceso a mercados y nuevo endeudamiento, y eso repercute en la aceleración inflacionaria. Por no ajustar la tarifas , estamos ajustando en las jubilaciones y las tarifas sociales».

«Una primera solución es empezar a reducir drásticamente los subsidios a la energía, para ahorrar parte de ese dinero y por otro lado utilizarlo mejor, por ejemplo con transferencias directas a los hogares con dificultades para llegar a fin de mes».

«La política monetaria debe concentrarse en la corrida (Nota del editor: la devaluación del peso en el mercado informal). Las medidas anunciadas en estos días fueron descoordinadas y no atacan el problema de fondo».

«Y luego hay que tomar medidas: tiene que implicar la racionalización de recursos como la mencionada, y una intervención clara en el mercado cambiaria. El dólar oficial tiene que acelerar su devaluación periódica porque no puede seguir atrasándose con la inflación que se acelera».

Javier Marcus Economista y docente universitario

«Cómo salir de la crisis es la pregunta del millón y tiene dos respuestas posibles».

«Una es la solución de corto plazo, cómo sobrellevar esta crisis hasta tener un escenario mejor. En este punto hay dos escenarios, uno es hacer una devaluación y suba de tasas con un shock de confianza, acomodar las variables que están desacomodadas. Pero hay que animarse porque tenés un problemón de inflación al partir de valores muy altos. En un régimen de alta inflación, esta devaluación es peligrosa y por eso el gobierno está tratando de tomar medidas aisladas para avanzar en el tiempo conteniendo socialmente a la población hasta llegar a un escenario mejor, aunque en medio de eso se puede caer en el escenario negativo del que hablamos recién, que aumentan precios y se reduce la actividad economía».

«La otra solución es a largo plazo, para salir de la crisis permanente de Argentina. Con esa reputación y esa historia, se fueron poniendo parches desde la caída del 2011 (el problema es que no crecemos), y el cambio al que hay que ir es a que crezca el sector privado, se tenga mas posibilidades de exportar, y el sector publico se haga más chico».

«Para eso hace falta un cambio muy radical en los acuerdos sociales, la matriz productiva y el tamaño del sector público. Toda la matriz productiva está asociada a un modelo de políticos, sindicatos y empresarios ligados a obra publica y planes sociales, que determinan los incentivos en la economía».

«Realmente esta es una crisis bastante anunciada: asumió el gobierno partiendo de una situación frágil, luego tuvo la pandemia y la guerra en Ucrania. Sumando esas cosas, o tenías una terrible crisis social en 2020 o imprimías para pagar ese gasto de pandemia y de energía, y lo postergabas».

FMI: Argentina debe priorizar reducir su inflación 2:04 Nicolás Pertierra Economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO)

«La principal fuente de inestabilidad macroeconómica y financiera viene por el lado de la escasez de reservas, y ahí lo que puede hacer el gobierno es tomar todas las medidas que está tomando para revertir esa situación, y que el impacto que tenga en la actividad sea el menor en términos de cantidad de empleo. Para tener más margen en las reservas necesitás menos importaciones, esas importaciones se consiguen con menos actividad, pero no todas las actividades tienen el mismo impacto en el empleo. El típico caso es energía o autos de alta gama: no tienen el mismo impacto en la actividad. Este es uno de los frentes, administrar las reservas».

«En lo financiero va a seguir siendo un frente complicado, porque en el contexto de las renovaciones de deuda que hay hacia adelante, en los próximos seis meses, se puede hacer cada vez más difícil emitir deudas que venza en el próximo gobierno».

«Hay un sector que necesita que se profundice la crisis para después aplicar esas reformas que ellos consideran que les quedaron pendientes, esas reformas estructurales. En ese sector se va a seguir apostando a la profundización de la crisis y esto obliga al gobierno a una política muy defensiva: difícilmente pueda con señales amistosas a los mercados evitar todos los frentes posibles. Eso se queda muy corto y no tiene que implicar resignar otras herramientas e instrumentos».

Jorge Vasconcelos Economista e investigador jefe de Fundación Mediterránea- Ieral

«Argentina tiene inflación reprimida, pero también tiene crecimiento reprimido. Si se reorganizara la economía, podríamos tener una sorpresa agradable de crecimientos sostenidos en los próximos años. Lo importante es que no se haga nada oculto, sorpresivo y todo se vaya planteando a la luz del día».

«Eso hace que la opinión pública y la dirigencia puedan discutir los temas y no haya temores a cosas raras. Tiene que haber una combinación de medidas ortodoxas y heterodoxas».

«Hay tres puntos a tener en cuenta: uno es el de la estabilidad, el segundo la sustentabilidad fiscal y el tercero es el tema de la integración al mundo. Argentina viene perdiendo muchas oportunidades por no estar integrada al mundo».

Con información de Pepe Gil Vidal.



LINK ORIGINAL: CNN

Entornointeligente.com