¿Cuál es la organización que está detrás del paro indígena?

Entornointeligente.com / Desde hace más de 20 años no hay presidente que no haya tenido que enfrentar las mingas y bloqueos de la vía Panamericana , hechos por los indígenas del departamento del Cauca. Tampoco hay un Gobierno que no haya tenido que sentarse a negociar y firmar acuerdos para poner fin a los bloqueos y protestas. Incluso, en su momento, Álvaro Uribe Vélez , cuya administración se caracterizó por no negociar bajo presión, tuvo que ir a La María (Cauca) para escuchar a los líderes indígenas.

Para leer este artículo completo: SUSCRÍBASE INGRESE Este contenido hace parte de nuestra edición impresa: exclusiva para suscriptores.

LINK ORIGINAL: Semana

Entornointeligente.com