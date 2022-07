¿Cuál es el riesgo real de la tormenta solar que llegará a la Tierra el #19Jul?

Entornointeligente.com /

La denominada 'Mujer del clima espacial, Tamitha Skov, hizo público un anuncio este fin de semana en el que adjunto un video del modelo de predicción de la agencia espacial estadounidense Nasa y alertó sobre la posible llegada de una tormenta solar a la Tierra.

Por Semana

A través de sus redes sociales, la científica investigadora de la Corporación Aeroespacial escribió: «¡Golpe directo! Un filamento con forma de serpiente se lanzó como una gran tormenta solar mientras estaba en la zona de impacto de la Tierra».

En adición, Skov da la fecha de predicción del posible actuar del espacio exterior, citando a la administración de aeronáutica internacional: «La NASA predice el impacto el 19 de julio. Es posible que se produzcan fuertes espectáculos de Aurora con éste, en las latitudes medias», detalló la científica en las plataformas digitales.

Direct Hit! A snake-like filament launched as a big #solarstorm while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong #aurora shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur #radio & #GPS users expect signal disruptions on Earth's nightside. pic.twitter.com/7FHgS63xiU

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) July 16, 2022

Sumado a esto, la mujer compartió que para aquellas personas que son aficionadas al tema, como ella, se espera que haya interrupciones de GPS y de la frecuencia de radio en la señal del «lado nocturno de la Tierra».

De acuerdo con la Nasa, una erupción o tormenta solar es una explosión de radiación liberada que se efectúa en la superficie del Sol. En la tierra se presenta con un estallido de luz que se proyecta y en el que hay energía de por medio con partículas en la atmósfera.

Así mismo, para dar explicación a los movimientos que se generan en el espacio, Tamitha Skov publicó una pequeña pieza audiovisual de cinco segundos el sábado 16 de julio. En esta se puede leer que representa: «El largo filamento con forma de serpiente se alejó del Sol en un impresionante ballet».

