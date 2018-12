Cuál es el impacto de la decisión en el futuro de los ingresos de los jubilados

Entornointeligente.com / El fallo de la Corte Suprema en el caso de Lucio Blanco -que mejora el cálculo de los haberes- tiene, para empezar, un efecto directo sobre este jubilado. Pero afectará también los haberes y los retroactivos de entre 100.000 y 150.000 pasivos que hoy tienen juicios en curso. Se trata de reclamos originados en la deficiente determinación de la jubilación inicial. La sentencia implica que, a diferencia de lo que quería el Gobierno, los haberes de quienes ganen juicios seguirán recalculándose como desde 2009.

Esto significa que los salarios que son parte de la fórmula de cálculo de la jubilación se actualizarán según la variación del Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic). Eso es lo que ya ocurre con las sentencias desde agosto de 2009, cuando el tribunal supremo declaró, en la causa Elliff, que el valor histórico de los ingresos debía ajustarse y no quedar congelado. En la fórmula del haber inicial se utiliza el promedio de los últimos 120 sueldos percibidos por quien se retira.

Desde el Gobierno se buscaba que, en el caso de los haberes obtenidos por sentencia, la actualización de salarios se hiciera según la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte). Como este indicador tuvo históricamente una evolución muy inferior a la del Isbic, si hubiera prosperado ese pedido los ingresos de los litigantes habrían resultado bastante inferiores en comparación con lo que viene sucediendo. El impacto para cada caso varía según el momento de la jubilación y los meses a los que correspondan los salarios.

En la Corte hay 11.766 causas pendientes, que son por reclamos como el de Blanco, quien se jubiló en 2003. Y si bien la cifra no está confirmada oficialmente se estima que hay más de 100.000 litigios en las otras instancias de la Justicia. Como en el último año y medio la Anses apeló los fallos de estas causas por la discusión del índice de actualización, se entiende que ahora, con ese tema ya resuelto, no habría razones para que continúen las apelaciones.

Además de confirmar el uso del Isbic para el recálculo de lo que cobra Blanco, los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco (el de Carlos Rosenkrantz fue un voto favorable al pedido oficial) cuestionaron a la Anses y a la Secretaría de Seguridad Social por haber dictado resoluciones para fijar el índice de ajuste de salarios para quienes se jubilaron con anterioridad a agosto de 2016. Por voto mayoritario, la sentencia declara de oficio la inconstitucionalidad de esas normativas, por entender que las citadas dependencias del Estado no están facultadas para definir lo que se propusieron definir.

En cambio, la sentencia no cuestiona (sí lo menciona) el decreto 807 de 2016, que establece cómo actualizar las remuneraciones de quienes se jubilaron o se jubilen a partir de agosto de ese año. Allí se dispone el uso de tres índices, según las fechas de devengamiento de los salarios: para los anteriores al 31 de marzo de 1995, el Índice General de las Remuneraciones (INGR); para los que van de abril de 1995 al 30 de junio de 2008, el Ripte, y a partir de allí, la variación que resulte de la movilidad previsional dispuesta por ley.

Con respecto a los jubilados y pensionados que aceptaron el plan de reparación histórica, no habrá modificaciones en sus ingresos. En este caso, el programa es de aceptación voluntaria y fue el Congreso el que estableció, a través de la ley 27.260, que se usara el índice Ripte (el defendido por el Gobierno) para el cálculo de los haberes y de los retroactivos que se les propone cobrar a los jubilados.

El escrito de los jueces menciona que la participación voluntaria en ese plan es una condición “que no se verifica” en el caso de Blanco (que, justamente, no aceptó la reparación). Un punto no menor es que los acuerdos firmados por los jubilados y el Estado son homologados por un juez. Además, quienes aceptaron la propuesta lo hicieron cuando en la Justicia ya se otorgaba la actualización por Isbic (igual que en el fallo referido a Blanco). Son elementos que llevan a descartar que haya litigiosidad por estos casos.

Tras dictaminar que no le corresponde a la Anses ni a la Secretaría de Seguridad Social la definición del índice de actualización, la Corte definió que es en el Congreso donde se debe aprobar “en un plazo razonable” una ley referida a la materia. Pero mientras ello no ocurra y según aclara el escrito, “se aplicará el criterio judicial emergente del presente caso a las causas pendientes de resolución”. Es decir, se seguirá disponiendo que se utilice el índice Isbic.

Los tiempos en que Blanco y otros jubilados cobrarán lo que según la Justicia les corresponde no serían inmediatos. Hoy el pago de sentencias suele ocurrir hasta dos años después de quedar firmes. Y para 2019 el presupuesto ya prevé una partida para pagar juicios de $34.538 millones, con la que se alcanzaría a 40.040 expedientes.

Respecto de la coyuntura, el fallo de ayer afirma que es “en tiempos de crisis económica cuando la actualidad de los derechos sociales cobra su máximo significado”.

La discusión y sus efectos Período cuestionado

La discusión se refiere a cómo se actualizan los salarios devengados hasta el 30 de junio de 2008. Luego de esa fecha, los ajustes se hacen según el índice de movilidad dispuesto por ley, y esta disposición no fue puesta en debate

Sustitución

Con el ajuste por Isbic, el haber inicial de Lucio Blanco resulta equivalente al 56% de su último ingreso laboral; ese porcentaje sería más bajo si se hubiera aplicado el Ripte

En el bolsillo

El efecto concreto para cada jubilado que puede verse alcanzado por este caso es dispar, porque depende de la fecha de jubilación y de los sueldos considerados

