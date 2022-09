¿Cuál es el futuro de los solicitantes de asilo alojados en hoteles de Washington?

Entornointeligente.com /

Cientos de migrantes enviados en autobuses desde Texas a Washington DC están hospedados en hoteles y sobreviven gracias a donaciones de grupos humanitarios que les proveen de alimentación y de otros servicios básicos. La mayoría son venezolanos.

WASHINGTON — La vida dentro de un hotel en la capital estadounidense se ha convertido en la nueva realidad para cientos de migrantes que han sido enviados en autobús desde Texas.

Al menos ocho hoteles en Washington se han convertido en una casa temporal para estos migrantes, y sus movimientos son monitoreados por las autoridades locales.

Me tocó pararme en un semáforo con el papelito» Alfonso Quintero, migrante Aunque su situación puede parecer cómoda dentro del hotel, ellos expresan incertidumbre sobre su futuro. Servicios de salud y otros requerimientos especiales son en gran parte su preocupación. Además, no saben cuánto tiempo podrán estar allí, y en su mayoría no tienen planes de futuro.

«Claro, ellos aún continúan viniendo, y nos están ayudando en lo que es en la parte de la salud y educación, que es muy importante», comenta David Sequera, migrante venezolano, a la Voz de América .

El gobierno federal ha negado a Washington dos veces la ayuda de la Guardia Nacional para recibir a estas personas, pero la alcaldesa Muriel Bowser continúa proporcionándoles albergue y cubriendo sus necesidades básicas.

«Vamos a seguir adelante con nuestra planificación para garantizar que cuando las personas pasen por DC en su camino hacia su destino final, tengamos un entorno humano para ellos», aseguró Bowser en Twitter.

Organizaciones y voluntarios ya han ayudado a recibir a más de 8.000 solicitantes de asilo enviados desde Texas desde abril, y más del 15% de ellos aún permanece en la capital, en hoteles habilitados para ellos. Pero, ¿hasta cuándo será sostenible su situación?

«No es lo mismo el refugiado que viene pidiendo asilo político por la frontera, que los que llegaron, por ejemplo, de Afganistán en su momento. Son programas totalmente diferentes, y no hay un programa de gobierno que los acompañe a largo plazo», explicó Tatiana Laborde, directora de la organización humanitaria SAMU First Respond.

Varios de los migrantes agradecen la ayuda, pero al no tener un permiso para trabajar y ante la incertidumbre sobre cuánto durará la asistencia que reciben, no tienen un bienestar asegurado.

«Me tocó pararme en un semáforo con el papelito y pedirle a la gente», declaró el venezolano Alfonso Quintero.

También lea «No entendemos por qué»: La expulsión de Texas y Arizona, un paso más en una larga travesía La mayoría de estos migrantes son venezolanos, como María , quien prefiere ocultar su auténtica identidad porque no quiere ser reconocida en su país.

«Uno lo que desea obviamente es una estabilidad, yo digo que eso es lo que uno le pediría al gobierno más que nos acepten. Que hagan algo por el país y que podemos regresar todos, yo digo que ese es el favor más grande que nos harían», dijo a la VOA .

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) contabiliza que los venezolanos detenidos en la frontera sur de Estados Unidos ya triplican este año la cifra del año pasado.

