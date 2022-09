¿Cuál es el apodo favorito de Moisés Caicedo?

Entornointeligente.com /

El mediocampista Moisés Caicedo es uno de los futbolistas ecuatorianos con mayor proyección. Con 20 años es titular en el Brighton de Inglaterra y en la Selección de Ecuador .

Durante el adelanto de una entrevista para DirecTV, el periodista José Carlos Crespo le preguntó sobre el apodo favorito del futbolista.

«Muchos me dicen ‘ Niño Moi’ , eso me gusta porque soy un niño (20 años). Ese el único que me han dicho», comentó el santodomingueño.

Debido a su respuesta, el reportero, le dijo de las otras formas en la que es conocido mencionado, específicamente el ‘ Moisex ’, apodo que se hizo viral en redes sociales por sus grandes actuaciones con el Brighton & Hove Albion.

Con una sonrisa en rostro por aquel apodo, Caicedo acentuó que ‘Niño Moi’ es el que más le agrada. «Me gusta cuando veo publicaciones llamándome niño «, culminó.

​

— Cuál es tu apodo favorito?

-Me gusta que me digan niño Moi porque soy un niño. Me gusta cuando veo publicaciones, me agrada mucho.

— Y Moisexxx? 🤔

Mañana 10 pm se viene Moisés Caicedo en edición completa por @DIRECTVEcuador pic.twitter.com/pctUZ7LOtt

— José Carlos Crespo (@josecarloscresp) September 25, 2022

Un niño con un futuro prometedor El volante tricolor es titular indiscutible y el referente en el mediocampo de la selección ecuatoriana. Además, es uno de los jugadores que tiene asegurado su puesto en la lista de convocados del entrenador Gustavo Alfaro, para el Mundial de Catar 2022.

Por otra parte, en su club en Inglaterra ( Brighton ) es una de las grandes promesas. Su talento atrajo el interés del Manchester United en el anterior mercado de fichajes y apunta a ser uno de los futbolistas más cotizados después del Mundial.

Durante el último amistoso contra Arabia Saudita, ‘Moi’ disputó los 90 minutos del partido. Aunque no tuvo su mejor tarde volvió a destacar por su capacidad recuperadora.

En el cotejo, el santodomingueño logró 10 recuperaciones, ganó tres de nueve duelos, creo una ocasión clara y acertó el 78% de sus pases.

