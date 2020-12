Cuidarnos en serio, el mejor reconocimiento al sector Salud en lucha contra el COVID: Zoé Robledo

En la recta final del año el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo , hizo un llamado a la población mexicana a actuar con responsabilidad, no realizar reuniones y continuar con la sana distancia.

Robledo considera que con estas acciones se puede dar ‘un respiro’ a los 81 mil 145 trabajadores de la salud que se encuentran día a día trabajando para combatir la pandemia en el país.

El funcionario federal ofreció un discurso en el marco de la entrega del Premio IMSS a la Competitividad , en el que pidió a todos hacer una reflexión profunda cuando se tome una decisión sencilla como salir de fiesta o visitar a un familiar.

“Es un llamado enérgico y solidario a la corresponsabilidad ciudadana, en nuestras manos está que está situación, de por sí delicada, no se salga de control” , indicó Zoé Robledo.

“Piensen esto: si los ciudadanos están cansados de no salir, los trabajadores de la salud están cansados de no poder ir a su casa también, también están cansados de no poder ver a su familia y los están cuidando porque no los quieren contagiar” , dijo.

El director del IMSS recordó que han pasado 294 días desde el primer caso de la pandemia confirmado en México.

“Cuidémonos en serio, ese es el mejor regalo que le pueden hacer. La mayor y más grande muestra de agradecimiento no está en un aplauso, está en quedarse en una casa, está en demorar las horas de la diversión, es también una forma de expresarles respeto por lo que está ocurriendo en los hospitales” , dijo el funcionario.

