Cuidar la salud también es un tema de hombres – Diario 2001

Muchos son los hombres que han entendido la importancia de cuidarse , no solo por un tema de ego , sino también por su salud.

Este grupo de la población al que con regularidad se señala de descuidado, viene tomando las riendas de su vida en aspectos quizás olvidados o hasta jamás tomado en cuenta por la mayoría.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la salud masculina merece atención específica pues han surgido evidencias con respecto a la mortalidad prematura de los hombres.

Esto debido a enfermedades no transmisibles y la morbilidad relacionada con malos hábitos, problemas de salud mental, y violencia.

En este sentido, alimentarse de forma balanceada y natural, evitar los excesos, realizar ejercicios y hasta visitar al médico con regularidad son alguno de los hábitos saludables que los hombres deben adoptar en su día a día.

La salud de los hombres en cifras «En el mundo, los hombres tienen mayores probabilidades de morir antes de cumplir 70 años, en comparación con las mujeres», de acuerdo a un artículo médico publicado por la OPS .

Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 52% de las muertes por enfermedades no transmisibles en todo el mundo se producen en hombres.

Es decir, más de la mitad de la población que fallece a causa de enfermedades respiratorias, cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunas afecciones crónicas, son masculinos.

Partiendo de ello, es clave que esta población asuma responsablemente el cuidado de su salud, tanto física como mental.

Visita al médico La recomendación es realizarse un chequeo anual, independientemente de que se sienta sano.

Es importante que entre los chequeos más importantes para detectar posibles enfermedades y actuar a tiempo están: las mediciones de la tensión arterial, análisis de glucosa en sangre, y las revisiones de próstata, a partir de los 40 años.

Incluso, se debe consultar con un psicólogo o psiquiatra cuando existan síntomas de depresión o ansiedad.

Ejercítate La práctica de deporte o la realización de alguna actividad física de forma regular ayuda a controlar el peso y disminuir la posibilidad de padecer una enfermedad cardiovascular, diabetes y cáncer.

También reduce el riesgo de muerte prematura, favorece la calidad de sueño y hasta aumenta la autoestima.

En este particular la OMS aconseja practicar una actividad física de intensidad moderada durante al menos 2,5 horas a la semana.

Puede combinar ejercicios como nadar, montar bicicleta, caminar o correr con levantamiento de pesas y rutinas de fuerza.

Alimentación de los hombres Incluye en tu menú diario frutas, verduras frescas, legumbres, cereales integrales, frutos secos, carnes magras y pescados; y evita la sal, el azúcar y las grasas saturadas.

Es fundamental la ingesta de agua para limpiar y purifica el organismo, además de mantenerse hidratado y hasta cuidar la piel.

Comer siempre a las mismas horas es estrictamente necesario, igual que desayunar todos los días porque aporta al organismo la energía que necesita. Cabe destacar que este hábito ayuda a prevenir el picoteo entre comidas.

Pero, si por algún motivo te provoca ingerir algo entre comidas, la opción más saludable son las frutas y los frutos secos, que sacian y aportan nutrientes esenciales para el organismo .

Habla Compartir con las personas de confianza sobre tus problemas y preocupaciones es beneficioso para la salud.

Ese contacto de forma regular fortalece el vínculo con los otros, y te ayuda a drenar lo que te perturba. No obstante, cuando esto no te sirva, no dudes en buscar ayuda de un profesional que te oriente.

Asumir que se necesita ayuda es clave para poder salir adelante y evitar males mayores.

Dormir Entregarse a los brazos de Morfeo es clave en los hábitos que se deben adoptar para cuidar de la salud, pues si no duermes las horas suficientes el cuerpo las reclamará con problemas de estrés y ansiedad, por ejemplo.

Los especialistas señalan que esto también puede repercutir en problemas cognitivos y las ya nombradas enfermedades cardiovasculares, ya que al dormir el cuerpo libera hormonas que ayudan a reparar las células, el cerebro procesa lo aprendido y el corazón descansa.

En conclusión, lo ideal es que los hombres en edad adulta duerman entre siete y ocho horas cada noche.

Cuida tu piel La alimentación y la hidratación son dos puntos clave para mantener una piel saludable, sin embargo, no es lo único a tomar en cuenta.

Si estás en el proceso de cuidarte, debes comenzar a usar protector solar y no exponerte excesivamente al sol, para evitar que la piel se reseque, se manche y aparezca el temido melanoma.

Por otra parte, también se debe lavar la cara en el día y la noche, aplicar crema hidratante y visitar al dermatólogo mínimo una vez al año.

El uso de gorras y gafas de sol son otro hábito que debes sumar para que proteges tu piel y hasta el sentido de la vista.

2022-06-18

