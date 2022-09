¡Cuidado con el glaucoma! EsSalud recomienda mayor control de la presión ocular

Entornointeligente.com /

El doctor Carlos Rospigliosi López, médico oftalmólogo del hospital Guillermo Almenara, de EsSalud, explicó que el glaucoma es una enfermedad degenerativa que daña el nervio óptico debido a la presión ocular y produce la pérdida progresiva del campo visual. Precisó que este mal ocular es silencioso, no presenta síntomas y, en su mayoría de veces, es detectado cuando se encuentra en estado avanzado. Refirió que si no es tratado a tiempo conlleva a una discapacidad de ceguera irreversible . Salud mental Refirió que los pacientes que presentan este mal ocular tienen mayor prevalencia de padecer desórdenes psiquiátrico s, siendo el más común la depresión, la cual tiene una implicancia negativa en su calidad de vida. Puede leer: El 50 % de la población que sufre de glaucoma no lo sabe Indicó que el 32 % de los pacientes que pasan consulta en el servicio de oftalmología padecen de esta patología ocular. Primero, afecta la visión periférica, luego la visión central , empeorando el estatus de salud de los pacientes con compromiso físico, funcional, psicológico y social. Factores de riesgo El especialista dijo que el glaucoma puede presentarse a cualquier edad, desde recién nacidos, niños, jóvenes hasta adultos mayores, grupo etario en el que se registra con mayor incidencia. Mencionó que entre los factores de riesgo de desarrollar esta enfermedad, además de la edad, están la presión ocular elevada, tener familiares directos que padecen de este mal , personas que han sufrido traumatismos en los ojos, con miopía y diabéticos. También son propensos a padecer de esta afección, personas afrodescendientes, quienes padecen enfermedades cardiacas, presión arterial baja (hipotensión), entre otros factores. Puede leer: Glaucoma, la enfermedad ocular silenciosa que puede ocasionar ceguera » El glaucoma es hereditario . Tener un familiar directo que ha sido diagnosticado con la enfermedad incrementa en tres veces el riesgo de padecer de este mal ocular», refirió. Recomendaciones El médico oftalmólogo señaló que este mal puede ser detectado a tiempo con un control visual anual que se realiza a través de un fondo de ojo con dilatación y medida de la presión intraocular. Sugirió que los pacientes con factores de riesgo deben iniciar sus evaluaciones a partir de los 40 años . Mientras la edad avanza, la probabilidad de padecerlo también se incrementa. «Si bien el daño al nervio óptico es irreversible, con los tratamientos actuales se puede estabilizar, retardar o desacelerar el glaucoma. Por eso es importante detectarlo de manera temprana con exámenes periódicos visuales», enfatizó. La Unidad de Glaucoma del hospital Almenara atiende cada mes entre 400 a 500 pacientes con esta patología. Más en Andina: #AndinaNoticias ?? Hace unas semanas Sebastián León Arce sorprendió con su ingreso a la @UNIoficial , pese a tener discapacidad visual desde los 4 años de edad. Se sometió al mismo examen que los demás postulantes y superó a muchos de ellos. ?? https://t.co/9gh4bRYtkU pic.twitter.com/poziwr8k83

Publicado: 2/9/2022

