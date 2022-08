¡Cuidado! Alimentación baja en nutrientes afecta trastornos del estado de ánimo

Entornointeligente.com /

La especialista indicó que la nutrición no solo es fundamental para la composición corporal; también tiene importancia en la salud mental. La correcta calidad de nutrientes en los alimentos que consumimos, puede contribuir a evitar la aparición y/o el desarrollo de problemas como estrés, angustia, trastornos de alimentación, hiperactividad infantil y trastornos de aprendizaje. Puedes leer: Impulsan consumo de arroz fortificado para prevenir anemia en el país Reyna manifestó que para que exista una buena comunicación de las neuronas en nuestro cerebro (sinapsis), se necesita de «neurotransmisores», que son los que permiten que el cerebro trabaje en forma normal. Los neurotransmisores están formados por nutrientes «aminoácidos esenciales». A estos nutrientes se les denomina esenciales porque nuestro organismo no los puede producir y sólo se puede obtener a través de la alimentación. Alimentos que pueden empeorar la depresión Existen algunos alimentos -dijo- a los que muchas personas recurren cuando tienen un día difícil. El consumo moderado de estos productos no supone un riesgo, pero debemos ser conscientes del impacto negativo que pueden tener en nuestra salud mental: el azúcar (los alimentos y bebidas azucaradas pueden afectar nuestro estado de ánimo) al igual que, otros alimentos refinados como pasteles y galletas. Incluso, condimentos como salsa picante, son algunos de los alimentos que se deben evitar. Con el alcohol existe una clara relación entre el consumo regular y excesivo y los problemas que afectan la salud mental porque el alcohol puede agravar o desencadenar nuevos episodios de depresión y ansiedad. Asimismo, precisó que hay alimentos que se han identificado como «estresores» del estado de ánimo como por ejemplo, el azúcar, la cafeína, el alcohol, el chocolate, alimentos que contienen aditivos y grasas saturadas, perjudiciales en la salud de las personas. Cuidado con las dietas falsas Realizar un dieta sin supervisión médica o el seguir una moda o estereotipo alimentario provoca déficit de proteínas, vitaminas y minerales; así como,tener consecuencias psicológicas y problemas de conducta debido a la dependencia a este tipo de dietas y favorecer el efecto ‘rebote’, subrayó. Puedes leer: San Marcos: elaboran pan de harina de cáscara de pitahaya roja y amarilla Por eso, agregó es importante consumir alimentos saludables porque el comer sano hará que el cuerpo mantenga un peso adecuado, logrando que la persona se sienta con más energía y con mejor estado de ánimo. Actualmente se han identificado alimentos «favorecedores» del estado de ánimo: las verduras, las frutas, pescados ricos en omega-3, frutos secos (pecanas, almendras) y cereales de grano entero (arroz, avena, trigo, etc). Alimentación saludable Estas son algunas de las recomendaciones que la licenciada ofrece para mantener una alimentación saludable: – Consumir principalmente carbohidratos integrales como pan integral, arroz integral, cereales ricos en fibra, frutas y vegetales. – Disminuir el consumo de azúcar. – No consumir bebidas alcohólicas debido a que un mayor abuso del alcohol (aunque sea ocasional) se asocia a estados de ánimos más negativos como: depresión, ansiedad, angustia, y estrés. – Moderar el consumo de cafeína porque provoca ansiedad e irritabilidad en personas con problemas de ansiedad. La cafeína se encuentra en el café, en el té y en la gaseosa. – Consumir hierbas de infusión que ayuden contra la depresión como el romero, la canela y la valeriana. – Consumir alimentos ricos en vitamina B1, B6 y B12 (carnes, hígado, riñón, pescados, lácteos, granos integrales y frutas secas), que reducen la tensión nerviosa, altas y bajas en el estado de ánimo, irritabilidad y ansiedad. – Consumir alimentos ricos en vitamina C: Especialmente las que se encuentran de temporada como el Kiwi, la naranja, limón, la papaya, fresas etc. Su carencia produce una sensación de fatiga y un sentimiento de tristeza. – En la dieta diaria agregar alimentos que contengan magnesio: vegetales verde oscuro, nueces, maní y granos enteros (en particular la avena), porque es un moderador de la excitabilidad muscular y nerviosa. – Comer pescados (caballa y bonito, por ejemplo) los cuales poseen Omega 3. Un déficit de ácidos grasos omega3 se asocia con la depresión. Día del Nutricionista El 6 de agosto se celebra el Día del Nutricionista Peruano, con el fin de reconocer a aquellos profesionales, que mediante la educación alimentaria y la mejora de estilos de vida saludable de la población, contribuyen a elevar la calidad y expectativa de vida. Más en Andina : ??¿Deprimido y ansioso en invierno? Qué es y cómo prevenir el trastorno afectivo estacional https://t.co/MIBZvP2uGB pic.twitter.com/MQUjDTSxxG

