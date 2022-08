Cuestionan que el INE sólo busque convencer a regiones por censo 2024

Entornointeligente.com /

Asistentes a las reuniones técnicas del Instituto Nacional de Estadística (INE) con autoridades subnacionales de las ciudades capitales señalaron que los funcionarios, más que hablar sobre los avances del proceso, lo que hacen es tratar de convencer para que la consulta se realice en 2024 y enumeran las dificultades para no hacerla antes. Concluyen que estas actividades sólo buscan validar su postergación.

Los técnicos de los municipios indicaron que durante esas reuniones se abordan temas relacionados a los modelos del censo y sus tres etapas —precensal, censal y poscensal— y por qué existe la necesidad de postergar el censo hasta 2024, pero no se dan a conocer detalles técnicos como el avance que tuvo el INE en dos años de trabajo o los avances en la boleta censal y la cartografía estadística.

«Lo primero que hicieron conocer (los del INE) es el cronograma que tienen, que por cierto nos lleva hasta noviembre de 2024, ni siquiera hasta mayo o junio. Lo otro que hacen conocer es un desglose de las actividades que les va a llevar más de un año y medio, actividades como la actualización de la cartografía, la conciliación de esta con las cartografías municipales, el trabajo de mapeo rural con el INRA y todo tiene plazos inmensos», dijo Miguel Molina, uno de los asistentes a la reunión técnica en Tarija, como veedor ciudadano.

Señaló que «en Tarija no nos han dejado ni preguntar, todo estaba dirigido por el nuevo rector de la universidad que es afín al MAS, entonces, son reuniones donde uno no puede ni interrogar cosas que ellos (INE) no tienen en su libreto».

Hasta el momento, las reuniones técnicas ya se realizaron en Oruro, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, El Alto, La Paz, Cobija y Sucre. Hoy será el turno de Potosí, y el jueves finalizará el cronograma planificado con la reunión en Trinidad (Beni).

Según los informes del Ministerio de Planificación, son cuatro ciudades que apoyan el cronograma y que el censo se haga en 2024, estas regiones son: Oruro, Tarija, El Alto, Cobija y Sucre. Sin embargo, algunos sectores, como el comité cívico de Oruro, se manifestaron rechazando el acuerdo sostenido entre el Ministerio de Planificación, el INE con las autoridades subnacionales.

En Cochabamba, uno de los asistentes a esta reunión técnica fue el asesor de la Gobernación, José de la Fuente, quien contó que, en la primera parte, el INE explicaron las etapas del censo, en tanto, en la segunda fase comentaron las dificultades y el por qué la necesidad de postergar el censo hasta 2024.

«Frente a esa explicación, nosotros hemos señalado que nos interesa el censo lo mejor desarrollado y que sea con el concurso de las universidades, porque ahí está los mejores recursos humanos y tecnológicos», dijo De la

Fuente.

Al respecto, uno de los impulsores de la campaña «Censo Informado» en La Paz, Horst Grebe, lamentó que en estas reuniones no se aborde temas como cuál es el estado de avance de la cartografía estadística, cuál es el avance de la boleta censal o cuánto avanzó el INE en estos dos años de trabajo precensal.

Sucre apoya el censo en 2024

La octava reunión técnica en Sucre acordó apoyar la ejecución del Censo de Población y Vivienda para el segundo trimestre de 2024, según el informe del ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui. En conferencia de prensa, el Ministro indicó que, tras cinco horas de reunión técnica con las diferentes instituciones de Chuquisaca, se llegó a conclusiones importantes sobre el proceso censal. «Así es como llegamos a las conclusiones de esta mesa técnica en la ciudad de Sucre. A la cabeza del INE continuamos con la socialización del proceso censal y venimos demostrando que es posible despolitizar este proceso y de esa manera fortalecerlo», resaltó el Ministro.

