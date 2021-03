Cuestionan prisión de manifestantes imputados por quema del local de ANR

Entornointeligente.com / La abogada Liliana Boccia objetó la prisión decretada por la jueza Hilda Benítez contra tres jóvenes por la quema de Colorado Róga, un local de la Asociación Nacional Republicana ( ANR ), y consideró que con todo esto solo se busca desanimar las manifestaciones.

“Según la jueza los jóvenes no demostraron suficiente arraigo y entonces no le quedó de otra que mandarlos a la cárcel. Lo cual es totalmente falso, porque nosotros presentamos todas las instrumentales necesarias para acreditar el arraigo”, dijo en contacto con radio Monumental 1080 AM .

Boccia comentó que los jóvenes están con prisión preventiva en la Comisaría 1ª esperando los resultados del test de Covid-19, para ser remitidos a la Penitenciaría de Tacumbú. La magistrada decretó prisión para Vivian Genes, Luis Trinidad y Pedro Areco.

Además, la rebeldía de Arnaldo Martínez y Enrique Agüero, quienes se encuentran procesados por la quema de Colorado Róga. “No sé lo que la jueza pretende. Acá se cumplió una orden”, consideró la abogada que representa a los jóvenes Areco y Trinidad.

Igualmente, afirmó que “jurídicamente no hay ningún aval” para lo que resolvió la jueza y alegó que “se inventan causas” para perjudicar a los jóvenes y desalentar a que se sigan manifestando.

El Ministerio Público ordenó la detención e imputación de los mismos el pasado 19 de marzo por los supuestos hechos de riesgos comunes, perturbación a la paz pública, daño a cosas de interés común, daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.

Los procesados estuvieron en la última manifestación ciudadana contra el Gobierno que, nuevamente, terminó con disturbios y enfrentamientos. La quema del local del Partido Colorado se produjo esa misma noche.

